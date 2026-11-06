Resumen de la jornada

Moto3

Moto3 en Qatar - Quiles domina los Libres 1 pese una violenta caída - Resultados y resumen

Mira todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Qatar de Moto3 2026 en Losail, con horarios, resúmenes y resultados de cada sesión del fin de semana.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 6 nov 2026, 12:28

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Por más que la temporada 2026 de Moto3 ya esté resuelta a favor de Máximo Quiles, la categoría pequeña afronta este fin de semana, del 6 al 8 de noviembre, la antepenúltima cita del curso: el Gran Premio de Qatar en el Circuito Internacional de Losail, con el murciano persiguiendo su duodécima victoria. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en territorio qatarí.

FP1 de Moto3 en Qatar

Los Libres 1 de Moto3 en Qatar comenzaron accidentados, con un no desdeñable 'highside' de David Muñoz en la curva 14, del que se mostró dolorido de primeras. En cuanto a tiempos, Máximo Quiles tomó el mando de la clasificación cuando habían transcurrido poco más de 10 minutos de sesión, al registrar un tiempo de 2:05.120.

El campeón del mundo siguió bajando sus cronos hasta que, a 3 minutos del final, se destacó sobre el resto parando el crono en 2:04.143. En ese momento, Matteo Bertelle se fue al suelo en la curva 9, lesionándose el pulgar derecho, una lesión que requerirá operación para el italiano.

Pero la sesión aún iba a dar de sí. En el mismo punto en el que se cayó Bertelle, Quiles sufrió una violenta caída cuando se mostraba la bandera a cuadros. Afortunadamente, no pareció que el incidente fuera a conllevar consecuencias físicas para el pupilo de Jorge Martínez 'Aspar'.

Con todo, Quiles dominó el entrenamiento sin mayores problemas, y sacándole más de 8 décimas a Joel Kelso y Marco Morelli. Por detrás, completaron el Top 10 Rico Salmela, Hakim Danish, Veda Pratama (sancionado con 6 posiciones en parrilla por no respetar banderas amarillas), Kiattisak Singhapong, Adrián Fernández, Joel Esteban y Scott Ogden.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Mugello

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

M. Quiles CFMOTO Aspar Team

28 KTM 14

2'04.143

156.013 243 2 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 14

+0.793

2'04.936

0.793 155.023 242 3

M. Morelli CFMOTO Aspar Team

97 KTM 17

+0.849

2'04.992

0.056 154.953 249 4

R. Salmela Red Bull KTM Tech 3

27 KTM 17

+0.951

2'05.094

0.102 154.827 244 5

H. Danish MT Helmets - MSI

13 KTM 13

+0.965

2'05.108

0.014 154.810 244 6

V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia

9 Honda 14

+0.982

2'05.125

0.017 154.789 242 7

K. Singhapong Rivacold Snipers Team

85 Honda 14

+1.027

2'05.170

0.045 154.733 243 8

A. Fernández González Leopard Racing

31 Honda 14

+1.099

2'05.242

0.072 154.644 248 9

J. Esteban LEVELUP - MTA

78 KTM 14

+1.147

2'05.290

0.048 154.585 241 10 S. Ogden CIP 19 KTM 12

+1.286

2'05.429

0.139 154.414 242 Ver resultados

Práctica de Moto3 en Qatar

La Práctica de Moto3 será este viernes de 15:15h a 15:50h. Ahí se decidirán las primeras posiciones de acceso directo a la Q2 del sábado, para los 14 pilotos más rápidos.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Qatar

No disputado

FP2 de Moto3 en Qatar

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Losail, se disputará este sábado, de 10:30 a 11 de la mañana.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Qatar

No disputado

Clasificación de Moto3 en Qatar

La clasificación de Moto3 en Losail será el sábado, 7 de noviembre, con la Q1 de 14:50h a 15:05h y la Q2 de 15:15h a 15:30h, para decidir la pole y la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Qatar

No disputado

Carrera de Moto3 en Qatar

La carrera de Moto3 en Losail será el domingo, 8 de noviembre, a las 14:00h, a un total de 16 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto3 en Qatar

No disputado

Pos Piloto Puntos 1

M. QuilesCFMOTO Aspar Team

376 20/2 25 20/2 25/1 25/1 25/1 5/11 25/1 16/3 25/1 20/2 - 25/1 25/1 25/1 20/2 25/1 - 25/1 2

