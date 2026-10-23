Resumen de la jornada

Moto3

Moto3 en Phillip Island - Quiles no cede y arranca mandando - Resultados y resumen

Mira todos los resultados y cómo va el fin de semana de Moto3 en Phillip Island (GP de Australia 2026): horarios, resumen y resultados de todas las sesiones.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 23 oct 2026, 1:12

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El circuito de Phillip Island acoge este fin de semana, del 23 al 25 de octubre, su última visita del Mundial de Motociclismo, y por consiguiente la decimoctava ronda ronda de la temporada 2026 de Moto3, en la que Máximo Quiles ya es oficialmente campeón del mundo. En este artículo, podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en el GP de Australia.

Recuerda:

Práctica de Moto3 en Phillip Island

La Práctica de Moto3 es este viernes de 04:15h a 04:50h. Ahí se decidirán las primeras posiciones de acceso directo a la Q2 del sábado.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Mugello

No disputado

FP1 de Moto3 en Phillip Island

La primera sesión de entrenamientos libres de Moto3 en Australia empezó bastante movida, con unos cuantos incidentes durante la FP1. Por ejemplo, uno lo vivió Ryusei Yamanaka, que estuvo a punto de acabar en el suelo cuando su moto estuvo a punto de descabalgarle en la entrada en meta. Otro susto lo vivió Kiattisak Singhapong, que acabó en la grava en la curva 1, evitando la caída.

En cuanto a tiempos, el recientemente coronado campeón del mundo, Máximo Quiles, llevó la delantera desde los primeros instantes, y acabó dominando la sesión, con un tiempo final de 1:35.439.

El español superó a Brian Uriarte por poco más de una décima, y por poco más de una al otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, que finalizó tercero. Más atrás, quedaron el local Joel Kelso, Eddie O'Shea, Joel Esteban, Veda Pratama, Adrián Cruces, Ryusei Yamanaka y David Muñoz. David Almansa terminó duodécimo.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Phillip Island

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

M. Quiles CFMOTO Aspar Team

28 KTM 15

1'35.439

167.780 255 2

B. Uriarte KTM

51 KTM 18

+0.086

1'35.525

0.086 167.629 250 3

Á. Carpe KTM

83 KTM 17

+0.107

1'35.546

0.021 167.592 249 4 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 15

+0.244

1'35.683

0.137 167.352 255 5

E. O'Shea GRYD - Mlav Racing

8 Honda 15

+0.353

1'35.792

0.109 167.162 257 6

J. Esteban LEVELUP - MTA

78 KTM 15

+0.768

1'36.207

0.415 166.441 252 7

V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia

9 Honda 17

+1.086

1'36.525

0.318 165.892 250 8

A. Cruces CIP

11 KTM 16

+1.103

1'36.542

0.017 165.863 254 9 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 17

+1.103

1'36.542

0.000 165.863 249 10 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64 KTM 16

+1.129

1'36.568

0.026 165.818 250 Ver resultados

FP2 de Moto3 en Phillip Island

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Phillip Island, se disputa desde las 23:40 horas del viernes en España hasta las 0:10 horas del sábado.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Phillip Island

No disputado

Clasificación de Moto3 en Phillip Island

La clasificación de Moto3 en Phillip Island es el sábado, 24 de octubre, con la Q1 de 03:45h a 04:00h y la Q2 de 04:10h a 04:25h para decidir la pole y dejar formada la parrilla de salida para la carrera.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Phillip Island

Por disputar

Carrera de Moto3 en Phillip Island

La carrera de Moto3 en Phillip Island será el domingo, 25 de octubre, a las 02:00 horas de la madrugada en España, de la hora actual, es decir, cuando aún no se haya cambiado (recuerda que, más tarde, a las 3 serán las 2, y Moto2 será a las 02:15h de la hora nueva). Será a 21 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto3 en Phillip Island

Por disputar.

Aunque Máximo Quiles ya es campeón del mundo de Moto3 2026 desde Indonesia, aún hay cosas que decidir en la categoría pequeña, como la pelea por el subcampeonato entre David Almansa, Brian Uriarte y Álvaro Carpe.

