Resumen de la jornada
Moto3
Moto3 en Portimao - Resultados y resumen
Mira todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Portugal de Moto3 2026 en Portimao, con horarios, resúmenes y resultados de cada sesión.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 20 nov 2026, 9:45
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El circuito de Portimao es sede, este fin de semana (20 al 22 de noviembre) de la penúltima ronda de la temporada 2026 de Moto3, en la que sigue en juego el subcampeonato del mundo tras la consecución del título por parte de Máximo Quiles. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en el GP de Portugal.
FP1 de Moto3 en Portimao
El primer entrenamiento libre de Moto3 arrancó con David Almansa marcando la pauta. El piloto manchego bajó antes de la mitad del entreno hasta el 1:47.863, un registro con el que aventajó por 4 décimas a Joel Kelso y por medio segundo al ya campeón del mundo, Máximo Quiles.
A 5 minutos del final, Kelso saltó a la primera posición plantándose también en 47.6, pero Almansa dejó las cosas claras. En su vuelta siguiente, el de Argamasilla de Calatrava bajó al 1:47.1, y posteriormente volvió a rebajar su crono hasta el 1:46.615, lo que le iba a permitir liderar el primer entrenamiento de manera muy holgada.
Quien más cerca se quedó del corredor del IntactGP fue Máximo Quiles, a 7 décimas de su registro. David Muñoz finalizó tercero, siendo junto a Álvaro Carpe y Kelso, en el Top 5, los últimos en quedar a menos de un segundo del #22. El Top 10 lo completaron Joel Esteban, Marco Morelli, Rico Salmela, Guido Pini y Adrián Fernández.
Resultados de la FP1 de Moto3 en Portimao
FP1
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
22 KTM 15
1'46.615
158.161 2
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
28 KTM 15
+0.701
1'47.316
0.701 157.128 3
D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP
64 KTM 14
+0.889
1'47.504
0.188 156.853 4
Á. Carpe KTM
83 KTM 16
+0.926
1'47.541
0.037 156.799 5
J. Kelso GRYD - Mlav Racing
66 Honda 15
+0.931
1'47.546
0.005 156.792 6
J. Esteban LEVELUP - MTA
78 KTM 16
+1.064
1'47.679
0.133 156.598 7
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
97 KTM 16
+1.220
1'47.835
0.156 156.372 8
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
27 KTM 15
+1.244
1'47.859
0.024 156.337 9
G. Pini Leopard Racing
94 Honda 15
+1.297
1'47.912
0.053 156.260 10
A. Fernández González Leopard Racing
31 Honda 17
+1.392
1'48.007
0.095 156.123 Ver resultados
Práctica de Moto3 en Portimao
La Práctica de Moto3 será este viernes, de 14:15h a 14:50h. Ahí se decidirán las 14 posiciones de acceso directo a la Q2 de la clasificación del sábado.
Resultados de la Práctica de Moto3 en Portimao
No disputado
FP2 de Moto3 en Portimao
La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Portimao, se disputa el sábado de 09:40h a 10:10h.
Resultados de la FP2 de Moto3 en Portimao
No disputado
Clasificación de Moto3 en Portimao
La clasificación de Moto3 en Portimao será este sábado, 21 de noviembre, con la Q1 de 13:45h a 14:00h y la Q2 de 14:10h a 14:25h para decidir la pole y dejar formada la parrilla de salida para la carrera.
