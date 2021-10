"De no haber entrado en MotoE, Ducati habría demostrado ser miope"

La semana pasada, en la previa del Gran Premio de Emilia Romagna de MotoGP, Motorsport.com adelantó la noticia que Ducati confirmó unas horas después: la marca de Borgo Panigale relevará a Energica como proveedor único de las motos que competirán en la Copa del Mundo de MotoE a partir de 2023, y hasta 2026. Han pasado unos días desde la noticia y Energica, por boca de Livia Cevolini, su CEO, tiene a bien hacer balance de su experiencia en el campeonato y de las dificultades que tendrá la marca de las motos rojas cuando entre en escena.

Pregunta. ¿Qué valoración hace de la experiencia de estos tres años con la MotoE?

Respuesta. La experiencia ha sido absolutamente positiva en todos los ámbitos. Porque ser un trampolín de lanzamiento, tanto para nosotros en particular como para el sector de las motos eléctricas, en general. Ha sido la primera vez que una firma importante como Dorna y MotoGP han apostado por el sector eléctrico. Como todos los proyectos, también hay cosas que se deberían mejorar, pero el balance general es buenísimo. En tres años, el campeonato ha crecido mucho y todas las partes involucradas, tanto los pilotos como los equipos, están muy contentos. No ha sido fácil tampoco para ellos.

P. ¿Había imaginado que las carreras de MotoE llegarían a ofrecer un nivel de espectacularidad tan alto?

R. Siempre fui positiva y muy optimista. Incluso más que la gente de mi alrededor. Mis técnicos son muy humildes. Yo estaba muy tranquila; ellos, no. Yo sabía que podían responder porque son buenísimos. Somos una empresa pequeña que hace cosas increíbles. Una compañía que motiva a las demás, porque el mercado de los coches eléctricos está mucho más avanzado que el de las motos. No era fácil el desafío, porque se nos pedía que desarrolláramos vehículos cuyo rendimiento no cayera. Redistribuimos al personal y cogimos a gente que estaba centrada en motos de calle y les pedimos que pasaran a trabajar en competición. Nosotros no teníamos ni tenemos un departamento de carreras. Y eso, sin dejar de atender a las necesidades del producto de calle.

P. ¿Qué aspecto mejoraría de la Copa del Mundo?

R. Yo soy una soñadora y nunca me quedo satisfecha. Si pudiera pedir cualquier cosa, pediría que MotoE fuera la MotoGP eléctrica, y eso aún no lo es. Es un campeonato menor. Yo quiero eso, la MotoGP eléctrica con la atención merece. Si aspiramos a la paridad en el mercado entre los vehículos de gasolina y los eléctricos, tenemos que actuar en consecuencia y motivarlo, con la entrada de distintos constructores que fomenten la competencia, que es aquello que acelera el desarrollo tecnológico. Y con una comunicación a ese mismo nivel.

P. ¿Por qué Energica no renueva con Dorna?

R. Esta ha sido una decisión consensuada al 100%; ambas partes estábamos de acuerdo en la necesidad de hacer un cambio. Nosotros hace ya un año que mirábamos otras opciones, porque los proyectos que estamos llevando a cabo en otros mercados, como por ejemplo el de la Micro Mobility, requieren un grado muy alto de dedicación y esfuerzo. Creemos que tenemos que hacer otras cosas y no podemos llegar a todo. Hemos hecho nacer MotoE y la hemos hecho crecer; ahora es justo que dejemos paso a que otros ocupen nuestro lugar. También Dorna quería renovar un poco las caras de este certamen.

P. ¿Ha hablado con Ducati?

R. Con Ducati nos conocemos desde hace muchos años y tenemos una buena relación. Sobre este asunto de la MotoE no hablamos porque ellos quisieron mantenerlo en secreto. Creo que les podría haber ayudado en algo, pero tampoco mucho. No será fácil para Ducati porque hacer una moto eléctrica es muy distinto a una de gasolina. Está bien que sigan su propio camino, aunque sé que tienen motos de las mías en su fábrica, que están estudiando.

P. ¿Le ha sorprendido que Ducati asuma este papel, cuando hasta ahora siempre se había mostrado reacia por las limitaciones que todavía ofrecen las baterías?

R. En realidad siempre pensé que le interesaba. Si no se hubiera involucrado, habría demostrado ser miopes. Esperaba que estuviera trabajando también en la vía eléctrica porque el camino a seguir es ese, y es inútil resistirse a ello. Es verdad que las declaraciones de Domenicali [CEO de Ducati] no fueron siempre favorables, pero eso es un poco su ADN: decir una cosa para después hacer la contraria. El desafío que se le presenta es grandioso. No es fácil lograr el nivel de fiabilidad requerido y que todos los vehículos rindan igual. Eso es lo que pide el mercado, que grandes marcas se involucren. La ventaja es que nosotros siempre iremos un paso por delante de Ducati por los diez años de experiencia que tenemos.

P. ¿Y no le da un poco de miedo dejar las carreras en el momento en que más interés han llegado a tener?

R. Lo que me da miedo es tener miedo. Lo que quiero es que hagamos otras cosas. Nosotros siempre hemos probado caminos nuevos, inexplorados hasta ese momento. Somos una compañía que crece, y si nos detenemos estamos muertos. Tenemos que ser los primeros en llevar a cabo algo nuevo. Lo que me da miedo es que nos quedemos en nuestra zona den confort.

P. ¿Qué elemento desarrollado durante estos tres años en los circuitos es el que ha tenido más impacto en las motos de calle?

R. La innovación más importante ha sido sin duda la batería. Ese es el motivo principal de que decidiéramos meternos en el mundo de las carreras. La visibilidad, también, pero con la idea de que la tecnología empleada se pueda aplicar y vender a nuestros clientes. Las carreras deben tener dos finalidades: marketing y desarrollo de tecnología que terminará en la calle. Esa nueva batería ofrecía un 50% más de prestaciones que el modelo anterior, y eso supone una innovación enorme. Todo eso lo sacamos del banco de pruebas tan extremo que suponen las carreras.

P. ¿Y qué impacto ha tenido en términos económicos su aventura en MotoE?

R. No demasiado, la verdad. Lo que ha hecho MotoE ha sido dar credibilidad al mercado de las motos eléctricas. Ha crecido todo el mercado, pero nosotros no hemos detectado un fenómeno de causa-efecto en las ventas. Las ventas crecen cada año, pero eso es independiente de la MotoE. Evidentemente, todo ayuda, pero no es como en los vehículos de gasolina. Sobre todo, en Estados Unidos, la celebración de un gran evento hace aumentar inmediatamente las ventas de la marca que gana. En nuestro caso, quien sale beneficiado es el mercado a nivel global.