Pos Piloto Puntos 1

M. QuilesCFMOTO Aspar Team

351 20/2 25 20/2 25/1 25/1 25/1 5/11 25/1 16/3 25/1 20/2 - 25/1 25/1 25/1 20/2 25/1 2

D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP

219 25/1 - - 9/7 9/7 13/4 - 20/2 13/4 20/2 - 25/1 20/2 20/2 - 25/1 20/2 3

B. UriarteKTM

203 10/6 6 10/6 6/10 2/14 - 25/1 13/4 20/2 10/6 25/1 - 11/5 16/3 20/2 13/4 16/3 4

Á. CarpeKTM

191 13/4 13 16/3 13/4 - 20/2 20/2 16/3 10/6 - 5/11 20/2 13/4 - 16/3 16/3 - 5

M. MorelliCFMOTO Aspar Team

146 9/7 20 5/11 16/3 4/12 11/5 3/13 9/7 9/7 16/3 13/4 - 16/3 7/9 8/8 - - 6

V. PerroneRed Bull KTM Tech 3

123 16/3 9 13/4 10/6 6/10 6/10 - - 6/10 13/4 - 16/3 8/8 11/5 4/12 2/14 3/13 7

V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia

115 11/5 16 - 11/5 16/3 9/7 8/8 - 11/5 - 8/8 7/9 - - 3/13 5/11 10/6 8 M. BertelleLEVELUP - MTA 109 - - 8/8 - 20/2 4/12 4/12 1/15 5/11 2/14 16/3 6/10 5/11 13/4 2/14 10/6 13/4 9

H. DanishMT Helmets - MSI

107 - 7 4/12 4/12 7/9 10/6 16/3 - 25/1 9/7 4/12 - 4/12 4/12 7/9 4/12 2/14 10

R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3

92 - 10 11/5 2/14 - 1/15 - 11/5 - 5/11 11/5 9/7 - 10/6 - 11/5 11/5 11

A. CrucesCIP

83 4/12 4 9/7 - 10/6 5/11 - 10/6 4/12 - - - 10/6 8/8 9/7 6/10 4/12 12

G. PiniLeopard Racing

78 - 11 25/1 - 11/5 - 1/15 - - - 1/15 3/13 7/9 - 11/5 - 8/8 13

J. EstebanLEVELUP - MTA

73 8/8 - - 7/9 13/4 2/14 11/5 3/13 - 4/12 - 11/5 - - - 7/9 7/9 14

A. Fernández GonzálezLeopard Racing

71 - - - - - - 13/4 6/10 2/14 7/9 10/6 13/4 6/10 2/14 - 3/13 9/7 15

C. O'GormanSIC58 Squadra Corse

70 6/10 8 - 5/11 - 8/8 - 7/9 - 6/10 - 4/12 9/7 6/10 10/6 1/15 - 16 J. KelsoGRYD - Mlav Racing 67 3/13 5 - 3/13 - - 7/9 4/12 8/8 8/8 2/14 10/6 3/13 9/7 5/11 - - 17

E. O'SheaGRYD - Mlav Racing

65 2/14 2 6/10 - 8/8 7/9 10/6 - - 1/15 6/10 8/8 2/14 - 13/4 - - 18 D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP 61 7/9 - - 20/2 - 16/3 9/7 - - - - - - - - 9/7 - 19

J. RíosRivacold Snipers Team

50 - - 2/14 8/8 - - 6/10 8/8 - 11/5 9/7 5/11 - - - - 1/15 20 R. YamanakaMT Helmets - MSI 44 - 3 - - 5/11 3/13 - - 1/15 3/13 7/9 - - 3/13 6/10 8/8 5/11 21 S. OgdenCIP 36 5/11 - 7/9 1/15 - - 2/14 5/11 7/9 - - - 1/15 1/15 1/15 - 6/10 22

D. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP

7 - - - - - - - - - - - 2/14 - 5/11 - - - 23

M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP

6 - - 3/13 - - - - - 3/13 - - - - - - - - 24

C. BuchananCode Motorsports

5 - - - - - - - 2/14 - - 3/13 - - - - - - 25

L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse

4 1/15 - - - 3/13 - - - - - - - - - - - - 26

Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia

2 - 1 - - 1/15 - - - - - - - - - - - - 27

R. MoodleyCode Motorsports

1 - - 1/15 - - - - - - - - - - - - - - 28

K. SinghapongRivacold Snipers Team

1 - - - - - - - - - - - 1/15 - - - - - 29

N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team

- - - - - - - - - - - - - - - - - 30

R. OgiwaraCode Motorsports

- - - - - - - - - - - - - - - - - 31

L. AbruzzoCode Motorsports

- - - - - - - - - - - - - - - - - 32

E. GutierrezCode Motorsports

- - - - - - - - - - - - - - - - -

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