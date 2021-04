El debut de Pedro Acosta, comparado con otros ‘niños prodigios’ de MotoGP

El joven piloto de Mazarrón (Murcia) está siendo la revelación de la temporada. En tres grandes premios ha revolucionado Moto3 y su nombre no ha pasado desapercibido ni para las grandes figuras de MotoGP.

Sin embargo, sus espectaculares números todavía no le han permitido batir ningún récord. En su debut en el Mundial no consiguió la victoria, algo que, por ejemplo, sí hizo Can Oncu hace dos años en Valencia. Cuando sí lo logró a la segunda en Qatar con 16 años y 307 días, se quedó lejos de rebajar el récord de precocidad que mantiene el turco con 15 años y 115 días.

Con su segundo triunfo en Portugal, tampoco batió el récord de vencedor más joven de dos carreras. Ganar dos de las tres primeras carreras tampoco es nuevo en el Mundial, puesto que ya lo hizo Daijiro Katoh en 250cc como wild card en Japón a finales del Siglo XX.

Repasando la lista de ganadores más jóvenes, el murciano es el tercero al que menos le ha costado repetir, y eso suele ser sinónimo de éxito.

Los pilotos más jóvenes en ganar dos carreras

Piloto Edad Marco Melandri 16 años y 14 días Maverick Viñales 16 años y 165 días Pedro Acosta 16 años y 321 días Héctor Barberá 16 años y 335 días

Ese récord sigue perteneciendo a Marco Melandri. Dos semanas después de cumplir 16 años, el italiano lo celebró en la República Checa ganando su segundo gran premio

Acosta tampoco es el piloto más joven en liderar el Mundial. Ese honor corresponde a Romano Fenati, quien después de conseguir su primer triunfo en el Gran Premio de España de 2012 se puso al frente de la clasificación con 16 años y 105 días.

El piloto del equipo Red Bull KTM Ajo también va a tener difícil arrebatar a Loris Capirossi la marca del campeón más joven. El de Castel San Pietro Terme llegó a 125cc en 1990 y se coronó a la primera con 17 años y 4 meses.

Para superarlo, Acosta tendría que cerrar el título antes de octubre. Más allá de los números, lo que más ha impresionado de este chico son sus formas. Talento ha demostrado que tiene para hacerlo.

Los 13 pilotos más jóvenes de la historia en ganar

13. Marc Márquez (17 años, 109 días) 1 / 13 Foto de: Repsol Media GP de Italia 2010 (Moto3) 12. Marco Simoncelli (17 años, 103 días) 2 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de España 2004 (125cc) 11. Pedro Acosta (16 años y 307 días) 3 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Doha 2021 (Moto3) 10. Dani Pedrosa (16 años, 273 días) 4 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Holanda 2002 (125cc) 9. Héctor Barberá (16 años, 253 días) 5 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Gran Bretaña 2003 (125cc) 8. Sergio García (16 años, 240 días) 6 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Valencia 2019 (Moto3) 7. Ivan Goi (16 años, 157 días) 7 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Austria 1996 (125cc) 6. Jorge Lorenzo (16 años, 139 días) 8 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Brasil 2003 (125cc) 5. Maverick Viñales (16 años, 123 días) 9 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Francia 2011 (125cc) 4. Romano Fenati (16 años, 105 días) 10 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Jerez 2012 (Moto3) 3. Marco Melandri (15 años, 324 días) 11 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Holanda 1998 (125cc) 2. Scott Redding (15 años, 170 días) 12 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Gran Bretaña 2008 (125cc) 1. Can Oncu (15 años y 115 días) 13 / 13 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Valencia 2018 (Moto3)