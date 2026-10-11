Moto3 Mandalika - Máximo Quiles gana en Indonesia y se proclama campeón del mundo a lo grande
Todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en el circuito de Mandalika, sede del GP de Indonesia 2026: horarios, resumen y resultados de todas las sesiones.
Máximo Quiles ya es campeón del mundo de Moto3. El piloto español no ha fallado a su cita con la historia y ha alcanzado este domingo en Indonesia su primer título en el Mundial de Motociclismo. Lo ha hecho tras una temporada de ensueño, en la que llevaba ya 9 victorias y 14 podios en 16 carreras (15 para él, si tenemos en cuenta que no corrió en Silverstone por lesión), y que ha rematado en Mandalika con la victoria que le hacía falta, la décima, para cerrar así un éxito que le encumbra como uno de los campeones de la categoría pequeña más dominantes de siempre.
Carrera de Moto3 en Mandalika
La carrera de Moto3 en Indonesia comenzó con David Almansa robándole la primera posición a Brian Uriarte en el largo camino hacia la primera curva, mientras que Máximo Quiles hizo una salida prodigiosa para colocarse tercero. Pero el murciano tenía prisa, pensando en sus opciones de título, y adelantó a Uriarte y resistió ante Álvaro Carpe en el camino al primer paso por meta para colocarse segundo.
En cuanto completó la primera vuelta, Quiles atacó en la primera curva a Almansa para subir a la primera posición. Pero el del IntactGP le contestó, demostrándole que no sería un rival fácil. Tampoco lo serían Adrián Fernández, Veda Pratama o Carpe, que intentaron meterse en su pelea. De una sucesión de adelantamientos y de bastante caos, Quiles salió primero, dispuesto a marcar su ritmo para intentar escaparse.
Mientras llegaban las primeras caídas, de Casey O'Gorman, Leo Rammerstorfer u Ogiwara, Quiles puso pies en polvorosa. Marcando los mejores tiempos de la carrera, en 1:30 bajo, se escapó por un segundo de Fernández y Carpe, con Almansa tratando de pasarles cuanto antes para que el líder del Aspar Team no se marchara definitivamente. Tanto énfasis le puso que llegó a tocar a Carpe en la maniobra en la que se colocó tercero, en la cuarta vuelta de las 20 programadas.
Con un ritmo demoledor de 1:30.2 y 1:30.3, Quiles alcanzó los dos segundos de colchón en la sexta vuelta, momento en el que Almansa encontró el hueco para superar a Adrián Fernández y colocarse segundo.
Parecía que el manchego poco tendría que hacer contra Quiles, que ya tenía tres segundos de margen en el octavo giro. Pero, en ese momento, cometió un error, una colada que hizo que Almansa, acompañado de Fernández y Carpe, volviera a estar a 1.7 segundos.
Quiles volvió a cometer un error, ya en el ecuador de la carrera al irse largo en la última curva, pero su ventaja apenas se resintió, quedándose en segundo y medio. Aunque por detrás la situación iba a ser aún más movida.
Y es que las opciones de Álvaro Carpe terminaron en el undécimo giro: cuando intentaba pasar a Adrián Fernández, el murciano se fue al suelo, estando a punto de llevarse por delante al madrileño. El hermano de Raúl Fernández cayó al octavo lugar, y Almansa quedó segundo con dos segundos de ventaja sobre Rico Salmela y Uriarte, y a 1.3 de Quiles. Por su parte, Carpe quedó bajo investigación, aunque no le sancionaron. En la parte trasera, se fue al suelo Adrián Cruces y se retiró David Muñoz, con el brazo izquierdo agarrotado.
Quiles, por su parte, siguió recuperando sensaciones hasta volver a meter tiempo a Almansa de cara al último tercio de la prueba, acercándose de nuevo a los dos segundos. De hecho, las últimas vueltas del murciano fueron ya un paseo hasta el final.
El joven talento de 18 años se dedicó a circular hacia la victoria más importante de la temporada para él, la décima del curso, pero ante todo la que le aseguró el título mundial de Moto3, con Almansa segundo a más de dos segundos. La pelea por el último cajón del podio se redujo a una batalla entre Uriarte y Matteo Bertelle, en la que el cántabro se impuso al italiano en la última vuelta.
