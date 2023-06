Toni Elías anuncia su retirada definitiva del motociclismo

Toni Elías anunció este pasado domingo su retirada del motociclismo profesional. El español lo comunicó a la televisión americana al bajarse de la moto, una vez que finalizó en Road America la tercera ronda de la presente campaña del MotoAmerica, el campeonato nacional de Superbikes de Estados Unidos que está corriendo en este 2023 y que ya logró ganar en la temporada 2017, en ambas ocasiones de la mano de Suzuki.

Recuerda la victoria de Toni Elías en el MotoAmerica: Elías: “En 600 días he pasado de estar retirado a ser campeón”

Cabe recordar que, aunque este anuncio llegó completamente por sorpresa, sin ser esperado por los aficionados de una manera tan repentina, Elías ya había coqueteado con la retirada en el pasado.

Al que fuera campeón del mundo de Moto2 en 2010 le iba muy bien en el campeonato que nació en 2015, y que está presidido por Wayne Rainey, la leyenda de 500cc. Más allá de su victoria en la general en su segundo año, el piloto de Manresa había sido tercero en 2016, su campaña de debut, segundo en 2018 y 2019 y cuarto en 2020, cuando ya no estaba con el equipo Yoshimura Suzuki.

Pero, ya en 2021, Elías optó por dejar la marca de Hamamatsu. Para esa temporada no aceptó ninguna oferta y no la disputó completa, aunque sí realizó algunas rondas sueltas con Ducati y con Yamaha, especialmente como sustituto de Josh Herrin en este último caso.

En 2022, el barcelonés decidió no competir, reconociendo que ya tenía ganas de hacer "otras cosas", como llegó a comentar entonces en una entrevista con DAZN. Pero aún le quedaba una bala más, y al comienzo de este año anunció su regreso al MotoAmerica y de la mano de Suzuki, en el equipo Vision Wheel M4, como compañero de Richie Escalante.

Así las cosas, la aventura ha durado 3 rondas. Tras conseguir este fin de semana en Road America sus mejores resultados de la temporada, sexto en la primera carrera y quinto en la segunda, con 40 años recién cumplidos el pasado mes de marzo y como noveno clasificado de la general, Elías confirmó que lo dejaba.

"Hoy, fue mi último baile, mi última carrera", dijo el español al ser preguntado por su actuación en la Race 2 por la realización del MotoAmerica. "Quería darle las gracias a Chris Ulrich -Team Manager del equipo-, a John Ulrich y a todo el equipo que me ha apoyado y que me ha ayudado durante este periodo".

El piloto confirmó además que el retorno a la competición no había sido como tenía previsto: "La vuelta no ha sido como yo esperaba. Me lo he pasado bien en la última [carrera], y os veré pronto". Tanta fue la sorpresa que los comentaristas del campeonato, al escucharlo, se mostraron completamente sorprendidos. Y no solo ellos, también el propio Chris Ulrich.

"Ha sido sorprendente. Toni ha sufrido un poco, pero este fin de semana especialmente dimos pasos adelante en el rendimiento, y fue bien. Durante la pausa entre Barber y Road America, hablamos de un par de cosas, el viernes. Pero hablamos de apretar este fin de semana y conseguirlo, ha sido sorprendente al ser anunciado por televisión. Pero es un tipo pasional. Es lo que hay", comentó para finalizar.