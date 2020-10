Moto3 - Francia: victoria de Vietti; podio y liderato para Arenas

Vietti, que ya ganó el Gran Premio de Estiria, se mantuvo durante toda la carrera en las primeras posiciones y cogió el liderato antes del penúltimo paso por meta, cerrando todos los huecos y aguantando los ataques en la última vuelta.

"Ha sido una carrera extraña, porque no esperaba esto. Íbamos rápido, pero no esperaba un resultado tan bueno hoy. Hemos escogido la goma correcta. En la ultima parte tenía algo más que el resto y en las ultimas tres vueltas traté de estar delante. Los demás frenaban muy fuerte y me resultaba difícil adelantar. Hemos sido capaces de gestionar bien la carrera. Hemos tenido problemas con las tres caídas este fin de semana, pero intentaremos seguir trabajando en la misma línea", dijo Vietti al acabar.

Arbolino lo probó, pero se tuvo que conformar con una segunda posición que le mete de lleno en la lucha por el campeonato. Arenas, gracias a la tercera plaza, es nuevo líder por 6 puntos, con los cuatro primeros separados por 20.

Jaume Masià no vio recompensado su trabajo durante la carrera y acabó cuarto. El piloto del Leopard llevó el peso durante muchas vueltas, pero en la parte final se quedó fuera del podio.

Andrea Migno, sexto, Ayumo Sasaki, séptimo, y Gabri Rodrigo acabaron por delante del hasta hoy líder, Ai Ogura. El japonés salvó un flojo fin de semana con una novena plaza que le mantiene segundo del campeonato, a pesar de que a mitad de la carrera estaba lejos de los puntos, pero se vio beneficiado por las numerosas caídas que hubo por delante. Carlos Tatay completó el top 10 y consiguió el mejor resultado de su carrera.