Resultados de la carrera de Moto3 en Mandalika
Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Abandono
|Puntos
|1
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|20
|
32'36.821
|25
|2
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|20
|
+2.994
32'39.815
|2.994
|20
|3
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|20
|
+5.156
32'41.977
|2.162
|16
|4
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|20
|
+5.250
32'42.071
|0.094
|13
|5
|
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
|27
|KTM
|20
|
+10.967
32'47.788
|5.717
|11
|6
|
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
|9
|Honda
|20
|
+12.017
32'48.838
|1.050
|10
|7
|
G. Pini Leopard Racing
|94
|Honda
|20
|
+12.317
32'49.138
|0.300
|9
|8
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|20
|
+12.890
32'49.711
|0.573
|8
|9
|
J. Esteban LEVELUP - MTA
|78
|KTM
|20
|
+17.608
32'54.429
|4.718
|7
|10
|S. Ogden CIP
|19
|KTM
|20
|
+17.659
32'54.480
|0.051
|6
|Ver resultados
Clasificación de Moto3 en Mandalika
La clasificación de Moto3 en Indonesia empezó con una Q1 más poblada de pilotos rápidos que de costumbre, al tener que contar en la primera criba con David Muñoz, Valentín Perrone o Marco Morelli, entre otros.
Fue Muñoz quien empezó como el más rápido, toque incluido con Ruche Moodley, antes de que Ogiwara sufriera un 'highside' cuando quedaban 5 minutos. Finalmente, quien se hizo con el mejor registro fue Scott Ogden, al bajar en los compases finales hasta el 1:37.736.
Junto al británico, también superaron el corte Hakim Danish, David Muñoz y un sorprendente Leo Rammerstorfer. Fuera, se quedaron Valentín Perrone, a 3 milésimas del austriaco, Ogiwara, Eddie 0'Shea, Marco Morelli, Joel Kelso, Singhapong, Zen Mitani y Ruche Moodley.
Posteriormente, fue el turno de la Q2. La lucha por la pole empezó con una caída de Rico Salmela en la curva 10, afortunadamente sin grandes consecuencias para el finlandés, que pudo levantarse, volviendo a ponerse de inmediato al manillar de su moto.
En cuanto a tiempos, Brian Uriarte arrancó marcando la pauta. El piloto cántabro marcó una segunda vuelta cronometrada de 1:36.861 que el asentó en primera posición, delante de Máximo Quiles, por 355 milésimas, y de Matteo Bertelle, a medio segundo. Precisamente, en su vuelta de regreso a boxes antes de cambiar neumático, Quiles sufrió una caída, al cerrársele la moto de delante. En cuanto regresó al garaje, el equipo Aspar se puso a trabajar en la máquina del líder del Mundial, aunque no iba a tener ningún problema para volver a salir.
Al final, la mayoría de pilotos iba a buscar su mejor tiempo a una única vuelta cronometrada. Sin embargo, nadie iba a poder superar el listón que había dejado Uriarte. El de Santander se llevó la pole, con récord de la pista, y quien más cerca se quedó de él fue David Almansa, segundo a 83 milésimas. Álvaro Carpe cerró la primera fila, tercero a poco más de una décima.
Finalmente, Quiles tuvo que conformarse con la sexta plaza, al verse superado por los dos corredores del Leopard Racing, Adrián Fernández y Guido Pini. La clasificación se completó con Veda Pratama, Matteo Bertelle, Adrián Cruces, Casey O'Gorman, que sufrió una caída, Ryusei Yamanaka, Jesús Ríos, Joel Esteban, David Muñoz, Scott Ogden, Rico Salmela, Leo Rammerstorfer y Hakim Danish.
Resultados de la clasificación de Moto3 en Mandalika
No disputado
FP2 de Moto3 en Mandalika
La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Mandalika, empezó con una caída de Joel Kelso en la curva 16, afortunadamente sin consecuencias físicas para él, pese a que fue un arrastrón a alta velocidad.