Resultados de la clasificación de Moto3 en Portimao
No disputado
Carrera de Moto3 en Portimao
La carrera de Moto3 en Portimao será el domingo, 22 de noviembre, a las 11:00h de la mañana en España, a 19 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto3 en Portimao
No disputado
Así está el campeonato de Moto3 antes de Portimao
Pos Piloto Puntos 1
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
392 20/2 25 20/2 25/1 25/1 25/1 5/11 25/1 16/3 25/1 20/2 - 25/1 25/1 25/1 20/2 25/1 - 25/1 16/3 2
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
255 25/1 - - 9/7 9/7 13/4 - 20/2 13/4 20/2 - 25/1 20/2 20/2 - 25/1 20/2 - 11/5 25/1 3
Á. CarpeKTM
218 13/4 13 16/3 13/4 - 20/2 20/2 16/3 10/6 - 5/11 20/2 13/4 - 16/3 16/3 - - 16/3 11/5 4
B. UriarteKTM
212 10/6 6 10/6 6/10 2/14 - 25/1 13/4 20/2 10/6 25/1 - 11/5 16/3 20/2 13/4 16/3 - 7/9 2/14 5
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
148 11/5 16 - 11/5 16/3 9/7 8/8 - 11/5 - 8/8 7/9 - - 3/13 5/11 10/6 - 20/2 13/4 6
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
147 9/7 20 5/11 16/3 4/12 11/5 3/13 9/7 9/7 16/3 13/4 - 16/3 7/9 8/8 - - - - 1/15 7
H. DanishMT Helmets - MSI
129 - 7 4/12 4/12 7/9 10/6 16/3 - 25/1 9/7 4/12 - 4/12 4/12 7/9 4/12 2/14 - 13/4 9/7 8
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
124 16/3 9 13/4 10/6 6/10 6/10 - - 6/10 13/4 - 16/3 8/8 11/5 4/12 2/14 3/13 - 1/15 - 9
M. BertelleLEVELUP - MTA
109 - - 8/8 - 20/2 4/12 4/12 1/15 5/11 2/14 16/3 6/10 5/11 13/4 2/14 10/6 13/4 - - - 10
A. Fernández GonzálezLeopard Racing
100 - - - - - - 13/4 6/10 2/14 7/9 10/6 13/4 6/10 2/14 - 3/13 9/7 - 9/7 20/2 11
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
96 - 10 11/5 2/14 - 1/15 - 11/5 - 5/11 11/5 9/7 - 10/6 - 11/5 11/5 - - 4/12 12
G. PiniLeopard Racing
87 - 11 25/1 - 11/5 - 1/15 - - - 1/15 3/13 7/9 - 11/5 - 8/8 - 4/12 5/11 13
A. CrucesCIP
85 4/12 4 9/7 - 10/6 5/11 - 10/6 4/12 - - - 10/6 8/8 9/7 6/10 4/12 - 2/14 - 14
J. EstebanLEVELUP - MTA
83 8/8 - - 7/9 13/4 2/14 11/5 3/13 - 4/12 - 11/5 - - - 7/9 7/9 - 10/6 - 15
D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP
77 7/9 - - 20/2 - 16/3 9/7 - - - - - - - - 9/7 - - 8/8 8/8 16
J. KelsoGRYD - Mlav Racing
77 3/13 5 - 3/13 - - 7/9 4/12 8/8 8/8 2/14 10/6 3/13 9/7 5/11 - - - - 10/6 17
E. O'SheaGRYD - Mlav Racing
71 2/14 2 6/10 - 8/8 7/9 10/6 - - 1/15 6/10 8/8 2/14 - 13/4 - - - 6/10 - 18
C. O'GormanSIC58 Squadra Corse
70 6/10 8 - 5/11 - 8/8 - 7/9 - 6/10 - 4/12 9/7 6/10 10/6 1/15 - - - - 19
R. YamanakaMT Helmets - MSI
56 - 3 - - 5/11 3/13 - - 1/15 3/13 7/9 - - 3/13 6/10 8/8 5/11 - 5/11 7/9 20
J. RíosRivacold Snipers Team
50 - - 2/14 8/8 - - 6/10 8/8 - 11/5 9/7 5/11 - - - - 1/15 - - - 21
S. OgdenCIP
42 5/11 - 7/9 1/15 - - 2/14 5/11 7/9 - - - 1/15 1/15 1/15 - 6/10 - - 6/10 22
Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia
8 - 1 - - 1/15 - - - - - - - - - - - - - 3/13 3/13 23
D. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
7 - - - - - - - - - - - 2/14 - 5/11 - - - - - - 24
M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP
6 - - 3/13 - - - - - 3/13 - - - - - - - - - - - 25
C. BuchananCode Motorsports
5 - - - - - - - 2/14 - - 3/13 - - - - - - - - - 26
L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse
4 1/15 - - - 3/13 - - - - - - - - - - - - - - - 27
R. MoodleyCode Motorsports
1 - - 1/15 - - - - - - - - - - - - - - - - - 28
K. SinghapongRivacold Snipers Team
1 - - - - - - - - - - - 1/15 - - - - - - - - 29
N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
R. OgiwaraCode Motorsports
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
L. AbruzzoCode Motorsports
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32
E. GutierrezCode Motorsports
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
K. MononyaneCode Motorsports
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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