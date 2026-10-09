Moto3 en Mandalika - Almansa lidera la jornada del viernes sobre Quiles - Resultados y resumen

El circuito de Mandalika acoge la decimoséptima ronda de la temporada 2026 de Moto3, con Máximo Quiles afrontando un nuevo 'match ball' para convertirse en campeón de manera anticipada. Mira y apunta todos los horarios, resultados y resúmenes de las sesiones de Moto3 en el GP de Indonesia.

Práctica de Moto3 en Mandalika

La Práctica de Moto3 es Indonesia comenzó con David Almansa marcando el ritmo, como por la mañana, con un tiempo de 1:37.924 en los primeros minutos, con el que superó por unas pocas milésimas a Máximo Quiles y Álvaro Carpe. Aunque, tras 10 minutos de sesión, lo rebajó plantándose en 1:37.882, Álvaro Carpe fue capaz de batirle por 40 milésimas, con Quiles quedando tercero a 99 del murciano.

Mientras tanto, tuvo lugar una caída de Hakim Danish. El malasio sufrió un highside en la curva 11, aunque afortunadamente no sufrió daño físico, evitando que los pilotos que venían por detrás le pudieran atropellar. Además, el finlandés Rico Salmela protagonizó una brutal salvada, tan fuerte que incluso rompió el guardabarros de su moto.

Cuando la sesión se aproximaba a su ecuador, Almansa retomó el mando. El de Argamasilla de Calatrava bajó al 1:37.627, para posicionarse primero por más de 2 décimas de diferencia. Además, Eddie O'Shea sufrió una caída sin mayores consecuencias, en la curva 10.

Los minutos finales depararon, como siempre, tiempos mejores para que los pilotos fueran en busca y captura del Top 14, que les iba a dar la clasificación directa a la Q2 de la clasificación del sábado. Y, un viernes más, fue Almansa quien se fue a la cama como el mejor.

El manchego del IntactGP bajó al 1:37.169 para ocupar el primer puesto de la Práctica, a décima y media del récord del trazado en Moto3. Por detrás de él, finalizaron Máximo Quiles, a 88 milésimas (un resultado que, por cierto, de darse en carrera no serviría al pupilo de Aspar para ser campeón este domingo), Matteo Bertelle, Álvaro Carpe, Adrián Fernández, Ryusei Yamanaka, Brian Uriarte, Casey O'Gorman, Jesús Ríos, Guido Pini, Rico Salmela, Veda Pratama, Adrián Cruces y Joel Esteban. Pilotos como David Muñoz, Marco Morelli o Valentín Perrone deberán pasar por la Q1 el sábado.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Mandalika

FiP Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 17 1'37.169 159.680 2 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 22 +0.088 1'37.257 0.088 159.536 3 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 16 +0.258 1'37.427 0.170 159.257 4 Á. Carpe KTM 83 KTM 19 +0.389 1'37.558 0.131 159.043 5 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 17 +0.485 1'37.654 0.096 158.887 6 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 19 +0.616 1'37.785 0.131 158.674 7 B. Uriarte KTM 51 KTM 17 +0.622 1'37.791 0.006 158.664 8 C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse 67 Honda 16 +0.744 1'37.913 0.122 158.467 9 J. Ríos Rivacold Snipers Team 54 Honda 19 +0.813 1'37.982 0.069 158.355 10 G. Pini Leopard Racing 94 Honda 18 +0.814 1'37.983 0.001 158.354

FP1 de Moto3 en Mandalika

El primer entrenamiento libre del fin de semana de Moto3 en Indonesia arrancó con Máximo Quiles queriendo llevar la delantera. El líder de la general, que puede ser campeón del mundo este fin de semana en Mandalika, comenzó dominando la sesión con un tiempo de 1:38.491, que a mitad de sesión rebajó al 1:38.331.

Después, tras una caída de Kiattisak Singhapong, afortunadamente sin consecuencias en la curva 14 pese a que estuvo a punto de ser un 'highside', los cronos siguieron bajando. Tanto David Almansa como Álvaro Carpe superaron lo que había hecho Quiles, con el de KTM plantándose en 1:38 bajo.

Pero Almansa era quien más ganas tenía de mostrar sus cartas, y a 3 minutos del final se sacó de la manga el primer crono por debajo de 1:38 del fin de semana, un 1:37.974. Pero, después, finalmente lo rebajó para parar el crono en 1:37.515, con el que dominó el entreno holgadamente, por medio segundo sobre Carpe y sacándole más a Quiles, Joel Kelso, Eddie O'Shea o Joel Esteban.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Mandalika

FP1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 17 1'37.515 159.113 219 2 Á. Carpe KTM 83 KTM 18 +0.526 1'38.041 0.526 158.260 221 3 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 14 +0.691 1'38.206 0.165 157.994 220 4 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 14 +0.729 1'38.244 0.038 157.933 216 5 E. O'Shea GRYD - Mlav Racing 8 Honda 13 +0.815 1'38.330 0.086 157.795 221 6 J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 16 +1.072 1'38.587 0.257 157.383 220 7 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 19 +1.146 1'38.661 0.074 157.265 218 8 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 19 +1.213 1'38.728 0.067 157.159 219 9 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 97 KTM 17 +1.215 1'38.730 0.002 157.155 220 10 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 9 Honda 17 +1.231 1'38.746 0.016 157.130 218

FP2 de Moto3 en Mandalika

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Mandalika, se disputa a una hora muy temprana, concretamente el sábado de 02:40h a 03:10h de la madrugada.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Mandalika

No disputado

Clasificación de Moto3 en Mandalika

La clasificación de Moto3 en Indonesia es el sábado, de 06:45h a 07:00h la Q1 y de 07:10h a 07:25h la Q2 para decidir la pole y dejar formada la parrilla de salida para la carrera.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Mandalika

No disputado

Carrera de Moto3 en Mandalika

La carrera de Moto3 en el GP de Indonesia será la primera de la jornada del domingo a partir de las 06:00h de la mañana, a 20 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto3 en Mandalika

No disputado

Así está el campeonato de Moto3 antes de Mandalika

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

pos piloto puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 326 2 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 199 3 Á. Carpe KTM 191 4 B. Uriarte KTM 187 5 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 146 6 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 120 7 H. Danish MT Helmets - MSI 105 8 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 105 9 M. Bertelle LEVELUP - MTA 96 10 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 81