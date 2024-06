Moto3 Assen: Piqueras le roba a Veijer su primera pole en casa; Alonso, 13º

Ángel Piqueras consiguió este sábado en Assen su primera pole en el Mundial de Moto3. El piloto español batió en los últimos segundos al local Collin Veijer, que esperaba en el box para saber si sería el afortunado en casa tras sufrir un violento highside que le impidió hacer un segundo intento de mejor vuelta en la Q2.

Además, la atención estuvo detrás, porque David Alonso no se encontró tan cómodo como otras veces tras un viernes complicado. Sin embargo, el hispano-colombiano no renunció a su plan de no buscar ruedas y partirá 13º en parrilla, por delante de su rival por el título, Daniel Holgado, que no pudo aprovechar sus problemas y acabó aún más atrás, 15º.

La sesión de clasificación de Moto3 empezó con buen tiempo, siguiendo con la meteorología de todo el fin de semana en Assen, que está presentando unas condiciones más calurosas que de costumbre para esta época del año en Países Bajos.

La primera fase de la qualy, la Q1, contó con hasta 12 pilotos en pista, de los cuales la primera referencia fue la de José Antonio Rueda, que lideró con el primer juego de neumáticos al marcar un registro de 1:40.706, para posicionarse por delante de Matteo Bertelle.

Como es costumbre, los pilotos se detuvieron en boxes para montar otro par de gomas, lo que les hizo rodar más rápido. Pero el resultado fue el mismo, con Rueda delante. El sevillano del Red Bull KTM Ajo bajó hasta el 1:40.380, con el que volvió a superar por 390 milésimas al transalpino. Junto a ellos, superaron el corte Joel Esteban y Tatsuki Suzuki, a pesar de que sufrió una caída tras su primer intento cronometrado.

Por detrás, no pudieron meterse en ese Top 4 Ricardo Rossi, Jacob Roulstone, Xabi Zurutuza, Nicola Carraro, Filippo Farioli, Joshua Whatley, Noah Dettwiler y Tatchakorn Buasri, que partirán desde la 19ª posición de la parrilla hacia atrás.

Y después llegó la Q2, una batalla por la pole en la que había un gran foco de interés para el público local, el neerlandés Collin Veijer, y también había expectación por ver cómo estaría David Alonso. El líder de la general sufrió el viernes, yéndose al suelo hasta en un par de ocasiones, lo que le apartó en cierta medida del favoritismo.

El primer intento serio de la sesión empezó a despejar dudas. Veijer se colocó en primera posición, con un buen 1:40.055, delante de Iván Ortolá y de Adrián Fernández, a menos de dos décimas, mientras que Alonso quedó lejos, fuera del Top 10 a 8 décimas. Veijer se sentía con ganas, siguió rodando, pero terminando su tercera vuelta cronometrada, sufrió un duro highside en la chicane de entrada a meta. Afortunadamente, fue rodando solo, como hace siempre, pero la moto tuvo que volver con mucha rapidez al box para tratar de volver a pista en los instantes finales.

Mientras tanto, en ese momento casi no quedaba nadie en pista, porque la mayoría de pilotos había parado para cambiar los neumáticos. Con ellos se disputaron los minutos finales, en los que hubo muchos cambios de posición, diversa acción... y a la que no pudo salir Veijer, a pesar de que hasta el equipo técnico de su compañero de equipo trabajó en las reparaciones.

Pero lo cierto es que, a pesar de eso, mantuvo hasta el final las esperanzas de hacer la pole, gracias a que pocos mejoraron. Pero sí lo hicieron en el último suspiro el español Ángel Piqueras, que bajó hasta el 1:39.746, consiguiendo así su primera pole en el Mundial de Moto3, y el japonés Taiyo Furusato, que le batió por poco menos de dos décimas.

Detrás, el Top 10 se completó con Iván Ortolá, Ryusei Yamanaka, Stefano Nepa, José Antonio Rueda, Adrián Fernández, a pesar de que sufrió una caída, Joel Esteban y Luca Lunetta. David Alonso acabó 13º, afectado por la bandera amarilla del #31, y Daniel Holgado partirá 15º.

