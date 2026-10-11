Moto3 Mandalika - Máximo Quiles gana en Indonesia y se proclama campeón del mundo a lo grande

Máximo Quiles ya es campeón del mundo de Moto3. El piloto español no ha fallado a su cita con la historia y ha alcanzado este domingo en Indonesia su primer título en el Mundial de Motociclismo. Lo ha hecho tras una temporada de ensueño, en la que llevaba ya 9 victorias y 14 podios en 16 carreras (15 para él, si tenemos en cuenta que no corrió en Silverstone por lesión), y que ha rematado en Mandalika con la victoria que le hacía falta, la décima, para cerrar así un éxito que le encumbra como uno de los campeones de la categoría pequeña más dominantes de siempre.

Carrera de Moto3 en Mandalika

La carrera de Moto3 en Indonesia comenzó con David Almansa robándole la primera posición a Brian Uriarte en el largo camino hacia la primera curva, mientras que Máximo Quiles hizo una salida prodigiosa para colocarse tercero. Pero el murciano tenía prisa, pensando en sus opciones de título, y adelantó a Uriarte y resistió ante Álvaro Carpe en el camino al primer paso por meta para colocarse segundo.

En cuanto completó la primera vuelta, Quiles atacó en la primera curva a Almansa para subir a la primera posición. Pero el del IntactGP le contestó, demostrándole que no sería un rival fácil. Tampoco lo serían Adrián Fernández, Veda Pratama o Carpe, que intentaron meterse en su pelea. De una sucesión de adelantamientos y de bastante caos, Quiles salió primero, dispuesto a marcar su ritmo para intentar escaparse.

Mientras llegaban las primeras caídas, de Casey O'Gorman, Leo Rammerstorfer u Ogiwara, Quiles puso pies en polvorosa. Marcando los mejores tiempos de la carrera, en 1:30 bajo, se escapó por un segundo de Fernández y Carpe, con Almansa tratando de pasarles cuanto antes para que el líder del Aspar Team no se marchara definitivamente. Tanto énfasis le puso que llegó a tocar a Carpe en la maniobra en la que se colocó tercero, en la cuarta vuelta de las 20 programadas.

Con un ritmo demoledor de 1:30.2 y 1:30.3, Quiles alcanzó los dos segundos de colchón en la sexta vuelta, momento en el que Almansa encontró el hueco para superar a Adrián Fernández y colocarse segundo.

Parecía que el manchego poco tendría que hacer contra Quiles, que ya tenía tres segundos de margen en el octavo giro. Pero, en ese momento, cometió un error, una colada que hizo que Almansa, acompañado de Fernández y Carpe, volviera a estar a 1.7 segundos.

Quiles volvió a cometer un error, ya en el ecuador de la carrera al irse largo en la última curva, pero su ventaja apenas se resintió, quedándose en segundo y medio. Aunque por detrás la situación iba a ser aún más movida.

Y es que las opciones de Álvaro Carpe terminaron en el undécimo giro: cuando intentaba pasar a Adrián Fernández, el murciano se fue al suelo, estando a punto de llevarse por delante al madrileño. El hermano de Raúl Fernández cayó al octavo lugar, y Almansa quedó segundo con dos segundos de ventaja sobre Rico Salmela y Uriarte, y a 1.3 de Quiles. Por su parte, Carpe quedó bajo investigación, aunque no le sancionaron. En la parte trasera, se fue al suelo Adrián Cruces y se retiró David Muñoz, con el brazo izquierdo agarrotado.

Quiles, por su parte, siguió recuperando sensaciones hasta volver a meter tiempo a Almansa de cara al último tercio de la prueba, acercándose de nuevo a los dos segundos. De hecho, las últimas vueltas del murciano fueron ya un paseo hasta el final.

