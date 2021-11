Acosta: "Existió la posibilidad de subir a MotoGP"

El piloto del Puerto de Mazarrón (Murcia) protagonizó un debut increíble en el Mundial cuando todavía tenía 16 años. Acosta lideró el primer entrenamiento del Gran Premio Qatar que abría el campeonato, acabó segundo la carrera, y ganó las tres siguientes.

Su irrupción llevó a KTM a atarle en verano, firmándole hasta 2024 con una hoja de ruta que debería llevarle a MotoGP ese año. El murciano dará el salto a Moto2 la próxima temporada con el equipo Ajo tras una sola campaña en la categoría más pequeña.

Sin embargo, Acosta pudo subir directamente a MotoGP –como hará Darryn Binder con el WithU RNF Yamaha–. El problema era que el campeón del mundo no cumpliría 18 años hasta el 25 de mayo, por lo que se perdería los siete primeros grandes premios al no tener la edad mínima para participar.

"Sí, existió esa opción. Hablando claro, iba a cumplir 18 años a mitad de la próxima temporada si subía a MotoGP. Qué necesidad había de saltarse etapas, de quemarlas, para ir a MotoGP. Me valía mucho saltar a Moto2, coger experiencia, que es lo que me va a hacer llegar preparado cuando llegue a MotoGP. Lo importante no es ganar abajo, es subir preparado arriba y hacerlo bien. Creo que no hay que saltarse etapas. Mi abuelo ya está pensando en MotoGP, pero mi objetivo ahora es Moto2", contó Acosta en una entrevista con DAZN.

El tiburón de Mazarrón ve su futuro a largo plazo ligado a KTM.

"KTM confió en mí, Red Bull lo dio todo por mí. Y esta es la mejor manera de recompensarles. Espero seguir aquí mucho tiempo", dijo.

Acosta se quedó a un día de convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia y, aunque ha reconocido que se fija en el pilotaje de otros pilotos como Marc Márquez, no se compara con nadie.

"Prefiero compararme conmigo mismo, que así siempre sabré si he mejorado ciertas partes o las he empeorado", zanjó.

