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Moto3 en Sepang - Almansa, el más rápido del viernes - Resultados y resumen
Todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en Sepang para el Gran Premio de Malasia: horarios, resumen y resultados de cada una de las sesiones.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 30 oct 2026, 5:58
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El circuito de Sepang acoge la decimonovena ronda de la temporada 2026 de Moto3, con Maximo Quiles ya proclamado campeón del mundo desde Indonesia y con la lucha por el subcampeonato en juego. En este artículo podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en el GP de Malasia de este fin de semana, del 30 de octubre al 1 de noviembre.
Práctica de Moto3 en Sepang
La Práctica de Moto3 en Sepang empezó con condiciones totalmente secas, con el sol brillando sobre la pista sede del Gran Premio de Malasia. Adrián Fernández fue quien dominó la primera parte de la sesión, con un tiempo de 2.11.589 que le posicionó delante de Álvaro Carpe, David Muñoz, Máximo Quiles y David Almansa.
Con neumáticos nuevos, los tiempos fueron bajando y en los últimos 15 minutos fue Almansa quien saltó a la primera posición, bajando al 2:11.427 para colocarse delante de Veda Pratama.
Finalmente, nadie pudo superar lo que había hecho Almansa. Quien más cerca se quedó fue Rico Salmela, que finalizó a 69 milésimas del manchego. Pratama, también a menos de una décima, Hakim Danish y Adrián Fernández completaron el Top 5.
El resto del pase directo a la Q2 incluyó a Matteo Bertelle, Álvaro Carpe, Joel Esteban, Brian Uriarte, David Muñoz, Máximo Quiles, Joel Kelso, Eddie O'Shea y Scott Ogden.
Resultados de la Práctica de Moto3 en Sepang
FiP
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
22 KTM 13
2'11.427
151.831 2
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
27 KTM 13
+0.069
2'11.496
0.069 151.752 3
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
9 Honda 13
+0.092
2'11.519
0.023 151.725 4
H. Danish MT Helmets - MSI
13 KTM 14
+0.146
2'11.573
0.054 151.663 5
A. Fernández González Leopard Racing
31 Honda 9
+0.162
2'11.589
0.016 151.644 6 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 13
+0.198
2'11.625
0.036 151.603 7
Á. Carpe KTM
83 KTM 14
+0.304
2'11.731
0.106 151.481 8
J. Esteban LEVELUP - MTA
78 KTM 12
+0.385
2'11.812
0.081 151.388 9
B. Uriarte KTM
51 KTM 15
+0.431
2'11.858
0.046 151.335 10 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64 KTM 10
+0.434
2'11.861
0.003 151.332 Ver resultados
FP1 de Moto3 en Sepang
Los primeros entrenamientos de Moto3 en Sepang empezaron con algunos parches de humedad en la pista, aunque todos los pilotos pudieron salir al entreno con neumáticos de seco.
Pasada la primera mitad de la sesión, quien lideraba la tabla de tiempos era Álvaro Carpe, con un tiempo de 2:12.160. En ese momento, a 17 minutos del final, su compañero de equipo, Brian Uriarte, sufrió una pequeña caída sin consecuencias en la primera curva.
Finalmente, Carpe terminó dominando la tabla de tiempos, con un registro de 2:11.585, a dos segundos aún del récord de la pista, sacándole décima y media a los pilotos de Aspar, Máximo Quiles, segundo, y Marco Morelli, tercero. Veda Pratama y Hakim Danish completaron el Top 10 de una sesión en la que Uriarte fue noveno y David Almansa tuvo algunos problemas, 17º.
Resultados de la FP1 de Moto3 en Sepang
FP1
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1
Á. Carpe KTM
83 KTM 13
2'11.585
151.649 233 2
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
28 KTM 13
+0.129
2'11.714
0.129 151.500 231 3
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
97 KTM 13
+0.135
2'11.720
0.006 151.494 232 4
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
9 Honda 13
+0.234
2'11.819
0.099 151.380 233 5
H. Danish MT Helmets - MSI
13 KTM 12
+0.249
2'11.834
0.015 151.363 233 6 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 13
+0.256
2'11.841
0.007 151.355 232 7
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
27 KTM 14
+0.280
2'11.865
0.024 151.327 231 8 S. Ogden CIP 19 KTM 12
+0.578
2'12.163
0.298 150.986 231 9
B. Uriarte KTM
51 KTM 13
+0.688
2'12.273
0.110 150.860 229 10
K. Singhapong Rivacold Snipers Team
85 Honda 12
+0.698
2'12.283
0.010 150.849 235 Ver resultados
FP2 de Moto3 en Sepang
La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Sepang, se disputará el sábado, de 01:40h a 02:10h.
Resultados de la FP2 de Moto3 en Sepang
No disputado
Clasificación de Moto3 en Sepang
La clasificación de Moto3 en Sepang será el sábado, 31 de octubre, con la Q1 de 05:45h a 06:00h y la Q2 de 06:10h a 06:25h para decidir la pole y dejar formada la parrilla de salida para la carrera.
