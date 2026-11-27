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Moto3

Moto3 en Valencia - Almansa domina el último viernes con récord - Resultados y resumen

Mira lo que ocurra en la última cita de Moto3 2026, el Gran Premio de Valencia en Cheste, con horarios, resúmenes y resultados de cada sesión.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 27 nov 2026, 12:56

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Tras una temporada repleta de acción, el Mundial de Moto3 llega este fin de semana, del 27 al 29 de noviembre, a su fin con el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, con el primer y el segundo puesto de la general ya decididos para Máximo Quiles y David Almansa. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en el GP de Valencia.

También hay Moto2:

Práctica de Moto3 en Valencia

La Práctica de Moto3 estuvo liderada desde el primer momento por David Almansa. El piloto manchego comandó la tabla en los primeros instantes, y a 10 minutos del final bajó al 1:36.6, un crono que ya fue récord de la pista. Después, volvió a mejorar para quedarse en 1:36.402, dejando atrás por más de medio segundo a Máximo Quiles.

El ya coronado campeón del mundo trató de igualar la velocidad del ya subcampeón de la general, pero no pudo hacerlo, cometiendo errores en la parte final del Circuit Ricardo Tormo que le llevaron a hacer aspavientos al manillar de su moto.

Finalmente, Almansa lideró el entreno, delante de Álvaro Carpe, que acabó a 273 milésimas, y de Rico Salmela, a 3 décimas. Máximo Quiles se limitó a terminar cuarto. El pase a la Q2, en el Top 14, lo completaron Jesús Ríos, Adrián Cruces, Joel Kelso, Adrián Fernández, Joel Esteban, Marco Morelli, Brian Uriarte, Hakim Danish, Ryusei Yamanaka y Zen Mitani.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Valencia

FiP

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22 KTM 16

1'36.402

149.561 2

Á. Carpe KTM

83 KTM 18

+0.273

1'36.675

0.273 149.138 3

R. Salmela Red Bull KTM Tech 3

27 KTM 17

+0.393

1'36.795

0.120 148.953 4

M. Quiles CFMOTO Aspar Team

28 KTM 19

+0.572

1'36.974

0.179 148.679 5

J. Ríos Rivacold Snipers Team

54 Honda 19

+0.690

1'37.092

0.118 148.498 6

A. Cruces CIP

11 KTM 18

+0.753

1'37.155

0.063 148.402 7

J. Kelso GRYD - Mlav Racing

66 Honda 15

+0.819

1'37.221

0.066 148.301 8

A. Fernández González Leopard Racing

31 Honda 17

+0.827

1'37.229

0.008 148.289 9

J. Esteban LEVELUP - MTA

78 KTM 18

+0.870

1'37.272

0.043 148.223 10

M. Morelli CFMOTO Aspar Team

97 KTM 18

+0.944

1'37.346

0.074 148.110 Ver resultados

FP1 de Moto3 en Valencia

Adrián Fernández fue el más rápido en la última FP1 de la temporada 2026 de MotoGP, con un 1:37.621 del que Álvaro Carpe se quedó a solo 10 milésimas, es decir, 0.010s. El subcampeón matemático, David Almansa, fue tercero, mientras que el campeón Máximo Quiles estuvo justo fuera del top 10, undécimo.

A los minutos de arrancar la actividad, Marco Morelli se fue al suelo en la curva 11, afortunadamente sin daños, y luego también se caerían Veda Pratama en la última curva y Guido Pini en la curva 4. En esos momentos, David Almansa tenía el mejor tiempo, antes de que Carpe llegara y le batiera, para luego ser superado por Adrián Fernández.

Ryusei Yamanaka se cayó de una manera similar a la de Morelli, y también David Alonso acabó en el suelo en la curva 4.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Valencia

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

A. Fernández González Leopard Racing

31 Honda 17

1'37.621

147.693 233 2

Á. Carpe KTM

83 KTM 18

+0.010

1'37.631

0.010 147.678 230 3

D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22 KTM 17

+0.106

1'37.727

0.096 147.533 234 4

R. Salmela Red Bull KTM Tech 3

27 KTM 17

+0.109

1'37.730

0.003 147.528 235 5

H. Danish MT Helmets - MSI

13 KTM 16

+0.196

1'37.817

0.087 147.397 229 6

V. Perrone Red Bull KTM Tech 3

73 KTM 17

+0.459

1'38.080

0.263 147.002 234 7

A. Cruces CIP

11 KTM 17

+0.480

1'38.101

0.021 146.970 234 8

J. Kelso GRYD - Mlav Racing

66 Honda 15

+0.495

1'38.116

0.015 146.948 231 9

G. Pini Leopard Racing

94 Honda 15

+0.617

1'38.238

0.122 146.766 233 10

J. Esteban LEVELUP - MTA

78 KTM 16

+0.654

1'38.275

0.037 146.710 229 Ver resultados

FP2 de Moto3 en Valencia

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Valencia, será el sábado, de 08:40h a 09:10h.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Valencia

No disputado

Clasificación de Moto3 en Valencia

La clasificación de Moto3 en Valencia será el sábado, 28 de noviembre, con la Q1 de 12:45h a 13:00h y la Q2 de 13:10h a 13:25h, para decidir la pole y formar la parrilla de salida para la carrera.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Valencia

No disputado

Carrera de Moto3 en Valencia

La carrera de Moto3 en Cheste (Valencia) será el domingo, 29 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, a 20 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto3 en Valencia

