09:07 "No sé ni lo que siento, estoy muy emocionado, me gustaría decir muchas cosas pero soy incapaz, muchas gracias a todas las personas que me han ayudado, a mi familia, equipo, a toda la afición en Portugal, es un día histórico para mi y para mi país, no podía ser más feliz al conseguirlo en casa de Red Bull", ha dicho Oliveira