El joven talento de 18 años se dedicó a circular hacia la victoria más importante de la temporada para él, la décima del curso, pero ante todo la que le aseguró el título mundial de Moto3, con Almansa segundo a más de dos segundos. La pelea por el último cajón del podio se redujo a una batalla entre Uriarte y Matteo Bertelle, en la que el cántabro se impuso al italiano en la última vuelta.

Resultados de la carrera de Moto3 en Mandalika

Carrera Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 20 32'36.821 25 2 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 20 +2.994 32'39.815 2.994 20 3 B. Uriarte KTM 51 KTM 20 +5.156 32'41.977 2.162 16 4 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 20 +5.250 32'42.071 0.094 13 5 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 27 KTM 20 +10.967 32'47.788 5.717 11 6 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 9 Honda 20 +12.017 32'48.838 1.050 10 7 G. Pini Leopard Racing 94 Honda 20 +12.317 32'49.138 0.300 9 8 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 20 +12.890 32'49.711 0.573 8 9 J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 20 +17.608 32'54.429 4.718 7 10 S. Ogden CIP 19 KTM 20 +17.659 32'54.480 0.051 6

Clasificación de Moto3 en Mandalika

La clasificación de Moto3 en Indonesia empezó con una Q1 más poblada de pilotos rápidos que de costumbre, al tener que contar en la primera criba con David Muñoz, Valentín Perrone o Marco Morelli, entre otros.

Fue Muñoz quien empezó como el más rápido, toque incluido con Ruche Moodley, antes de que Ogiwara sufriera un 'highside' cuando quedaban 5 minutos. Finalmente, quien se hizo con el mejor registro fue Scott Ogden, al bajar en los compases finales hasta el 1:37.736.

Junto al británico, también superaron el corte Hakim Danish, David Muñoz y un sorprendente Leo Rammerstorfer. Fuera, se quedaron Valentín Perrone, a 3 milésimas del austriaco, Ogiwara, Eddie 0'Shea, Marco Morelli, Joel Kelso, Singhapong, Zen Mitani y Ruche Moodley.

Posteriormente, fue el turno de la Q2. La lucha por la pole empezó con una caída de Rico Salmela en la curva 10, afortunadamente sin grandes consecuencias para el finlandés, que pudo levantarse, volviendo a ponerse de inmediato al manillar de su moto.

En cuanto a tiempos, Brian Uriarte arrancó marcando la pauta. El piloto cántabro marcó una segunda vuelta cronometrada de 1:36.861 que el asentó en primera posición, delante de Máximo Quiles, por 355 milésimas, y de Matteo Bertelle, a medio segundo. Precisamente, en su vuelta de regreso a boxes antes de cambiar neumático, Quiles sufrió una caída, al cerrársele la moto de delante. En cuanto regresó al garaje, el equipo Aspar se puso a trabajar en la máquina del líder del Mundial, aunque no iba a tener ningún problema para volver a salir.

Al final, la mayoría de pilotos iba a buscar su mejor tiempo a una única vuelta cronometrada. Sin embargo, nadie iba a poder superar el listón que había dejado Uriarte. El de Santander se llevó la pole, con récord de la pista, y quien más cerca se quedó de él fue David Almansa, segundo a 83 milésimas. Álvaro Carpe cerró la primera fila, tercero a poco más de una décima.

Finalmente, Quiles tuvo que conformarse con la sexta plaza, al verse superado por los dos corredores del Leopard Racing, Adrián Fernández y Guido Pini. La clasificación se completó con Veda Pratama, Matteo Bertelle, Adrián Cruces, Casey O'Gorman, que sufrió una caída, Ryusei Yamanaka, Jesús Ríos, Joel Esteban, David Muñoz, Scott Ogden, Rico Salmela, Leo Rammerstorfer y Hakim Danish.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Mandalika

No disputado

FP2 de Moto3 en Mandalika

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Mandalika, empezó con una caída de Joel Kelso en la curva 16, afortunadamente sin consecuencias físicas para él, pese a que fue un arrastrón a alta velocidad.

