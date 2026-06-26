Moto3 en Assen - Kelso lidera el viernes, con Quiles 11º - Resultados y resumen
Apunta los resultados y todo lo que suceda este fin de semana en el Mundial de Moto3, en el GP de Países Bajos en Assen, con un resumen de todas las sesiones.
Álvaro Carpe
Foto de: Ajo Motorsport
Apenas siete días después de la última carrera en Brno, el Mundial de Moto3 disputa su décima ronda en 2026, el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP en el siempre icónico circuito de Assen, del 26 al 28 de junio. Aquí, podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de la categoría pequeña, que ya este jueves ha protagonizado noticias importantes para su futuro.
Práctica de Moto3 en Assen
La Práctica de Moto3 en Assen empezó con David Almansa como primera referencia, con un tiempo de 1:41.808. Unos instantes después, le batió Joel Kelso con un tiempo notablemente más rápido, de 1:41.335. El corredor de Argamasilla de Calatrava volvió a rebajar su registro, quedándose a 60 milésimas, pero mediada la sesión sufrió una caída en la primera curva de Assen, afortunadamente sin consecuencias físicas. Antes, también se había caído Veda Pratama.
A poco más de 10 minutos del final, hubo un incidente que quedó bajo investigación. Adrián Fernández iba a entrar a boxes, señalizándolo al resto de pilotos con el pie derecho al llegar a la entrada del carril, pero en ese momento frenó y molestó a Máximo Quiles, líder del Mundial, que tuvo que evitarle por los primeros metros de la vía de entrada al pitlane, e incluso por la hierba que hay como escapatoria en ese punto.
Los minutos finales sirvieron para que los pilotos buscaran mejorar su registro, con el objetivo de pasar directos a la Q2. Y Kelso volvió a confirmarse como el más rápido, con un registro de 1:40.918 que le dejó justo delante de Guido Pini, Eddie O'Shea, Marco Morelli y Adrián Cruces. El pase a la Q2 se completó con Rico Salmela, David Almansa, Marcos Uriarte, Álvaro Carpe, Brian Uriarte, Máximo Quiles, Ryusei Yamanaka, Hakim Danish y Adrián Fernández, que pasó por los pelos. Fuera, quedaron Matteo Bertelle y Casey O'Gorman, que se fueron al suelo en los minutos finales, provocando banderas amarillas.
Resultados de la Práctica de Moto3 en Assen
Práctica de Assen
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|J. Kelso GRYD - Mlav Racing
|66
|Honda
|13
|
1'40.918
|162.024
|2
|
G. Pini Leopard Racing
|94
|Honda
|16
|
+0.216
1'41.134
|0.216
|161.678
|3
|
E. O'Shea GRYD - Mlav Racing
|8
|Honda
|14
|
+0.249
1'41.167
|0.033
|161.625
|4
|
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
|97
|KTM
|16
|
+0.395
1'41.313
|0.146
|161.392
|5
|
A. Cruces CIP
|11
|KTM
|15
|
+0.399
1'41.317
|0.004
|161.386
|6
|
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
|27
|KTM
|16
|
+0.401
1'41.319
|0.002
|161.383
|7
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|17
|
+0.471
1'41.389
|0.070
|161.271
|8
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|13
|
+0.477
1'41.395
|0.006
|161.262
|9
|
M. Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|88
|KTM
|16
|
+0.561
1'41.479
|0.084
|161.128
|10
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|16
|
+0.588
1'41.506
|0.027
|161.086
|Ver resultados
FP1 de Moto3 en Assen
Álvaro Carpe buscó el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres de Moto3 en Assen desde primera hora, con un tiempo de 1:41.777. Sin embargo, justo en el ecuador de la sesión, Joel Kelso le batió con un 1:41.545, por dos décimas.
