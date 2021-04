"Acosta tiene el estilo de la vieja escuela australiana"

Hasta hace menos de un mes, el nombre de Pedro Acosta era desconocido para muchos aficionados al motociclismo. El piloto de 16 años se dio a conocer desde el primer entrenamiento en el que participó en el Mundial, liderándolo. En carrera dejó su sello con una sensacional actuación que le dio la segunda plaza en su debut.

Una semana más tarde, dejaba a todos los espectadores boquiabiertos tras conseguir su primera victoria saliendo desde el pitlane. El de Mazarrón repitió triunfo el pasado fin de semana en Portimao. Dos de tres.

Acosta ganó el pasado año la Red Bull Rookies de forma aplastante. En un principio su salto al Mundial estaba previsto con el equipo Prustel, pero el paso a Moto2 de Raúl Fernández dejó una plaza libre en el Red Bull KTM Ajo.

El propietario del conjunto, Aki Ajo, no dudó y se hizo con sus servicios. El finlandés cuenta con uno de los equipos más exitosos en Moto3 y ha trabajado en el pasado con varias figuras que hoy triunfan en MotoGP, como Marc Márquez. El mazarronero está superando todas las expectativas.

"Estamos muy impresionados por el rendimiento de nuestro encantador rookie", cuenta Aki Ajo en una entrevista con Motorsport.com. "Ya vimos los dos últimos años su progresión en el FIM CEV y le hemos seguido muy de cerca".

"Cuando tuvimos la oportunidad, que estábamos ultimando nuestra estructura para este año, finalmente hubo una pequeña posibilidad de tener a Pedro en nuestro equipo y fue fácil tomar la decisión de tenerlo como nuestro piloto. Pero en cualquier caso no esperábamos un comienzo así, estar liderando el campeonato con muchos puntos después de las tres primeras carreras".

"Por otro lado, ya conocéis mi estilo, así que tengo que recordar a la gente que mantenga los pies en el suelo y que se centre en el trabajo y en el estilo de trabajo que tenemos".

Aki Ajo y Pedro Acosta

Acosta cumplirá 17 años el próximo 25 de mayo y está en pleno crecimiento como piloto. Ajo afirma que el español tiene un interesante estilo diferente al de la nueva generación.

"Siempre es muy difícil comparar pilotos. Hay muchos pilotos con talento en este campeonato y casi todos tienen su estilo y su forma de actuar. Lo que me gusta de Pedro es que tiene este estilo de la vieja escuela, que quizás me recuerda un poco a los pilotos australianos Jack Miller y Remy Gardner. Esto ya no es normal en la generación joven. Pero si lo utilizas bien, puede ser una parte muy fuerte de ti para tener en tu estilo de trabajo algo de las viejas costumbres", apunta.

El piloto del Red Bull KTM está siendo la revolución de la temporada y desde MotoGP ya tienen un ojo en él. Sin embargo, él mantiene los pies en la tierra.

"No es fácil para un piloto joven cuando todo el mundo empieza a hablar de ti. Pero esto es una prueba. Esto es una prueba, y no solo eso, sino parte del proceso de aprendizaje. No espero que todo vaya siempre perfecto, porque donde aprendemos es de los errores y de los momentos [duros]", añade Ajo.

"No creo que Pedro sea el primero que se perturbe. Es un chico muy alegre y con una buena actitud, y por lo que veo cómo se comportó después de su primera victoria a la semana siguiente, ni miraba, ni Instagram, ni las noticias. Incluso cambió la tarjeta SIM de su teléfono. Así que creo que estaba bastante bien preparado para ese [aumento de la atención]", finaliza.

Todos los títulos australianos de 500cc/MotoGP

1987 - Wayne Gardner, Honda 1 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 15 Victorias 7 Podios 11 Poles 10 Vueltas rápidas 8 Puntos 178 1994 - Mick Doohan, Honda 2 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 14 Victorias 9 Podios 14 Poles 6 Vueltas rápidas 7 Puntos 317 1995 - Mick Doohan, Honda 3 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 13 Victorias 7 Podios 10 Poles 9 Vueltas rápidas 7 Puntos 248 1996 - Mick Doohan, Honda 4 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 15 Victorias 8 Podios 12 Poles 8 Vueltas rápidas 4 Puntos 309 1997 - Mick Doohan, Honda 5 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carreras 15 Victorias 12 Podios 14 Poles 12 Vueltas rápidas 11 Puntos 340 1998 - Mick Doohan, Honda 6 / 7 Foto de: Repsol Media Carreras 14 Victorias 8 Podios 11 Poles 8 Vueltas rápidas 3 Puntos 260 2007 - Casey Stoner, Ducati 7 / 7 Foto de: Ducati Corse Carreras 18 Victorias 10 Podios 14 Poles 4 Vueltas rápidas 6 Puntos 367