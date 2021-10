Sergio García no corre en Misano y pone más fácil el título a Acosta

El piloto del Gaviota GasGas Aspar Team sufrió una aparatosa caída en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de las Américas de Moto3, donde se empotró contra las vallas de protección y se golpeó las costillas.

El joven piloto de Burriana (Castellón) tomó parte en la segunda sesión del viernes tras pasar por el centro médico, pero al final del día le hicieron nuevas pruebas en las que detectaron un hematoma en el riñón y fue declarado no apto.

García Dols ha pasado las dos últimas semanas recuperándose del accidente y este martes por la mañana se realizó un TAC en el Hospital IMED de Valencia, donde se reveló que el hematoma en el riñón todavía no está completamente curado.

“Me encuentro bien físicamente, pero he pasado una revisión esta mañana en el Hospital IMED de Valencia, donde me han realizado un TAC para ver cómo está la lesión en el riñón, y hemos visto que todavía no está al cien por cien curada", comentó Sergio García Dols en el comunucado del equipo. "El hematoma en el riñón no ha desaparecido y los médicos me han recomendado que no viaje a Misano".

Los médicos esperan que pueda volver a la competición dentro de dos semanas en el segundo gran premio que se disputará esta temporada en Portimao.

"Me han dicho que sí podría llegar a Portugal, que es algo que me motiva, pero estoy triste por perderme este gran premio, ya que estoy delante en la general y perderme una carrera más me va a complicar mis opciones. Estoy motivado y con más ganas que nunca de subirme a la moto”.

El castellonense marcha actualmente tercero en el campeonato, a 50 puntos del líder Pedro Acosta, por lo que si el murciano puntúa se despedirá matemáticamente de cualquier opción.

Mira también: Las cuentas de Pedro Acosta para proclamarse campeón de Moto3 en Misano

Gabri Rodrigo también será baja en Misano

El piloto hispanoargentino se lesionó en la cabeza del húmero izquierdo en Aragón y ya fue baja en Misano y Austin. Tras no ser detectada la fractura en un principio, más de un mes después continúa sin estar completamente recuperado, por lo que dejará solo en el box del equipo Gresini a su compañero Jeremy Alcoba, que también llega tocado en un dedo por la caída múltiple en la que se vio involucrado en la carrera del GP de las Amércias.

"Es muy duro y frustrante tener que dar esta noticia, aún habiendo pasado ya tantas semanas desde el origen de mi lesión" introdujo Rodrigo. "La fractura que en un inicio no vieron y que más tarde, cuando la encontraron, parecía ser algo muy leve y simple de curar, ha resultado ser más complicada y delicada de lo que podíamos haber imaginado. Pese a mis esfuerzos por recuperar lo antes posible, he estado muchas semanas estancado en mi recuperación, e incluso yendo a peor pese a la rehabilitación. Aunque ahora sí que empiezo a ver mejoría, estoy muy, muy lejos de mi 100%, por lo que correr en Misano no tenía ningún sentido más que el de alargar aún más la recuperación de esta lesión. Quiero dar las gracias a Gresini Racing por anteponer mi salud por encima de todo, y por apoyarme tantos en unos momentos nada fáciles para mí. Espero y confío estar al 100% para disfrutar mis ultimas dos carreras en Moto3 junto a este equipazo Gracias a todos por el apoyo! Nos vemos pronto!".