En cuanto a tiempos, quien ya se había entonado era Máximo Quiles. El líder del Mundial hizo un primer crono de referencia de 1:37.052. Pero no tardó mucho en destrozarlo: cuando quedaban 20 minutos, el murciano paró el crono en 1:36.690, récord de la pista y, de hecho, primer 1:36 de la historia de la categoría pequeña en Lombok.

Ese registro ya resultó insuperable para el resto. Quiles dominó con ese tiempo, con David Almansa acabando segundo, a décima y media. El resto terminó ya por encima de 1:37: Brian Uriarte fue tercero, sobre Rico Salmela, Matteo Bertelle, Álvaro Carpe, Adrián Fernández, David Muñoz, Ryusei Yamanaka y Eddie O'Shea. En cuanto a accidentes, hubo que destacar otro, del español Jesús Ríos.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Mandalika

FP2 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 15 1'36.690 160.471 2 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 18 +0.152 1'36.842 0.152 160.219 3 B. Uriarte KTM 51 KTM 19 +0.313 1'37.003 0.161 159.953 4 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 27 KTM 18 +0.625 1'37.315 0.312 159.440 5 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 16 +0.634 1'37.324 0.009 159.426 6 Á. Carpe KTM 83 KTM 19 +0.799 1'37.489 0.165 159.156 7 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 16 +0.872 1'37.562 0.073 159.037 8 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64 KTM 14 +0.873 1'37.563 0.001 159.035 9 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 17 +1.065 1'37.755 0.192 158.723 10 E. O'Shea GRYD - Mlav Racing 8 Honda 16 +1.074 1'37.764 0.009 158.708

Práctica de Moto3 en Mandalika

La Práctica de Moto3 es Indonesia comenzó con David Almansa marcando el ritmo, como por la mañana, con un tiempo de 1:37.924 en los primeros minutos, con el que superó por unas pocas milésimas a Máximo Quiles y Álvaro Carpe. Aunque, tras 10 minutos de sesión, lo rebajó plantándose en 1:37.882, Álvaro Carpe fue capaz de batirle por 40 milésimas, con Quiles quedando tercero a 99 del murciano.

Mientras tanto, tuvo lugar una caída de Hakim Danish. El malasio sufrió un highside en la curva 11, aunque afortunadamente no sufrió daño físico, evitando que los pilotos que venían por detrás le pudieran atropellar. Además, el finlandés Rico Salmela protagonizó una brutal salvada, tan fuerte que incluso rompió el guardabarros de su moto.

Cuando la sesión se aproximaba a su ecuador, Almansa retomó el mando. El de Argamasilla de Calatrava bajó al 1:37.627, para posicionarse primero por más de 2 décimas de diferencia. Además, Eddie O'Shea sufrió una caída sin mayores consecuencias, en la curva 10.

Los minutos finales depararon, como siempre, tiempos mejores para que los pilotos fueran en busca y captura del Top 14, que les iba a dar la clasificación directa a la Q2 de la clasificación del sábado. Y, un viernes más, fue Almansa quien se fue a la cama como el mejor.

El manchego del IntactGP bajó al 1:37.169 para ocupar el primer puesto de la Práctica, a décima y media del récord del trazado en Moto3. Por detrás de él, finalizaron Máximo Quiles, a 88 milésimas (un resultado que, por cierto, de darse en carrera no serviría al pupilo de Aspar para ser campeón este domingo), Matteo Bertelle, Álvaro Carpe, Adrián Fernández, Ryusei Yamanaka, Brian Uriarte, Casey O'Gorman, Jesús Ríos, Guido Pini, Rico Salmela, Veda Pratama, Adrián Cruces y Joel Esteban. Pilotos como David Muñoz, Marco Morelli o Valentín Perrone deberán pasar por la Q1 el sábado.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Mandalika

