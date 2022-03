Así te contamos la carrera de MotoGP del Gran Premio de Indonesia

02:02 "Ha sido una carrera muy emocional, ha sido una situación de muchos movimientos, pero cuando he visto que tenía el ritmo me he centrado en pilotar y sacar ventaja. No han sido meses fáciles y poder volver a ganar ha sido muy emocionante, le prometí a mi hija que le llevaría un trofeo", ha dicho Oliveira, el ganador de la carrera