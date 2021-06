07:49 "No ha sido fácil, la verdad es que me he sentido bien pero cuando estaba delante trataba de mantener el ritmo, se me atascó una marcha y perdí la plaza con Mir y me quedé un poco atrás. La temperatura de la goma delantera me subió mucho y no pude recuperar, estaba muy estresado, no podía recortar. Cuando vi que Fabio se iba por la chicane sabía que podía acabar tercero. Ha sido muy divertido y enhorabuena a Oliveira, ha hecho un carrerón, nos ha hemos devuelto mutuamente", dice Miller, que ganó en Portugal