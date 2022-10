Cargar el reproductor de audio

Tom Booth-Amos fue agredido por su ingeniero de pista cuando disputaba la temporada 2019 de Moto3. Así se ha podido saber después de que el vídeo saliese a la luz, vía redes sociales, en la noche del viernes del Gran Premio de Tailandia.

El vídeo muestra como un técnico del CIP Green Power agredía a uno de sus pilotos, Booth-Amos, después de que este alegase tener problemas con la moto. "¡Es jodidamente simple!", exclamaba el británico; acto seguido, se puede ver cómo su jefe técnico le propina varias patadas, golpes y gritos.

El vídeo, que salió a la luz tres años después, no tardó en viralizarse y llegar hasta los propios implicados. Así, Booth-Amos no dudó en hacer saber que el piloto agredido era él. Poco después, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que explicaba lo sucedido.

"El vídeo que ha salido a la luz es del Gran Premio de Tailandia de 2019", explica Tom. "Tuve muchísimos problemas con el equipo en aquel año, pero nunca llegué a hablar de ello. Quería asegurarme de tener plaza en la temporada 2020, porque era mi sueño seguir en el paddock".

"Eso [la agresión del vídeo] sucedió después de la carrera, cuando mi moto se rompió por un error mecánico. Me dijeron que no hablase de ello y que me mantuviese callado. Nunca le dije nada a nadie, ni tan siquiera a Dorna o a mi manager de aquel entonces. Eso es solo una de las muchas cosas que pasaron aquel año. La gente no sabe qué es lo que pasa detrás de las cámaras", concluye el texto.

El equipo emitió su respuesta el sábado por la mañana, poco antes de las sesiones clasificatorias. "Sobre el vídeo de 2019, y en el interés del equipo, condenamos rotundamente este tipo de comportamientos, y queremos transmitir nuestras disculpas a Tom Booth-Amos", declaran.

"Un equipo no es el resultado del esfuerzo de una sola persona, sino de todo un grupo. Es por ello que ese técnico ya no forma parte de nuestra estructura. No es aceptable ningún tipo de violencia, ni en nuestro deporte ni en ningún otro. Hemos tomado todas las medidas necesarias para asegurarnos de que no vuelve a suceder en el futuro".

El técnico en cuestión es Maurizio Cambarau, que trabaja actualmente con John McPhee en las filas del Husqvarna Max Racing Team. El equipo de Biaggi, que no se ha pronunciado al respecto, ya se vio en el ojo del huracán el pasado Gran Premio de Aragón, cuando dos de sus mecánicos fueron sancionados por haber entorpecido la salida a pista de Adrián Fernández en clasificación.

Por su parte, Dorna ha anunciado que llevará a cabo una investigación para esclarecer los hechos

La de 2019 fue la última temporada de Booth-Amos en Moto3, y en 2020 desembarcó en el WSSP 300. Tras dos temporadas y un subcampeonato, el piloto de Schropshire debutó en WSSP 600 en 2022.

