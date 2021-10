08:53 "Me siento muy extraño, pensaba que era imposible conseguir el podio de nuevo saliendo tan atrás, pero al final he empujado mucho y me he visto muy bien de ritmo, se ha caído Pecco y he logrado ponerme cuarto y he visto a Fabio muy cerca, he pensado que podía intentarlo y en la última vuelta le he pasado, no me lo esperaba", dice Bastianini, que ahora lidera la clasificación de rookie del año.