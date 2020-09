El equipo VR46 de Moto3 presentó durante la carrera del pasado domingo, en Misano, una protesta contra la moto de Jaume Masià, del equipo Leopard, al sospechar que se manipuló la centralita electrónica.

En Moto3, todos los equipos cuentan con la misma ECU, fabricada por Dell'Orto, suministrador único de esta pieza clave en el funcionamiento de las motos.

Tras una exhaustiva revisión de la centralita instalada en la Honda del corredor español, los técnicos de la FIM determinaron que la pieza es completamente legal, desestimando la protesta del equipo propiedad de Valentino Rossi y que dirige Pablo Nieto.

El VR46 tuvo que hacer un depósito de 660 euros para presentar la protesta, un dinero que ha perdido al no prosperar sus sospechas, y ahora deberá hacerse cargo de la reparación de la ECU, que tuvo que ser completamente destripada para su revisión, lo que elevará el gasto a varios miles de euros.

Las acusaciones veladas de hacer trampas en el Mundial de MotoGP, en todas las categorías, están al orden del día. Lo que no es tan habitual es que se hagan formalmente. Para poner un poco de luz al tema, Motorsport.com quiso hablar con el director técnico del Leopard Racing Team, Christian Lundberg.

“Las reclamaciones, hoy en día, se hacen durante las carreras enviando un mail a los comisarios. Últimamente hacemos un buen trabajo y nuestras motos corren, y nuestros rivales creen que no pueden correr tanto si son legales. Hay mucha gente que llevan años diciendo que tenemos algo en la centralita que nos permite hacer correr más las motos. No es la primera vez, en los últimos años nos han controlado otras dos ocasiones, no por reclamaciones oficiales, por simples rumores de paddock. Nos han revisado la ECU tres veces, el depósito de gasolina, el motor, también sospechaban que llevábamos un cigüeñal diferente. Nos han controlado muchas cosas y para nosotros no ha sido una sorpresa. Lo único sorprendente es que lo hayan hecho oficialmente”, explicaba Lundberg este sábado en conversación con Motorsport.com.

De alguna manera, si se ha presentado esta protesta oficial por parte del equipo VR46, se entiende que ellos sospechan que el equipo Leopard hace trampas.

“Exactamente, pero yo lo veo como una publicidad positiva para nuestro equipo. Porque si realmente hiciéramos trampas y no nos pillan igualmente podríamos decir que somos buenos. Pero como no hacemos trampas, somos buenísimos. Es como decir que con un Panda ganamos a un Ferrari”.

“Con esta reclamación fallida, lo único que ha conseguido el otro equipo es hacer una publicidad positiva para nosotros, no hay ningún rencor”, añade Lundberg.

La parte demandante, el VR46, en la persona de Luca Brivo, pidió a los técnicos una revisión exhaustiva de la ECU de la moto de Masià, buscando algo muy concreto, al punto de que tuvieron que destripar por completo la ECU.

“Eso yo no lo sé, lo que sé es que se la tuvieron que llevar a la fábrica (Dell'Orto). Tras cada carrera nosotros enviamos los datos de la ECU a la organización, para que puedan comprobar que los parámetros de utilización de la moto no sean diferentes a los autorizados por el fabricante. Pero parece que aquí han ido a más, en el sentido de que piensan que nuestra centralita tiene como dos ECU dentro, una que funciona para la carrera y otra virtual que cuando descarga otros datos diferentes a los reales. Han tenido que desmontar toda la centralita para verificar esta acusación, sin encontrar nada”.

Una operación, la de destripar la centralita, cuyo coste de reparación es bastante elevado.

“Nosotros seguro que no vamos a pagarlo, todo ese trabajo de reparación y ajuste de la centralita lo pagará el equipo que ha reclamado”, en este caso el VR46.

Cambiando al plano deportivo, la temporada para el equipo Leopard en el Mundial de Moto3, con la victoria de Dennis Foggia en Brno y el segundo puesto de Masià en Austria, está siendo buena.

“No, la verdad que no. Tenemos más posibilidades. El domingo pasado creíamos haber ganado la carrera o al menos hacer un podio, pero la entrada que le hizo Celestino (Vietti) en aquella curva le salió bastante bien, porque medio milímetro más y hubiera tirado a Jaume y le hubieran penalizado, pero al no haber caída no hay penalización. Mal. Estamos teniendo un poco de mala suerte este año, esperemos que eso acabe”, zanja Lundberg, que el pasado año ganó el campeonato de Moto3 con Lorenzo Dalla Porta.