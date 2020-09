Tony Arbolino salió decidido a conseguir su primera victoria del año y desde el inicio lideró la carrera. El italiano llevó el peso durante las 23 vueltas, pero sin conseguir escaparse. Solo a dos del final, Celestino Vietti y él abrieron un pequeño hueco que les permitió jugarse el triunfo entre los dos en la última.

El del Sky VR46 se puso delante y cerró todos los huecos en las última curvas, consiguiendo así su primer triunfo en Moto3 en su segunda temporada completa.

"Ahora me resulta difícil hablar de la carrera. Me embargan las emociones. Carrera muy difícil. Me rezagué al inicio y me costaba recuperar posiciones. Hemos dado un paso desde la semana pasada. En las últimas tres vueltas trate de dar un tirón. Tony iba muy fuerte. Es increíble, creo que es el mejor día de mi vida. No recuerdo un fin de semana como este", comentó el piloto de 18 años.

Ai Ogura acabó tercero, dejándose se ver por las posiciones de delante mucho más de lo habitual, y ya es segundo del campeonato. El japonés se sitúa a 25 puntos de un Albert Arenas que en ningún momento se le vio en posición de pelear por repetir el triunfo de hace una semana y tiró de calculadora para acabar quinto, por detrás del poleman Gabri Rodrigo.

A dos vueltas del final se fue al suelo John McPhee, que ahora cae a la tercera plaza del Mundial a 39 puntos.

Un grupo de 12 unidades se mantuvo delante durante casi toda la carrera. De ellos, Darryn Binder, Tatsuki Suzuki, Raúl Fernández, Stefano Nepa y Sergio García completaron el top 10.

Resultados de la carrera de Moto3 en el Gran Premio de Estiria 2020

Así queda la clasificación de Moto3

Fotos del Gran Premio de Estiria 2020 - Moto3