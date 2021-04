Pedro Acosta: “Mi estrategia es pasarlo bien 45 minutos y coger el premio”

El piloto de Mazarrón (Murcia) está destrozando los mejores pronósticos con su irrupción en el Mundial. En su debut en Qatar –en un circuito que solo conocía de los test– lideró el primer entrenamiento y luchó por la victoria, siendo solo superado por su compañero Jaume Masià. Una semana más tarde le tocó salir desde el pit lane, pero ni eso le frenó. Tras protagonizar una enorme remontada, alcanzó al grupo de cabeza y se impuso. Veni, vidi, vici.

A Portugal llegó como líder del campeonato, pero en los entrenamientos estuvo más apagado, clasificándose 'solo' 12º en parrilla. En la carrera demostró una sangre fría impropia de alguien que cumplirá 17 años el próximo 25 de mayo. Apenas lideró una de las 25 vueltas -al inicio-, dejó llevar el peso a uno de los llamados a ser hombres fuertes de la categoría, Dennis Foggia, y en la última vuelta le asestó un hachazo letal que le valió su segunda victoria.

"Ha sido una carrera bastante buena después de cómo ha ido el fin de semana por las condiciones. Mis técnicos han trabajado muy bien porque la moto era perfecta. No había más opciones que adelantar en la última vuelta y acabar de esta forma, intentándolo todo y si era ganando la carrera, mejor", explicaba al finalizar Acosta.

Sin embargo, el murciano tuvo que improvisar. Su idea no era la de jugársela al final.

"La estrategia era tirar y romper el grupo como hizo Raúl [Fernández] el año pasado, pero cuando vi que no se podía porque el ritmo de Foggia era muy alto, decidí quedarme detrás de él y en la última vuelta que pasase lo que tuviera que psar. Busqué un par de puntos para adelantar y si no los encontraba, buscarme la vida para pasar primero. Había que jugársela en esta carrera", afirmó.

Acosta incluso bromeaba con su equipo antes de la carrera sobre la estrategia.

"Esta victoria es para todos los mecánicos y el equipo, y sobre todo para Aki [Ajo]. Antes de la carrera me ha preguntado cuál era la estrategia, y le he dicho: 'Pasármelo bien 45 minutos, coger el premio y para casa'. El día que no me lo pase bien no ganaré, así que espero divertirme durante mucho tiempo todavía", indicó.

Líder de la general con 31 puntos de renta, aún no quiere oír hablar del título

"Hay que seguir como estamos trabajando, seguro que vendrán circuitos que no me irán bien, que no conozca, y habrá que salvar los muebles. Pero si seguimos trabajando como lo estamos haciendo ahora, a final de año quizá tengamos algo bueno", zanjó.

Las imágenes de la victoria de Pedro Acosta en el GP de Portugal

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 1 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 2 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 3 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 4 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Xavier Artigas, Leopard Racing 5 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 6 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 7 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 8 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 9 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 10 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 11 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 12 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Dennis Foggia, Leopard Racing, Andrea Migno, Rivacold Snipers Team en el podio 13 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Andrea Migno, Rivacold Snipers Team 14 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 15 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 16 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 17 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 18 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 19 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo cruza la línea de meta en Portimao 20 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo cruza la línea de meta en Portimao 21 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images