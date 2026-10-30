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Moto3 en Sepang - Almansa, el más rápido del viernes - Resultados y resumen

Todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en Sepang para el Gran Premio de Malasia: horarios, resumen y resultados de cada una de las sesiones.

Redacción Motorsport.com

Redacción Motorsport.com

Publicado: 30 oct 2026, 5:58

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David Almansa, Australia

El circuito de Sepang acoge la decimonovena ronda de la temporada 2026 de Moto3, con Maximo Quiles ya proclamado campeón del mundo desde Indonesia y con la lucha por el subcampeonato en juego. En este artículo podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en el GP de Malasia de este fin de semana, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Práctica de Moto3 en Sepang

La Práctica de Moto3 en Sepang empezó con condiciones totalmente secas, con el sol brillando sobre la pista sede del Gran Premio de Malasia. Adrián Fernández fue quien dominó la primera parte de la sesión, con un tiempo de 2.11.589 que le posicionó delante de Álvaro Carpe, David Muñoz, Máximo Quiles y David Almansa.

Con neumáticos nuevos, los tiempos fueron bajando y en los últimos 15 minutos fue Almansa quien saltó a la primera posición, bajando al 2:11.427 para colocarse delante de Veda Pratama.

Finalmente, nadie pudo superar lo que había hecho Almansa. Quien más cerca se quedó fue Rico Salmela, que finalizó a 69 milésimas del manchego. Pratama, también a menos de una décima, Hakim Danish y Adrián Fernández completaron el Top 5.

El resto del pase directo a la Q2 incluyó a Matteo Bertelle, Álvaro Carpe, Joel Esteban, Brian Uriarte, David Muñoz, Máximo Quiles, Joel Kelso, Eddie O'Shea y Scott Ogden.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Sepang

FiP

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22   KTM 13

2'11.427

  151.831   2

R. Salmela Red Bull KTM Tech 3

27   KTM 13

+0.069

2'11.496

0.069 151.752   3

V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia

9   Honda 13

+0.092

2'11.519

0.023 151.725   4

H. Danish MT Helmets - MSI

13   KTM 14

+0.146

2'11.573

0.054 151.663   5

A. Fernández González Leopard Racing

31   Honda 9

+0.162

2'11.589

0.016 151.644   6 Italy M. Bertelle LEVELUP - MTA 18   KTM 13

+0.198

2'11.625

0.036 151.603   7

Á. Carpe KTM

83   KTM 14

+0.304

2'11.731

0.106 151.481   8

J. Esteban LEVELUP - MTA

78   KTM 12

+0.385

2'11.812

0.081 151.388   9

B. Uriarte KTM

51   KTM 15

+0.431

2'11.858

0.046 151.335   10 Spain D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64   KTM 10

+0.434

2'11.861

0.003 151.332   Ver resultados

FP1 de Moto3 en Sepang

Los primeros entrenamientos de Moto3 en Sepang empezaron con algunos parches de humedad en la pista, aunque todos los pilotos pudieron salir al entreno con neumáticos de seco.

Pasada la primera mitad de la sesión, quien lideraba la tabla de tiempos era Álvaro Carpe, con un tiempo de 2:12.160. En ese momento, a 17 minutos del final, su compañero de equipo, Brian Uriarte, sufrió una pequeña caída sin consecuencias en la primera curva.

 

Finalmente, Carpe terminó dominando la tabla de tiempos, con un registro de 2:11.585, a dos segundos aún del récord de la pista, sacándole décima y media a los pilotos de Aspar, Máximo Quiles, segundo, y Marco Morelli, tercero. Veda Pratama y Hakim Danish completaron el Top 10 de una sesión en la que Uriarte fue noveno y David Almansa tuvo algunos problemas, 17º.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Sepang

FP1

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

Á. Carpe KTM

83   KTM 13

2'11.585

  151.649 233 2

M. Quiles CFMOTO Aspar Team

28   KTM 13

+0.129

2'11.714

0.129 151.500 231 3

M. Morelli CFMOTO Aspar Team

97   KTM 13

+0.135

2'11.720

0.006 151.494 232 4

V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia

9   Honda 13

+0.234

2'11.819

0.099 151.380 233 5

H. Danish MT Helmets - MSI

13   KTM 12

+0.249

2'11.834

0.015 151.363 233 6 Australia J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66   Honda 13

+0.256

2'11.841

0.007 151.355 232 7

R. Salmela Red Bull KTM Tech 3

27   KTM 14

+0.280

2'11.865

0.024 151.327 231 8 United Kingdom S. Ogden CIP 19   KTM 12

+0.578

2'12.163

0.298 150.986 231 9

B. Uriarte KTM

51   KTM 13

+0.688

2'12.273

0.110 150.860 229 10

K. Singhapong Rivacold Snipers Team

85   Honda 12

+0.698

2'12.283

0.010 150.849 235 Ver resultados

FP2 de Moto3 en Sepang

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Sepang, se disputará el sábado, de 01:40h a 02:10h.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Sepang

No disputado

Clasificación de Moto3 en Sepang

La clasificación de Moto3 en Sepang será el sábado, 31 de octubre, con la Q1 de 05:45h a 06:00h y la Q2 de 06:10h a 06:25h para decidir la pole y dejar formada la parrilla de salida para la carrera.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Sepang