FiP Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 17 1'37.169 159.680 2 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 22 +0.088 1'37.257 0.088 159.536 3 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 16 +0.258 1'37.427 0.170 159.257 4 Á. Carpe KTM 83 KTM 19 +0.389 1'37.558 0.131 159.043 5 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 17 +0.485 1'37.654 0.096 158.887 6 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 19 +0.616 1'37.785 0.131 158.674 7 B. Uriarte KTM 51 KTM 17 +0.622 1'37.791 0.006 158.664 8 C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse 67 Honda 16 +0.744 1'37.913 0.122 158.467 9 J. Ríos Rivacold Snipers Team 54 Honda 19 +0.813 1'37.982 0.069 158.355 10 G. Pini Leopard Racing 94 Honda 18 +0.814 1'37.983 0.001 158.354

FP1 de Moto3 en Mandalika

El primer entrenamiento libre del fin de semana de Moto3 en Indonesia arrancó con Máximo Quiles queriendo llevar la delantera. El líder de la general, que puede ser campeón del mundo este fin de semana en Mandalika, comenzó dominando la sesión con un tiempo de 1:38.491, que a mitad de sesión rebajó al 1:38.331.

Después, tras una caída de Kiattisak Singhapong, afortunadamente sin consecuencias en la curva 14 pese a que estuvo a punto de ser un 'highside', los cronos siguieron bajando. Tanto David Almansa como Álvaro Carpe superaron lo que había hecho Quiles, con el de KTM plantándose en 1:38 bajo.

Pero Almansa era quien más ganas tenía de mostrar sus cartas, y a 3 minutos del final se sacó de la manga el primer crono por debajo de 1:38 del fin de semana, un 1:37.974. Pero, después, finalmente lo rebajó para parar el crono en 1:37.515, con el que dominó el entreno holgadamente, por medio segundo sobre Carpe y sacándole más a Quiles, Joel Kelso, Eddie O'Shea o Joel Esteban.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Mandalika

FP1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 17 1'37.515 159.113 219 2 Á. Carpe KTM 83 KTM 18 +0.526 1'38.041 0.526 158.260 221 3 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 14 +0.691 1'38.206 0.165 157.994 220 4 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 14 +0.729 1'38.244 0.038 157.933 216 5 E. O'Shea GRYD - Mlav Racing 8 Honda 13 +0.815 1'38.330 0.086 157.795 221 6 J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 16 +1.072 1'38.587 0.257 157.383 220 7 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 19 +1.146 1'38.661 0.074 157.265 218 8 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 19 +1.213 1'38.728 0.067 157.159 219 9 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 97 KTM 17 +1.215 1'38.730 0.002 157.155 220 10 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 9 Honda 17 +1.231 1'38.746 0.016 157.130 218