No disputado

Pos Piloto Puntos 1

M. QuilesCFMOTO Aspar Team

417 20/2 25 20/2 25/1 25/1 25/1 5/11 25/1 16/3 25/1 20/2 - 25/1 25/1 25/1 20/2 25/1 - 25/1 16/3 25/1 - 2

D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP

268 25/1 - - 9/7 9/7 13/4 - 20/2 13/4 20/2 - 25/1 20/2 20/2 - 25/1 20/2 - 11/5 25/1 13/4 - 3

Á. CarpeKTM

226 13/4 13 16/3 13/4 - 20/2 20/2 16/3 10/6 - 5/11 20/2 13/4 - 16/3 16/3 - - 16/3 11/5 8/8 - 4

B. UriarteKTM

222 10/6 6 10/6 6/10 2/14 - 25/1 13/4 20/2 10/6 25/1 - 11/5 16/3 20/2 13/4 16/3 - 7/9 2/14 10/6 - 5

V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia

148 11/5 16 - 11/5 16/3 9/7 8/8 - 11/5 - 8/8 7/9 - - 3/13 5/11 10/6 - 20/2 13/4 - - 6

M. MorelliCFMOTO Aspar Team

147 9/7 20 5/11 16/3 4/12 11/5 3/13 9/7 9/7 16/3 13/4 - 16/3 7/9 8/8 - - - - 1/15 - - 7

V. PerroneRed Bull KTM Tech 3

130 16/3 9 13/4 10/6 6/10 6/10 - - 6/10 13/4 - 16/3 8/8 11/5 4/12 2/14 3/13 - 1/15 - 6/10 - 8

H. DanishMT Helmets - MSI

129 - 7 4/12 4/12 7/9 10/6 16/3 - 25/1 9/7 4/12 - 4/12 4/12 7/9 4/12 2/14 - 13/4 9/7 - - 9

A. Fernández GonzálezLeopard Racing

116 - - - - - - 13/4 6/10 2/14 7/9 10/6 13/4 6/10 2/14 - 3/13 9/7 - 9/7 20/2 16/3 - 10

R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3

116 - 10 11/5 2/14 - 1/15 - 11/5 - 5/11 11/5 9/7 - 10/6 - 11/5 11/5 - - 4/12 20/2 - 11

M. BertelleLEVELUP - MTA

109 - - 8/8 - 20/2 4/12 4/12 1/15 5/11 2/14 16/3 6/10 5/11 13/4 2/14 10/6 13/4 - - - - - 12

G. PiniLeopard Racing

96 - 11 25/1 - 11/5 - 1/15 - - - 1/15 3/13 7/9 - 11/5 - 8/8 - 4/12 5/11 9/7 - 13

A. CrucesCIP

89 4/12 4 9/7 - 10/6 5/11 - 10/6 4/12 - - - 10/6 8/8 9/7 6/10 4/12 - 2/14 - 4/12 - 14

J. EstebanLEVELUP - MTA

88 8/8 - - 7/9 13/4 2/14 11/5 3/13 - 4/12 - 11/5 - - - 7/9 7/9 - 10/6 - 5/11 - 15

J. KelsoGRYD - Mlav Racing

88 3/13 5 - 3/13 - - 7/9 4/12 8/8 8/8 2/14 10/6 3/13 9/7 5/11 - - - - 10/6 11/5 - 16

D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP

80 7/9 - - 20/2 - 16/3 9/7 - - - - - - - - 9/7 - - 8/8 8/8 3/13 - 17

C. O'GormanSIC58 Squadra Corse

72 6/10 8 - 5/11 - 8/8 - 7/9 - 6/10 - 4/12 9/7 6/10 10/6 1/15 - - - - 2/14 - 18

E. O'SheaGRYD - Mlav Racing

71 2/14 2 6/10 - 8/8 7/9 10/6 - - 1/15 6/10 8/8 2/14 - 13/4 - - - 6/10 - - - 19

R. YamanakaMT Helmets - MSI

56 - 3 - - 5/11 3/13 - - 1/15 3/13 7/9 - - 3/13 6/10 8/8 5/11 - 5/11 7/9 - - 20

J. RíosRivacold Snipers Team

51 - - 2/14 8/8 - - 6/10 8/8 - 11/5 9/7 5/11 - - - - 1/15 - - - 1/15 - 21

S. OgdenCIP

49 5/11 - 7/9 1/15 - - 2/14 5/11 7/9 - - - 1/15 1/15 1/15 - 6/10 - - 6/10 7/9 - 22

Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia

8 - 1 - - 1/15 - - - - - - - - - - - - - 3/13 3/13 - - 23

D. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP

7 - - - - - - - - - - - 2/14 - 5/11 - - - - - - - - 24

M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP

6 - - 3/13 - - - - - 3/13 - - - - - - - - - - - - - 25

C. BuchananCode Motorsports

5 - - - - - - - 2/14 - - 3/13 - - - - - - - - - - - 26

L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse

4 1/15 - - - 3/13 - - - - - - - - - - - - - - - - - 27

R. MoodleyCode Motorsports

1 - - 1/15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28

K. SinghapongRivacold Snipers Team

1 - - - - - - - - - - - 1/15 - - - - - - - - - - 29

N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30

R. OgiwaraCode Motorsports

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31

L. AbruzzoCode Motorsports

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32

B. FernandezLEVELUP - MTA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33

E. GutierrezCode Motorsports

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34

K. MononyaneCode Motorsports

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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