No disputado

Carrera de Moto3 en Sepang

La carrera de Moto3 en Sepang será el domingo, 1 de noviembre, a las 05:00 horas de la mañana, a un total de 15 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto3 en Sepang

No disputado

Así está el campeonato de Moto3 antes de Sepang

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia 1

M. QuilesCFMOTO Aspar Team

351 20/2 25 20/2 25/1 25/1 25/1 5/11 25/1 16/3 25/1 20/2 - 25/1 25/1 25/1 20/2 25/1 - 2

D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP

219 25/1 - - 9/7 9/7 13/4 - 20/2 13/4 20/2 - 25/1 20/2 20/2 - 25/1 20/2 - 3

B. UriarteKTM

203 10/6 6 10/6 6/10 2/14 - 25/1 13/4 20/2 10/6 25/1 - 11/5 16/3 20/2 13/4 16/3 - 4

Á. CarpeKTM

191 13/4 13 16/3 13/4 - 20/2 20/2 16/3 10/6 - 5/11 20/2 13/4 - 16/3 16/3 - - 5

M. MorelliCFMOTO Aspar Team

146 9/7 20 5/11 16/3 4/12 11/5 3/13 9/7 9/7 16/3 13/4 - 16/3 7/9 8/8 - - - 6

V. PerroneRed Bull KTM Tech 3

123 16/3 9 13/4 10/6 6/10 6/10 - - 6/10 13/4 - 16/3 8/8 11/5 4/12 2/14 3/13 - 7

V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia

115 11/5 16 - 11/5 16/3 9/7 8/8 - 11/5 - 8/8 7/9 - - 3/13 5/11 10/6 - 8 ItalyM. BertelleLEVELUP - MTA 109 - - 8/8 - 20/2 4/12 4/12 1/15 5/11 2/14 16/3 6/10 5/11 13/4 2/14 10/6 13/4 - 9

H. DanishMT Helmets - MSI

107 - 7 4/12 4/12 7/9 10/6 16/3 - 25/1 9/7 4/12 - 4/12 4/12 7/9 4/12 2/14 - 10

R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3

92 - 10 11/5 2/14 - 1/15 - 11/5 - 5/11 11/5 9/7 - 10/6 - 11/5 11/5 - 11

A. CrucesCIP

83 4/12 4 9/7 - 10/6 5/11 - 10/6 4/12 - - - 10/6 8/8 9/7 6/10 4/12 - 12

G. PiniLeopard Racing

78 - 11 25/1 - 11/5 - 1/15 - - - 1/15 3/13 7/9 - 11/5 - 8/8 - 13

J. EstebanLEVELUP - MTA

73 8/8 - - 7/9 13/4 2/14 11/5 3/13 - 4/12 - 11/5 - - - 7/9 7/9 - 14

A. Fernández GonzálezLeopard Racing

71 - - - - - - 13/4 6/10 2/14 7/9 10/6 13/4 6/10 2/14 - 3/13 9/7 - 15

C. O'GormanSIC58 Squadra Corse

70 6/10 8 - 5/11 - 8/8 - 7/9 - 6/10 - 4/12 9/7 6/10 10/6 1/15 - - 16 AustraliaJ. KelsoGRYD - Mlav Racing 67 3/13 5 - 3/13 - - 7/9 4/12 8/8 8/8 2/14 10/6 3/13 9/7 5/11 - - - 17

E. O'SheaGRYD - Mlav Racing

65 2/14 2 6/10 - 8/8 7/9 10/6 - - 1/15 6/10 8/8 2/14 - 13/4 - - - 18 SpainD. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP 61 7/9 - - 20/2 - 16/3 9/7 - - - - - - - - 9/7 - - 19

J. RíosRivacold Snipers Team

50 - - 2/14 8/8 - - 6/10 8/8 - 11/5 9/7 5/11 - - - - 1/15 - 20 JapanR. YamanakaMT Helmets - MSI 44 - 3 - - 5/11 3/13 - - 1/15 3/13 7/9 - - 3/13 6/10 8/8 5/11 - 21 United KingdomS. OgdenCIP 36 5/11 - 7/9 1/15 - - 2/14 5/11 7/9 - - - 1/15 1/15 1/15 - 6/10 - 22

D. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP

7 - - - - - - - - - - - 2/14 - 5/11 - - - - 23

M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP

6 - - 3/13 - - - - - 3/13 - - - - - - - - - 24

C. BuchananCode Motorsports

5 - - - - - - - 2/14 - - 3/13 - - - - - - - 25

L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse

4 1/15 - - - 3/13 - - - - - - - - - - - - - 26

Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia

2 - 1 - - 1/15 - - - - - - - - - - - - - 27

R. MoodleyCode Motorsports

1 - - 1/15 - - - - - - - - - - - - - - - 28

K. SinghapongRivacold Snipers Team

1 - - - - - - - - - - - 1/15 - - - - - - 29

N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

R. OgiwaraCode Motorsports

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

L. AbruzzoCode Motorsports

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32

E. GutierrezCode Motorsports

  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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