Raúl Fernandez logró su tercera pole del año, dejando a 88 milésimas a Tony Arbolino, que venía de la Q1. Al acabar, el madrileño desveló que tiene una costilla fisurada después de la caída que sufrió el viernes en el libre 2.

"Por la mañana, después de la caída de ayer, no me sentía muy bien. Hemos probado algo que no me ayudaba. He salido a la crono y hemos dicho con el equipo que mejor sin rebufo que recibir una penalización. Me duele bastante la costilla. La tengo fisurada. Creo que tengo la mejor moto en estos dos fines de semana", comentó.

Tercero fue Andrea Migno, que apeó de la primera fila con el reloj a cero a Albert Arenas. El líder del campeonato tendrá una oportunidad de abrir hueco en la clasificación, pues sus dos inmediatos perseguidores saldrán retrasados.

El segundo, Ai Ogura, se clasificó 12º. Peor le fue al tercero, John McPhee, que no pasó de la Q1 y partirá 20º. En cualquier caso, el ganador del pasado fin de semana ya demostró que en Misano se puede remontar.

Junto a Arenas en segunda fila estarán Celestino Vietti y Romano Fenati, quinto y sexto respectivamente, mientras que por detrás de ellos en la tercera saldrán Kaito Toba, Tasuski Suzuki –que sufrió una caída– y Jaume Masià. Jeremy Alcoba cerró los 10 primeros.

Top 10 de la Q2 del GP de Emilia Romagna 2020 de Moto3

Top 4 de la Q1 del GP de Emilia Romagna 2020 de Moto3

Cla Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia 1 Deniz Öncü KTM 6 1'42.223 2 Tony Arbolino Honda 5 1'42.305 0.082 3 Kaito Toba KTM 5 1'42.378 0.155 4 Filip Salač Honda 7 1'42.421 0.198

Fotos del Gran Premio de Emilia Romagna 2020 - Moto3