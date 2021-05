Moto3 - Foggia supera por 36 milésimas a Masiá en Mugello

Inevitablemente todos los pensamientos de este domingo estaban con Jason Dupasquier, el joven de 19 años que sufrió un terrible accidente en la jornada del sábado y que desgraciadamente ha perdido la vida. Su equipo, el PrüstelGP, decidió no disputar la carrera tampoco con su compañero Yanamaka.

Dennis Foggia gestionó muy bien la última vuelta, a la que llegó líder, y luego hizo valer la velocidad de su Honda para ganar y no dejarse sorprender en la recta principal, aunque Jaume Masiá estuvo a punto de hacerlo. El de KTM, que partía quinto, acabó a menos de una décima del vencedor, se mostró visiblemente emocionado tras bajarse de la moto y se coloca segundo en el campeonato.

El hispano-argentino Gabriel Rodrigo, tercero en parrilla y el más rápido en el warm up del domingo, logró su primer podio desde Catalunya 2018, mientras el líder Pedro Acosta, que lideró en varios momentos de la carrera, llegó a meta séptimo pero acabó octavo por exceder los límites de la pista en la curva 14 en la última vuelta. "Me ha faltado experiencia, porque en la última vuelta todos dieron un tirón muy grande, pero salvé los papeles", dijo el #37.

Los tres primeros, como no podía ser de otra manera, dedicaron sus resultados, además de a otras personas cercanas, a Jason Dupasquier. Su fallecimiento lo adelantó Gabriel Rodrigo en la entrevista con DAZN en el corralito y, poco después, llegó el mail con la confirmación oficial.

La triste noticia Dupasquier fallece tras no superar las lesiones sufridas en Mugello

El top 10 de la carrera de Moto3 en Mugello

(Pulsa en 'ver resultados' para disfrutar de toda la tabla)

En la salida Suzuki, tras lograr la pole a rueda de Pedro Acosta la jornada anterior, se vio sorprendido por el de Mazarrón, que se colocó líder en la primera curva, antes de que por detrás se desatara el caos. Oncu, que había sido tercero en el warm up de la mañana, se fue al suelo en la curva 7, donde unos metros más atrás también caería Kofler, llevándose por delante a Migno y Tatay.

Afortunadamente todos pudieron levantarse, aunque a Kofler lo llevaron al hospital para un chequeo mayor. Por delante comenzó una lucha por el liderato en un grupo muy numeroso (de hasta 16 pilotos) que trataba de aprovechar cada oportunidad de rebufo.

Dennis Foggia, Fenati, Suzuki y Pedro Acosta se alternaron en la primera plaza, aunque el italiano de Leopard parecía disfrutar de una mayor velocidad punta con su Honda y casi en cada paso por meta lograba ponerse primero en la recta principal.

A falta de seis vueltas comenzó un intercambio aún mayor de posiciones y aumentaron las tensiones. Masiá se llevó un susto al tener que hacer parte de la recta por fuera del trazado, por el piano, como tuvieron que hacer varios pilotos una y otra vez.

Sin embargo, pudo recuperarse y colocarse en buen lugar para el giro final. Ahí, Foggia cogió unos metros de ventaja y solo tuvo que trazar bien la última curva para dar gas a fondo en la recta y llevarse su primer triunfo del año.

A Pedro Acosta, que acabó séptimo y Sergio García, que terminó octavo, les quitaron una posición al final por exceder los límites de pista en la curva 14 en la última vuelta, por lo que Acosta fue finalmente octavo.

El compañero de García, Izan Guevara, que el sábado también sufrió un fuerte accidente al tocarse con Riccardo Rossi, pudo correr, pero terminó fuera de los puntos.

Adrián Fernández tuvo que abandonar en la primera curva al no poder evitar al wildcard de la VR46 Academy, Surra, que se quedó detenido en el primer giro. "Me ha venido a pedir disculpas y me ha dicho que se le ha parado la moto. No le pude esquivar, una pena, pero la siguiente más y mejor", declaró el joven español.

Alberto Surra, Team Bardahl VR46 Riders Academy 1 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gabriel Rodrigo, Team Gresini Moto3 2 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jaume Masia, Red Bull KTM Ajo 3 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jeremy Alcoba, Team Gresini Moto3 4 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 5 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Romano Fenati, Max Racing Team 6 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tatsuki Suzuki, SIC58 Squadra Corse 7 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ryusei Yamanaka, Carxpert PruestelGP 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jaume Masia, Red Bull KTM Ajo 10 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images