Así está el campeonato de Moto3 después de Mandalika

Pos Piloto Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 351 20 /2 25 20 /2 25 /1 25 /1 25 /1 5 /11 25 /1 16 /3 25 /1 20 /2 - 25 /1 25 /1 25 /1 20 /2 25 /1 2 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 219 25 /1 - - 9 /7 9 /7 13 /4 - 20 /2 13 /4 20 /2 - 25 /1 20 /2 20 /2 - 25 /1 20 /2 3 B. Uriarte KTM 203 10 /6 6 10 /6 6 /10 2 /14 - 25 /1 13 /4 20 /2 10 /6 25 /1 - 11 /5 16 /3 20 /2 13 /4 16 /3 4 Á. Carpe KTM 191 13 /4 13 16 /3 13 /4 - 20 /2 20 /2 16 /3 10 /6 - 5 /11 20 /2 13 /4 - 16 /3 16 /3 - 5 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 146 9 /7 20 5 /11 16 /3 4 /12 11 /5 3 /13 9 /7 9 /7 16 /3 13 /4 - 16 /3 7 /9 8 /8 - - 6 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 122 16 /3 9 13 /4 10 /6 6 /10 6 /10 - - 6 /10 13 /4 - 16 /3 8 /8 11 /5 4 /12 2 /14 2 /13 7 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 115 11 /5 16 - 11 /5 16 /3 9 /7 8 /8 - 11 /5 - 8 /8 7 /9 - - 3 /13 5 /11 10 /6 8 H. Danish MT Helmets - MSI 109 - 7 4 /12 4 /12 7 /9 10 /6 16 /3 - 25 /1 9 /7 4 /12 - 4 /12 4 /12 7 /9 4 /12 4 /14 9 M. Bertelle LEVELUP - MTA 109 - - 8 /8 - 20 /2 4 /12 4 /12 1 /15 5 /11 2 /14 16 /3 6 /10 5 /11 13 /4 2 /14 10 /6 13 /4 10 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 92 - 10 11 /5 2 /14 - 1 /15 - 11 /5 - 5 /11 11 /5 9 /7 - 10 /6 - 11 /5 11 /5 11 A. Cruces CIP 82 4 /12 4 9 /7 - 10 /6 5 /11 - 10 /6 4 /12 - - - 10 /6 8 /8 9 /7 6 /10 3 /12 12 G. Pini Leopard Racing 79 - 11 25 /1 - 11 /5 - 1 /15 - - - 1 /15 3 /13 7 /9 - 11 /5 - 9 /8 13 J. Esteban LEVELUP - MTA 73 8 /8 - - 7 /9 13 /4 2 /14 11 /5 3 /13 - 4 /12 - 11 /5 - - - 7 /9 7 /9 14 A. Fernández González Leopard Racing 70 - - - - - - 13 /4 6 /10 2 /14 7 /9 10 /6 13 /4 6 /10 2 /14 - 3 /13 8 /7 15 C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse 70 6 /10 8 - 5 /11 - 8 /8 - 7 /9 - 6 /10 - 4 /12 9 /7 6 /10 10 /6 1 /15 - 16 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 67 3 /13 5 - 3 /13 - - 7 /9 4 /12 8 /8 8 /8 2 /14 10 /6 3 /13 9 /7 5 /11 - - 17 E. O'Shea GRYD - Mlav Racing 65 2 /14 2 6 /10 - 8 /8 7 /9 10 /6 - - 1 /15 6 /10 8 /8 2 /14 - 13 /4 - - 18 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 61 7 /9 - - 20 /2 - 16 /3 9 /7 - - - - - - - - 9 /7 - 19 J. Ríos Rivacold Snipers Team 50 - - 2 /14 8 /8 - - 6 /10 8 /8 - 11 /5 9 /7 5 /11 - - - - 1 /15 20 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 44 - 3 - - 5 /11 3 /13 - - 1 /15 3 /13 7 /9 - - 3 /13 6 /10 8 /8 5 /11 21 S. Ogden CIP 36 5 /11 - 7 /9 1 /15 - - 2 /14 5 /11 7 /9 - - - 1 /15 1 /15 1 /15 - 6 /10 22 D. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 7 - - - - - - - - - - - 2 /14 - 5 /11 - - - 23 M. Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact GP 6 - - 3 /13 - - - - - 3 /13 - - - - - - - - 24 C. Buchanan Code Motorsports 5 - - - - - - - 2 /14 - - 3 /13 - - - - - - 25 L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse 4 1 /15 - - - 3 /13 - - - - - - - - - - - - 26 Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia 2 - 1 - - 1 /15 - - - - - - - - - - - - 27 R. Moodley Code Motorsports 1 - - 1 /15 - - - - - - - - - - - - - - 28 K. Singhapong Rivacold Snipers Team 1 - - - - - - - - - - - 1 /15 - - - - - 29 N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 R. Ogiwara Code Motorsports - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 L. Abruzzo Code Motorsports - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 E. Gutierrez Code Motorsports - - - - - - - - - - - - - - - - -