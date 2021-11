Acosta: "Desde que pegué el estirón en verano me costó bastante"

El piloto del Puerto de Mazarrón certificó el título de Moto3 este domingo en Portimao con una carrera soberbia en la que salió a por la victoria, pese a su ventaja en el campeonato. Pedro Acosta no especuló y plantó cara durante todas las vueltas a su único rival, Dennis Foggia, que fue derribado por Darryn Binder en la última y, con ello, dijo adiós a sus escasas opciones.

Tras conseguir su sexto triunfo del año, un Pedro Acosta completamente emocionado desveló que no todo ha sido sencillo esta temporada, la de su debut en el Mundial, irrumpiendo como un ciclón y ganando tres de los cuatro primeros grandes premios.

"Me he tirado la vuelta de honor llorando entera", comenzó Acosta en la entrevista con DAZN. "No es normal llegar al Mundial y hacer esto. Ha salido así porque ha tenido que salir, pero ha sido duro. Hemos acabado lo que un día empezamos. Hoy había muchas cosas que se juntaban, empecé aquí los test, hace menos de un año me quedé sin equipo… Solo le puedo agradecer esto a Aki, [Ajo, jefe de su equipo], Red Bull y KTM porque confiaron en ese niño que parecía que nunca iba a llegar".

(Antes de seguir leyendo, haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos de la temporada 2021 de Pedro Acosta en Moto3)

El murciano debutó en el campeonato siendo casi un niño y no cumplió los 17 años hasta el pasado mes de mayo. Lo que en un principio fue una ventaja por su estatura y peso, se convirtió en un problema a partir del verano cuando creció.

"En la vuelta de honor he pensado que había acabado un año duro. La segunda parte de la temporada, desde que pegué el estirón en verano, costaba bastante, por la estatura, el peso, iba con dolores. Ha sido duro, pero estábamos ahí aunque no acabábamos de rematar. La gente desde fuera no lo ve. En las últimas carreras me costaba bastante. En dos semanas empezamos otro año", dijo en referencia a su salto a Moto2, que arrancará a finales de este mismo mes con un test en Jerez.

Pese a que en las últimas carreras Foggia redujo considerablemente la desventaja en la clasificación, el rookie afirma que mantuvo la calma en todo momento.

"No me he puesto nervioso nunca. Si no ganaba, siempre aprendía respecto a los demás. Creo que esto igual que lo merecía yo, también Foggia. Por lo menos, ha caído de nuestro lado. Empezar como empezamos, que después se viera que me costaba mucho, a ningún piloto le gusta. Si alguien tenía que creer en mí era yo. No podía dejar que nadie me metiera cosas que no eran en la cabeza", comentó.

Acosta señaló como clave de este título el entorno que le rodea.

"Al final, tener un grupo así de cerrado como el que tengo, que venga mi entrenador Paco [Mármol] a todas las carreras, que aquí venga mi familia, tener un círculo tan cerrado creo que ha ayudado bastante. Ha habido gente de la Rookies Cup o del FIM CEV que nunca ha dejado de confiar en mí aunque estuviera en otro equipo. Creo que se notaba. Aki y KTM confiaron en un niño que se quedó sin equipo y poca gente creía en él. Hace menos de un año me quedé sin equipo. Tenía que buscar un equipo y me dieron una familia. Eso es para ellos, para Paco, los mecánicos. Aunque haya habido carreras donde he roto muchas motos, han seguido trabajando con una sonrisa, ha sido una de las claves", remachó el campeón del mundo español más joven de la historia.