En cuanto a tiempos, quien ya se había entonado era Máximo Quiles. El líder del Mundial hizo un primer crono de referencia de 1:37.052. Pero no tardó mucho en destrozarlo: cuando quedaban 20 minutos, el murciano paró el crono en 1:36.690, récord de la pista y, de hecho, primer 1:36 de la historia de la categoría pequeña en Lombok.
Ese registro ya resultó insuperable para el resto. Quiles dominó con ese tiempo, con David Almansa acabando segundo, a décima y media. El resto terminó ya por encima de 1:37: Brian Uriarte fue tercero, sobre Rico Salmela, Matteo Bertelle, Álvaro Carpe, Adrián Fernández, David Muñoz, Ryusei Yamanaka y Eddie O'Shea. En cuanto a accidentes, hubo que destacar otro, del español Jesús Ríos.
Resultados de la FP2 de Moto3 en Mandalika
FP2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|15
|
1'36.690
|160.471
|2
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|18
|
+0.152
1'36.842
|0.152
|160.219
|3
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|19
|
+0.313
1'37.003
|0.161
|159.953
|4
|
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
|27
|KTM
|18
|
+0.625
1'37.315
|0.312
|159.440
|5
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|16
|
+0.634
1'37.324
|0.009
|159.426
|6
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|19
|
+0.799
1'37.489
|0.165
|159.156
|7
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|16
|
+0.872
1'37.562
|0.073
|159.037
|8
|D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|64
|KTM
|14
|
+0.873
1'37.563
|0.001
|159.035
|9
|R. Yamanaka MT Helmets - MSI
|6
|KTM
|17
|
+1.065
1'37.755
|0.192
|158.723
|10
|
E. O'Shea GRYD - Mlav Racing
|8
|Honda
|16
|
+1.074
1'37.764
|0.009
|158.708
|Ver resultados
Práctica de Moto3 en Mandalika
La Práctica de Moto3 es Indonesia comenzó con David Almansa marcando el ritmo, como por la mañana, con un tiempo de 1:37.924 en los primeros minutos, con el que superó por unas pocas milésimas a Máximo Quiles y Álvaro Carpe. Aunque, tras 10 minutos de sesión, lo rebajó plantándose en 1:37.882, Álvaro Carpe fue capaz de batirle por 40 milésimas, con Quiles quedando tercero a 99 del murciano.
Mientras tanto, tuvo lugar una caída de Hakim Danish. El malasio sufrió un highside en la curva 11, aunque afortunadamente no sufrió daño físico, evitando que los pilotos que venían por detrás le pudieran atropellar. Además, el finlandés Rico Salmela protagonizó una brutal salvada, tan fuerte que incluso rompió el guardabarros de su moto.
Cuando la sesión se aproximaba a su ecuador, Almansa retomó el mando. El de Argamasilla de Calatrava bajó al 1:37.627, para posicionarse primero por más de 2 décimas de diferencia. Además, Eddie O'Shea sufrió una caída sin mayores consecuencias, en la curva 10.
Los minutos finales depararon, como siempre, tiempos mejores para que los pilotos fueran en busca y captura del Top 14, que les iba a dar la clasificación directa a la Q2 de la clasificación del sábado. Y, un viernes más, fue Almansa quien se fue a la cama como el mejor.
El manchego del IntactGP bajó al 1:37.169 para ocupar el primer puesto de la Práctica, a décima y media del récord del trazado en Moto3. Por detrás de él, finalizaron Máximo Quiles, a 88 milésimas (un resultado que, por cierto, de darse en carrera no serviría al pupilo de Aspar para ser campeón este domingo), Matteo Bertelle, Álvaro Carpe, Adrián Fernández, Ryusei Yamanaka, Brian Uriarte, Casey O'Gorman, Jesús Ríos, Guido Pini, Rico Salmela, Veda Pratama, Adrián Cruces y Joel Esteban. Pilotos como David Muñoz, Marco Morelli o Valentín Perrone deberán pasar por la Q1 el sábado.