Resultados de la clasificación de Moto3 en Sepang
No disputado
Carrera de Moto3 en Sepang
La carrera de Moto3 en Sepang será el domingo, 1 de noviembre, a las 05:00 horas de la mañana, a un total de 15 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto3 en Sepang
No disputado
Así está el campeonato de Moto3 antes de Sepang
Pos Piloto Puntos 1
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
351 20/2 25 20/2 25/1 25/1 25/1 5/11 25/1 16/3 25/1 20/2 - 25/1 25/1 25/1 20/2 25/1 - 2
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
219 25/1 - - 9/7 9/7 13/4 - 20/2 13/4 20/2 - 25/1 20/2 20/2 - 25/1 20/2 - 3
B. UriarteKTM
203 10/6 6 10/6 6/10 2/14 - 25/1 13/4 20/2 10/6 25/1 - 11/5 16/3 20/2 13/4 16/3 - 4
Á. CarpeKTM
191 13/4 13 16/3 13/4 - 20/2 20/2 16/3 10/6 - 5/11 20/2 13/4 - 16/3 16/3 - - 5
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
146 9/7 20 5/11 16/3 4/12 11/5 3/13 9/7 9/7 16/3 13/4 - 16/3 7/9 8/8 - - - 6
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
123 16/3 9 13/4 10/6 6/10 6/10 - - 6/10 13/4 - 16/3 8/8 11/5 4/12 2/14 3/13 - 7
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
115 11/5 16 - 11/5 16/3 9/7 8/8 - 11/5 - 8/8 7/9 - - 3/13 5/11 10/6 - 8 M. BertelleLEVELUP - MTA 109 - - 8/8 - 20/2 4/12 4/12 1/15 5/11 2/14 16/3 6/10 5/11 13/4 2/14 10/6 13/4 - 9
H. DanishMT Helmets - MSI
107 - 7 4/12 4/12 7/9 10/6 16/3 - 25/1 9/7 4/12 - 4/12 4/12 7/9 4/12 2/14 - 10
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
92 - 10 11/5 2/14 - 1/15 - 11/5 - 5/11 11/5 9/7 - 10/6 - 11/5 11/5 - 11
A. CrucesCIP
83 4/12 4 9/7 - 10/6 5/11 - 10/6 4/12 - - - 10/6 8/8 9/7 6/10 4/12 - 12
G. PiniLeopard Racing
78 - 11 25/1 - 11/5 - 1/15 - - - 1/15 3/13 7/9 - 11/5 - 8/8 - 13
J. EstebanLEVELUP - MTA
73 8/8 - - 7/9 13/4 2/14 11/5 3/13 - 4/12 - 11/5 - - - 7/9 7/9 - 14
A. Fernández GonzálezLeopard Racing
71 - - - - - - 13/4 6/10 2/14 7/9 10/6 13/4 6/10 2/14 - 3/13 9/7 - 15
C. O'GormanSIC58 Squadra Corse
70 6/10 8 - 5/11 - 8/8 - 7/9 - 6/10 - 4/12 9/7 6/10 10/6 1/15 - - 16 J. KelsoGRYD - Mlav Racing 67 3/13 5 - 3/13 - - 7/9 4/12 8/8 8/8 2/14 10/6 3/13 9/7 5/11 - - - 17
E. O'SheaGRYD - Mlav Racing
65 2/14 2 6/10 - 8/8 7/9 10/6 - - 1/15 6/10 8/8 2/14 - 13/4 - - - 18 D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP 61 7/9 - - 20/2 - 16/3 9/7 - - - - - - - - 9/7 - - 19
J. RíosRivacold Snipers Team
50 - - 2/14 8/8 - - 6/10 8/8 - 11/5 9/7 5/11 - - - - 1/15 - 20 R. YamanakaMT Helmets - MSI 44 - 3 - - 5/11 3/13 - - 1/15 3/13 7/9 - - 3/13 6/10 8/8 5/11 - 21 S. OgdenCIP 36 5/11 - 7/9 1/15 - - 2/14 5/11 7/9 - - - 1/15 1/15 1/15 - 6/10 - 22
D. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
7 - - - - - - - - - - - 2/14 - 5/11 - - - - 23
M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP
6 - - 3/13 - - - - - 3/13 - - - - - - - - - 24
C. BuchananCode Motorsports
5 - - - - - - - 2/14 - - 3/13 - - - - - - - 25
L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse
4 1/15 - - - 3/13 - - - - - - - - - - - - - 26
Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia
2 - 1 - - 1/15 - - - - - - - - - - - - - 27
R. MoodleyCode Motorsports
1 - - 1/15 - - - - - - - - - - - - - - - 28
K. SinghapongRivacold Snipers Team
1 - - - - - - - - - - - 1/15 - - - - - - 29
N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
R. OgiwaraCode Motorsports
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
L. AbruzzoCode Motorsports
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 32
E. GutierrezCode Motorsports
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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