D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP

230 25/1 - - 9/7 9/7 13/4 - 20/2 13/4 20/2 - 25/1 20/2 20/2 - 25/1 20/2 - 11/5 3

B. UriarteKTM

210 10/6 6 10/6 6/10 2/14 - 25/1 13/4 20/2 10/6 25/1 - 11/5 16/3 20/2 13/4 16/3 - 7/9 4

Á. CarpeKTM

207 13/4 13 16/3 13/4 - 20/2 20/2 16/3 10/6 - 5/11 20/2 13/4 - 16/3 16/3 - - 16/3 5

M. MorelliCFMOTO Aspar Team

146 9/7 20 5/11 16/3 4/12 11/5 3/13 9/7 9/7 16/3 13/4 - 16/3 7/9 8/8 - - - - 6

V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia

135 11/5 16 - 11/5 16/3 9/7 8/8 - 11/5 - 8/8 7/9 - - 3/13 5/11 10/6 - 20/2 7

V. PerroneRed Bull KTM Tech 3

124 16/3 9 13/4 10/6 6/10 6/10 - - 6/10 13/4 - 16/3 8/8 11/5 4/12 2/14 3/13 - 1/15 8

H. DanishMT Helmets - MSI

120 - 7 4/12 4/12 7/9 10/6 16/3 - 25/1 9/7 4/12 - 4/12 4/12 7/9 4/12 2/14 - 13/4 9 M. BertelleLEVELUP - MTA 109 - - 8/8 - 20/2 4/12 4/12 1/15 5/11 2/14 16/3 6/10 5/11 13/4 2/14 10/6 13/4 - - 10

R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3

92 - 10 11/5 2/14 - 1/15 - 11/5 - 5/11 11/5 9/7 - 10/6 - 11/5 11/5 - - 11

A. CrucesCIP

85 4/12 4 9/7 - 10/6 5/11 - 10/6 4/12 - - - 10/6 8/8 9/7 6/10 4/12 - 2/14 12

J. EstebanLEVELUP - MTA

83 8/8 - - 7/9 13/4 2/14 11/5 3/13 - 4/12 - 11/5 - - - 7/9 7/9 - 10/6 13

G. PiniLeopard Racing

82 - 11 25/1 - 11/5 - 1/15 - - - 1/15 3/13 7/9 - 11/5 - 8/8 - 4/12 14

A. Fernández GonzálezLeopard Racing

80 - - - - - - 13/4 6/10 2/14 7/9 10/6 13/4 6/10 2/14 - 3/13 9/7 - 9/7 15

E. O'SheaGRYD - Mlav Racing

71 2/14 2 6/10 - 8/8 7/9 10/6 - - 1/15 6/10 8/8 2/14 - 13/4 - - - 6/10 16

C. O'GormanSIC58 Squadra Corse

70 6/10 8 - 5/11 - 8/8 - 7/9 - 6/10 - 4/12 9/7 6/10 10/6 1/15 - - - 17 D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP 69 7/9 - - 20/2 - 16/3 9/7 - - - - - - - - 9/7 - - 8/8 18 J. KelsoGRYD - Mlav Racing 67 3/13 5 - 3/13 - - 7/9 4/12 8/8 8/8 2/14 10/6 3/13 9/7 5/11 - - - - 19

J. RíosRivacold Snipers Team

50 - - 2/14 8/8 - - 6/10 8/8 - 11/5 9/7 5/11 - - - - 1/15 - - 20 R. YamanakaMT Helmets - MSI 49 - 3 - - 5/11 3/13 - - 1/15 3/13 7/9 - - 3/13 6/10 8/8 5/11 - 5/11 21 S. OgdenCIP 36 5/11 - 7/9 1/15 - - 2/14 5/11 7/9 - - - 1/15 1/15 1/15 - 6/10 - - 22

D. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP

7 - - - - - - - - - - - 2/14 - 5/11 - - - - - 23

M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP

6 - - 3/13 - - - - - 3/13 - - - - - - - - - - 24

Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia

5 - 1 - - 1/15 - - - - - - - - - - - - - 3/13 25

C. BuchananCode Motorsports

5 - - - - - - - 2/14 - - 3/13 - - - - - - - - 26

L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse

4 1/15 - - - 3/13 - - - - - - - - - - - - - - 27

R. MoodleyCode Motorsports

1 - - 1/15 - - - - - - - - - - - - - - - - 28

K. SinghapongRivacold Snipers Team

1 - - - - - - - - - - - 1/15 - - - - - - - 29

N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

R. OgiwaraCode Motorsports

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

L. AbruzzoCode Motorsports

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32

E. GutierrezCode Motorsports

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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