Resultados de la Práctica de Moto3 en Mandalika
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|17
|
1'37.169
|159.680
|2
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|22
|
+0.088
1'37.257
|0.088
|159.536
|3
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|16
|
+0.258
1'37.427
|0.170
|159.257
|4
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|19
|
+0.389
1'37.558
|0.131
|159.043
|5
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|17
|
+0.485
1'37.654
|0.096
|158.887
|6
|R. Yamanaka MT Helmets - MSI
|6
|KTM
|19
|
+0.616
1'37.785
|0.131
|158.674
|7
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|17
|
+0.622
1'37.791
|0.006
|158.664
|8
|
C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse
|67
|Honda
|16
|
+0.744
1'37.913
|0.122
|158.467
|9
|
J. Ríos Rivacold Snipers Team
|54
|Honda
|19
|
+0.813
1'37.982
|0.069
|158.355
|10
|
G. Pini Leopard Racing
|94
|Honda
|18
|
+0.814
1'37.983
|0.001
|158.354
|Ver resultados
FP1 de Moto3 en Mandalika
El primer entrenamiento libre del fin de semana de Moto3 en Indonesia arrancó con Máximo Quiles queriendo llevar la delantera. El líder de la general, que puede ser campeón del mundo este fin de semana en Mandalika, comenzó dominando la sesión con un tiempo de 1:38.491, que a mitad de sesión rebajó al 1:38.331.
Después, tras una caída de Kiattisak Singhapong, afortunadamente sin consecuencias en la curva 14 pese a que estuvo a punto de ser un 'highside', los cronos siguieron bajando. Tanto David Almansa como Álvaro Carpe superaron lo que había hecho Quiles, con el de KTM plantándose en 1:38 bajo.
Pero Almansa era quien más ganas tenía de mostrar sus cartas, y a 3 minutos del final se sacó de la manga el primer crono por debajo de 1:38 del fin de semana, un 1:37.974. Pero, después, finalmente lo rebajó para parar el crono en 1:37.515, con el que dominó el entreno holgadamente, por medio segundo sobre Carpe y sacándole más a Quiles, Joel Kelso, Eddie O'Shea o Joel Esteban.
Resultados de la FP1 de Moto3 en Mandalika
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|17
|
1'37.515
|159.113
|219
|2
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|18
|
+0.526
1'38.041
|0.526
|158.260
|221
|3
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|14
|
+0.691
1'38.206
|0.165
|157.994
|220
|4
|J. Kelso GRYD - Mlav Racing
|66
|Honda
|14
|
+0.729
1'38.244
|0.038
|157.933
|216
|5
|
E. O'Shea GRYD - Mlav Racing
|8
|Honda
|13
|
+0.815
1'38.330
|0.086
|157.795
|221
|6
|
J. Esteban LEVELUP - MTA
|78
|KTM
|16
|
+1.072
1'38.587
|0.257
|157.383
|220
|7
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|19
|
+1.146
1'38.661
|0.074
|157.265
|218
|8
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|19
|
+1.213
1'38.728
|0.067
|157.159
|219
|9
|
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
|97
|KTM
|17
|
+1.215
1'38.730
|0.002
|157.155
|220
|10
|
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
|9
|Honda
|17
|
+1.231
1'38.746
|0.016
|157.130
|218
|Ver resultados
Así está el campeonato de Moto3 después de Mandalika
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
|351
|20/2
|25
|20/2
|25/1
|25/1
|25/1
|5/11
|25/1
|16/3
|25/1
|20/2
|-
|25/1
|25/1
|25/1
|20/2
|25/1
|2
|
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|219
|25/1
|-
|-
|9/7
|9/7
|13/4
|-
|20/2
|13/4
|20/2
|-
|25/1
|20/2
|20/2
|-
|25/1
|20/2
|3
|
B. UriarteKTM
|203
|10/6
|6
|10/6
|6/10
|2/14
|-
|25/1
|13/4
|20/2
|10/6
|25/1
|-
|11/5
|16/3
|20/2
|13/4
|16/3
|4
|
Á. CarpeKTM
|191
|13/4
|13
|16/3
|13/4
|-
|20/2
|20/2
|16/3
|10/6
|-
|5/11
|20/2
|13/4
|-
|16/3
|16/3
|-
|5
|
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
|146
|9/7
|20
|5/11
|16/3
|4/12
|11/5
|3/13
|9/7
|9/7
|16/3
|13/4
|-
|16/3
|7/9
|8/8
|-
|-
|6
|
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
|122
|16/3
|9
|13/4
|10/6
|6/10
|6/10
|-
|-
|6/10
|13/4
