Ducati ya gana en motocross: la Desmo450 MX conquista el nacional italiano

La Desmo450 MX de Ducati ha debutado ganando en Italia. Después de una emocionante primera temporada que ya comenzó con una victoria en la primera carrera, Alessandro Lupino, piloto oficial de Ducati Corse Off-Road, ganó este pasado fin de semana el Campeonato Italiano de Motocross, en la categoría principal de MX1, y en la última prueba, celebrada en Arco di Trento.

Los de Borgo Panigale consiguieron así un éxito que confirma la validez del proyecto, creado para desarrollar una gama completa de motos y motores de Ducati para uso especializado en el off-road. La Ducati Desmo450 MX podrá encargarse, en concesionarios seleccionados, desde principios de 2025, con entregas previstas a partir de junio.

En la pista de Pietramurata, Lupino sólo necesitó un cuarto puesto en la primera manga para asegurarse el título nacional italiano, su noveno entorchado. El piloto transalpino terminó la segunda carrera en tercera posición, un resultado que también le valió el tercer puesto en la general del día.

Tras conseguir su noveno título italiano, y el primero con Ducati, Lupino declaró: "En la primera carrera, en Mantua, no sabía qué esperar de esta temporada, porque la Desmo450 MX era una moto completamente nueva. Durante el año, sin embargo, hemos hecho grandes mejoras, todo el mundo ha trabajado duro, y he podido ver la seriedad y el compromiso con el que Ducati ha abordado este nuevo proyecto".

Alessandro Lupino Foto de: Ducati Corse

"Por mi parte, como piloto he dado el 100 por 100, y también he aprendido un nuevo trabajo, el de piloto probador. Nos traemos a casa el título italiano en nuestro año de debut, y no era en absoluto una conclusión previsible. El mérito es de todo el equipo, tanto en la pista como en la empresa, porque realmente han hecho un gran trabajo".

"Lo que más me ha gustado es ver la pasión que todos ponen: una pasión que hace que el trabajo siempre salga adelante. Quiero felicitar a todos, en Ducati he encontrado una familia, y este año ha sido especial para mí. Gracias de corazón", finalizó.

Una vez terminado el campeonato nacional, el desarrollo de la nueva máquina de MX de Borgo Panigale continuará durante el invierno con las primeras pruebas de Jeremy Seewer, que será el piloto oficial de Ducati para la temporada 2025 de MXGP (al que se unirá un segundo piloto). Después, comenzarán también las primeras pruebas del modelo de 250cc, con Lupino y Cairoli. La moto para la categoría MX2 debutará en la próxima campaña del Mundial con el mismo planteamiento adoptado para la 450: desarrollar en competición la moto que luego pasará a producción en 2026.