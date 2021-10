15:53 "Lo he dado todo, era más duro que en Malasia por el calor, este circuito es muy exigente y me siento acabado, la moto era muy competitiva pero el primer sector me costaba. Sabía que el ritmo de Marc era mejor, traté de gestionar la goma delantera, estaba tranquilo al principio pese a ir quedándome, luego he ido remontando hasta el podio que hoy era el mejor lugar posible para nosotros en esta carrera", ha dicho Pecco Bagnaia