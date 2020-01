Tom Booth-Amos: “No tengo dinero para comprar un puesto de 'trabajo”

Kornfeil, de 26 años, anunció este lunes que se retiraba como piloto del Mundial de Moto3, pese a que su nombre aparecía en la lista provisional de inscritos para competir en 2020 con el equipo BOE Skull Rider Mugen Race.

El piloto checo debutó en el campeonato del mundo de 125cc en 2009, disputando cinco carreras, y desde entonces completó 10 cursos (2010 y 2011 en 125cc, y 2012 a 2019 en Moto3), logrando subir al podio hasta en cinco ocasiones. En 2016 y 2018 terminó el campeonato 8º de la general, su mejor clasificación.

Pese a tener un acuerdo con BOE Skull Rider para correr en 2020, la necesidad de tener que aportar un patrocinador, que no ha encontrado, le han llevado a tomar la decisión de abandonar el paddock de MotoGP.

La noticia ha corrido por las redes sociales en los últimos días, y un usuario apuntó a la posibilidad de que la plaza bacante en el equipo podía ser una puerta abierta para el británico Tom Booth-Amos, que tras una temporada en Moto3 con CIP Green Power, no fue renovado, y desapareció de la lista de inscritos para 2020.

Booth-Amos debutó en el Mundial disputando, como invitado, el Gran Premio de Gran Bretaña de 2017. En 2019 ficho por el equipo CIP, logrando un 8º puesto en el Gran Premio de Australia como mejor resultado, y terminando el año con 10 puntos en el puesto 28º de la general.

Lo interesante del caso es que el propio Booth-Amos contestó desde su cuenta personal [@Tboothamos69] a la sugerencia del usuario de Twitter (periodista, para más señas), que apuntaba a que se abría un espacio, tras la retirada de Kornfeil, para el piloto de 23 años nacido en Newport.

La respuesta de Tom Booth-Amos fue contundente: “Sí, hay un espacio... Sí, me llamaron y me preguntaron... y no, no tengo el presupuesto para comprar el 'trabajo'”.

Ahora, el equipo BOE Skull Rider Mugen Race deberá encontrar un nuevo piloto para cubrir la plaza de Kornfeil en el campeonato de Moto3 2020, un joven que deberá ‘pagar’ para conseguir ese empleo y cumplir un sueño, el de convertirse en piloto mundialista… aunque sea pagando.