Ya en la segunda mitad del entreno, fue el manchego David Almansa tomó el relevo en lo más alto de la clasificación, poniendo el listón primero en 1:41.401, y después en 1:41.172. Pero, justo al final de la sesión, volvió a ser Carpe quien marcó el mejor crono. El piloto murciano se plantó en 1:40.869, para batir por 99 milésimas a un Almansa que había vuelto a mejorar. Máximo Quiles, el líder del Mundial de Moto3, acabó tercero, a 298 milésimas de la cabeza. Su compañero Marco Morelli y Joel Kelso completaron el Top 5, en un entreno sin excesivos incidentes.
Resultados de la FP1 de Moto3 en Assen
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|16
|
1'40.869
|162.103
|217
|2
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|18
|
+0.099
1'40.968
|0.099
|161.944
|216
|3
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|16
|
+0.298
1'41.167
|0.199
|161.625
|216
|4
|
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
|97
|KTM
|20
|
+0.393
1'41.262
|0.095
|161.474
|217
|5
|J. Kelso GRYD - Mlav Racing
|66
|Honda
|15
|
+0.400
1'41.269
|0.007
|161.463
|216
|6
|
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
|27
|KTM
|16
|
+0.417
1'41.286
|0.017
|161.435
|219
|7
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|18
|
+0.422
1'41.291
|0.005
|161.427
|219
|8
|S. Ogden CIP
|19
|KTM
|17
|
+0.433
1'41.302
|0.011
|161.410
|219
|9
|
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
|73
|KTM
|17
|
+0.438
1'41.307
|0.005
|161.402
|216
|10
|
R. Moodley Code Motorsports
|21
|KTM
|17
|
+0.507
1'41.376
|0.069
|161.292
|217
|Ver resultados
FP2 de Moto3 en Assen
La FP2 será la última sesión de entrenamientos libres de Moto3 en Assen, y arrancará la jornada del sábado, de 08:40h a 09:10h de la mañana.
Resultados de la FP2 de Moto3 en Assen
Por disputar.
Clasificación de Moto3 en Assen
La clasificación de Moto3 en Assen, la décima de la temporada 2026, será este sábado 27 de junio, de 12:45h a 13:00h la Q1 y de 13:10h a 13:25h la Q2 para decidir la pole y toda la parrilla de salida.
Resultados de la clasificación de Moto3 en Assen
Por disputar.
Carrera de Moto3 en Assen
La carrera de Moto3 en Assen será este domingo, 28 de junio, a las 11:00 horas de la mañana. En total, se completarán 20 vueltas a 'La Catedral'.
Resultados de la carrera de Moto3 en Assen
Por disputar.
Así está el campeonato de Moto3 antes de Assen
(Haz click aquí para ver la tabla completa)
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
|186
|20/2
|25
|20/2
|25/1
|25/1
|25/1
|5/11
|25/1
|16/3
|2
|
Á. CarpeKTM
|121
|13/4
|13
|16/3
|13/4
|-
|20/2
|20/2
|16/3
|10/6
|3
|
B. UriarteKTM
|92
|10/6
|6
|10/6
|6/10
|2/14
|-
|25/1
|13/4
|20/2
|4
|
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|89
|25/1
|-
|-
|9/7
|9/7
|13/4
|-
|20/2
|13/4
|5
|
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
|86
|9/7
|20
|5/11
|16/3
|4/12
|11/5
|3/13
|9/7
|9/7
|6
|
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
|82
|11/5
|16
|-
|11/5
|16/3
|9/7
|8/8
|-
|11/5
|7
|
H. DanishMT Helmets - MSI
|73
|-
|7
|4/12
|4/12
|7/9
|10/6
|16/3
|-
|25/1
|8
|
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
|66
|16/3
|9
|13/4
|10/6
|6/10
|6/10
|-
|-
|6/10
|9
|D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|52
|7/9
|-
|-
|20/2
|-
|16/3
|9/7
|-
|-
|10
|
G. PiniLeopard Racing
|48
|-
|11
|25/1
|-
|11/5
|-
|1/15
|-
|-
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