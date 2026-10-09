Moto3 en Mandalika - Almansa lidera la jornada del viernes sobre Quiles - Resultados y resumen
Todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en el circuito de Mandalika, sede del GP de Indonesia 2026: horarios, resumen y resultados de todas las sesiones.
El circuito de Mandalika acoge la decimoséptima ronda de la temporada 2026 de Moto3, con Máximo Quiles afrontando un nuevo 'match ball' para convertirse en campeón de manera anticipada. Mira y apunta todos los horarios, resultados y resúmenes de las sesiones de Moto3 en el GP de Indonesia.
Práctica de Moto3 en Mandalika
La Práctica de Moto3 es Indonesia comenzó con David Almansa marcando el ritmo, como por la mañana, con un tiempo de 1:37.924 en los primeros minutos, con el que superó por unas pocas milésimas a Máximo Quiles y Álvaro Carpe. Aunque, tras 10 minutos de sesión, lo rebajó plantándose en 1:37.882, Álvaro Carpe fue capaz de batirle por 40 milésimas, con Quiles quedando tercero a 99 del murciano.
Mientras tanto, tuvo lugar una caída de Hakim Danish. El malasio sufrió un highside en la curva 11, aunque afortunadamente no sufrió daño físico, evitando que los pilotos que venían por detrás le pudieran atropellar. Además, el finlandés Rico Salmela protagonizó una brutal salvada, tan fuerte que incluso rompió el guardabarros de su moto.
Cuando la sesión se aproximaba a su ecuador, Almansa retomó el mando. El de Argamasilla de Calatrava bajó al 1:37.627, para posicionarse primero por más de 2 décimas de diferencia. Además, Eddie O'Shea sufrió una caída sin mayores consecuencias, en la curva 10.
Los minutos finales depararon, como siempre, tiempos mejores para que los pilotos fueran en busca y captura del Top 14, que les iba a dar la clasificación directa a la Q2 de la clasificación del sábado. Y, un viernes más, fue Almansa quien se fue a la cama como el mejor.
El manchego del IntactGP bajó al 1:37.169 para ocupar el primer puesto de la Práctica, a décima y media del récord del trazado en Moto3. Por detrás de él, finalizaron Máximo Quiles, a 88 milésimas (un resultado que, por cierto, de darse en carrera no serviría al pupilo de Aspar para ser campeón este domingo), Matteo Bertelle, Álvaro Carpe, Adrián Fernández, Ryusei Yamanaka, Brian Uriarte, Casey O'Gorman, Jesús Ríos, Guido Pini, Rico Salmela, Veda Pratama, Adrián Cruces y Joel Esteban. Pilotos como David Muñoz, Marco Morelli o Valentín Perrone deberán pasar por la Q1 el sábado.
Resultados de la Práctica de Moto3 en Mandalika
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|17
|
1'37.169
|159.680
|2
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|22
|
+0.088
1'37.257
|0.088
|159.536
|3
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|16
|
+0.258
1'37.427
|0.170
|159.257
|4
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|19
|
+0.389
1'37.558
|0.131
|159.043
|5
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|17
|
+0.485
1'37.654
|0.096
|158.887
|6
|R. Yamanaka MT Helmets - MSI
|6
|KTM
|19
|
+0.616
1'37.785
|0.131
|158.674
|7
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|17
|
+0.622
1'37.791
|0.006
|158.664
|8
|
C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse
|67
|Honda
|16
|
+0.744
1'37.913
|0.122
|158.467
|9
|
J. Ríos Rivacold Snipers Team
|54
|Honda
|19
|
+0.813
1'37.982
|0.069
|158.355
|10
|
G. Pini Leopard Racing
|94
|Honda
|18
|
+0.814
1'37.983
|0.001
|158.354
|Ver resultados
FP1 de Moto3 en Mandalika
El primer entrenamiento libre del fin de semana de Moto3 en Indonesia arrancó con Máximo Quiles queriendo llevar la delantera. El líder de la general, que puede ser campeón del mundo este fin de semana en Mandalika, comenzó dominando la sesión con un tiempo de 1:38.491, que a mitad de sesión rebajó al 1:38.331.
Después, tras una caída de Kiattisak Singhapong, afortunadamente sin consecuencias en la curva 14 pese a que estuvo a punto de ser un 'highside', los cronos siguieron bajando. Tanto David Almansa como Álvaro Carpe superaron lo que había hecho Quiles, con el de KTM plantándose en 1:38 bajo.
Pero Almansa era quien más ganas tenía de mostrar sus cartas, y a 3 minutos del final se sacó de la manga el primer crono por debajo de 1:38 del fin de semana, un 1:37.974. Pero, después, finalmente lo rebajó para parar el crono en 1:37.515, con el que dominó el entreno holgadamente, por medio segundo sobre Carpe y sacándole más a Quiles, Joel Kelso, Eddie O'Shea o Joel Esteban.
Resultados de la FP1 de Moto3 en Mandalika
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|17
|
1'37.515
|159.113
|219
|2
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|18
|
+0.526
1'38.041
|0.526
|158.260
|221
|3
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|14
|
+0.691
1'38.206
|0.165
|157.994
|220
|4
|J. Kelso GRYD - Mlav Racing
|66
|Honda
|14
|
+0.729
1'38.244
|0.038
|157.933
|216
|5
|
E. O'Shea GRYD - Mlav Racing
|8
|Honda
|13
|
+0.815
1'38.330
|0.086
|157.795
|221
|6
|
J. Esteban LEVELUP - MTA
|78
|KTM
|16
|
+1.072
1'38.587
|0.257
|157.383
|220
|7
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|19
|
+1.146
1'38.661
|0.074
|157.265
|218
|8
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|19
|
+1.213
1'38.728
|0.067
|157.159
|219
|9
|
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
|97
|KTM
|17
|
+1.215
1'38.730
|0.002
|157.155
|220
|10
|
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
|9
|Honda
|17
|
+1.231
1'38.746
|0.016
|157.130
|218
|Ver resultados
FP2 de Moto3 en Mandalika
La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Mandalika, se disputa a una hora muy temprana, concretamente el sábado de 02:40h a 03:10h de la madrugada.
Resultados de la FP2 de Moto3 en Mandalika
No disputado
Clasificación de Moto3 en Mandalika
La clasificación de Moto3 en Indonesia es el sábado, de 06:45h a 07:00h la Q1 y de 07:10h a 07:25h la Q2 para decidir la pole y dejar formada la parrilla de salida para la carrera.
Resultados de la clasificación de Moto3 en Mandalika
No disputado
Carrera de Moto3 en Mandalika
La carrera de Moto3 en el GP de Indonesia será la primera de la jornada del domingo a partir de las 06:00h de la mañana, a 20 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto3 en Mandalika
No disputado
Así está el campeonato de Moto3 antes de Mandalika
(Haz click aquí para ver la tabla completa)
|pos
|piloto
|puntos
|1
|
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
|326
|2
|
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|199
|3
|
Á. CarpeKTM
|191
|4
|
B. UriarteKTM
|187
|5
|
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
|146
|6
|
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
|120
|7
|
H. DanishMT Helmets - MSI
|105
|8
|
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
|105
|9
|M. BertelleLEVELUP - MTA
|96
|10
|
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
|81
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