|-
|16/3
|8/8
|11/5
|4/12
|2/14
|2/13
|7
|
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
|115
|11/5
|16
|-
|11/5
|16/3
|9/7
|8/8
|-
|11/5
|-
|8/8
|7/9
|-
|-
|3/13
|5/11
|10/6
|8
|
H. DanishMT Helmets - MSI
|109
|-
|7
|4/12
|4/12
|7/9
|10/6
|16/3
|-
|25/1
|9/7
|4/12
|-
|4/12
|4/12
|7/9
|4/12
|4/14
|9
|M. BertelleLEVELUP - MTA
|109
|-
|-
|8/8
|-
|20/2
|4/12
|4/12
|1/15
|5/11
|2/14
|16/3
|6/10
|5/11
|13/4
|2/14
|10/6
|13/4
|10
|
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
|92
|-
|10
|11/5
|2/14
|-
|1/15
|-
|11/5
|-
|5/11
|11/5
|9/7
|-
|10/6
|-
|11/5
|11/5
|11
|
A. CrucesCIP
|82
|4/12
|4
|9/7
|-
|10/6
|5/11
|-
|10/6
|4/12
|-
|-
|-
|10/6
|8/8
|9/7
|6/10
|3/12
|12
|
G. PiniLeopard Racing
|79
|-
|11
|25/1
|-
|11/5
|-
|1/15
|-
|-
|-
|1/15
|3/13
|7/9
|-
|11/5
|-
|9/8
|13
|
J. EstebanLEVELUP - MTA
|73
|8/8
|-
|-
|7/9
|13/4
|2/14
|11/5
|3/13
|-
|4/12
|-
|11/5
|-
|-
|-
|7/9
|7/9
|14
|
A. Fernández GonzálezLeopard Racing
|70
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13/4
|6/10
|2/14
|7/9
|10/6
|13/4
|6/10
|2/14
|-
|3/13
|8/7
|15
|
C. O'GormanSIC58 Squadra Corse
|70
|6/10
|8
|-
|5/11
|-
|8/8
|-
|7/9
|-
|6/10
|-
|4/12
|9/7
|6/10
|10/6
|1/15
|-
|16
|J. KelsoGRYD - Mlav Racing
|67
|3/13
|5
|-
|3/13
|-
|-
|7/9
|4/12
|8/8
|8/8
|2/14
|10/6
|3/13
|9/7
|5/11
|-
|-
|17
|
E. O'SheaGRYD - Mlav Racing
|65
|2/14
|2
|6/10
|-
|8/8
|7/9
|10/6
|-
|-
|1/15
|6/10
|8/8
|2/14
|-
|13/4
|-
|-
|18
|D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|61
|7/9
|-
|-
|20/2
|-
|16/3
|9/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9/7
|-
|19
|
J. RíosRivacold Snipers Team
|50
|-
|-
|2/14
|8/8
|-
|-
|6/10
|8/8
|-
|11/5
|9/7
|5/11
|-
|-
|-
|-
|1/15
|20
|R. YamanakaMT Helmets - MSI
|44
|-
|3
|-
|-
|5/11
|3/13
|-
|-
|1/15
|3/13
|7/9
|-
|-
|3/13
|6/10
|8/8
|5/11
|21
|S. OgdenCIP
|36
|5/11
|-
|7/9
|1/15
|-
|-
|2/14
|5/11
|7/9
|-
|-
|-
|1/15
|1/15
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|22
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D. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
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|2/14
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|23
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M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|6
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|3/13
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|3/13
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|24
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C. BuchananCode Motorsports
|5
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|2/14
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|25
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L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse
|4
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|26
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Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia
|2
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|27
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R. MoodleyCode Motorsports
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|28
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K. SinghapongRivacold Snipers Team
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|29
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N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team
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|30
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R. OgiwaraCode Motorsports
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|31
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L. AbruzzoCode Motorsports
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|32
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E. GutierrezCode Motorsports
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