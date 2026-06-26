Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Resumen de la jornada
Moto3

Moto3 en Assen - Kelso lidera el viernes, con Quiles 11º - Resultados y resumen

Apunta los resultados y todo lo que suceda este fin de semana en el Mundial de Moto3, en el GP de Países Bajos en Assen, con un resumen de todas las sesiones.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Joel Kelso, Hungría

Álvaro Carpe

Foto de: Ajo Motorsport

Apenas siete días después de la última carrera en Brno, el Mundial de Moto3 disputa su décima ronda en 2026, el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP en el siempre icónico circuito de Assen, del 26 al 28 de junio. Aquí, podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de la categoría pequeña, que ya este jueves ha protagonizado noticias importantes para su futuro.

Como ya te adelantamos...:

Práctica de Moto3 en Assen

La Práctica de Moto3 en Assen empezó con David Almansa como primera referencia, con un tiempo de 1:41.808. Unos instantes después, le batió Joel Kelso con un tiempo notablemente más rápido, de 1:41.335. El corredor de Argamasilla de Calatrava volvió a rebajar su registro, quedándose a 60 milésimas, pero mediada la sesión sufrió una caída en la primera curva de Assen, afortunadamente sin consecuencias físicas. Antes, también se había caído Veda Pratama.

A poco más de 10 minutos del final, hubo un incidente que quedó bajo investigación. Adrián Fernández iba a entrar a boxes, señalizándolo al resto de pilotos con el pie derecho al llegar a la entrada del carril, pero en ese momento frenó y molestó a Máximo Quiles, líder del Mundial, que tuvo que evitarle por los primeros metros de la vía de entrada al pitlane, e incluso por la hierba que hay como escapatoria en ese punto.

 

Los minutos finales sirvieron para que los pilotos buscaran mejorar su registro, con el objetivo de pasar directos a la Q2. Y Kelso volvió a confirmarse como el más rápido, con un registro de 1:40.918 que le dejó justo delante de Guido Pini, Eddie O'Shea, Marco Morelli y Adrián Cruces. El pase a la Q2 se completó con Rico Salmela, David Almansa, Marcos Uriarte, Álvaro Carpe, Brian Uriarte, Máximo Quiles, Ryusei Yamanaka, Hakim Danish y Adrián Fernández, que pasó por los pelos. Fuera, quedaron Matteo Bertelle y Casey O'Gorman, que se fueron al suelo en los minutos finales, provocando banderas amarillas.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Assen

Práctica de Assen

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Australia J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 13

1'40.918

   162.024  
2
G. Pini Leopard Racing
 94 Honda 16

+0.216

1'41.134

 0.216 161.678  
3
E. O'Shea GRYD - Mlav Racing
 8 Honda 14

+0.249

1'41.167

 0.033 161.625  
4
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
 97 KTM 16

+0.395

1'41.313

 0.146 161.392  
5
A. Cruces CIP
 11 KTM 15

+0.399

1'41.317

 0.004 161.386  
6
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
 27 KTM 16

+0.401

1'41.319

 0.002 161.383  
7
Á. Carpe KTM
 83 KTM 17

+0.471

1'41.389

 0.070 161.271  
8
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 22 KTM 13

+0.477

1'41.395

 0.006 161.262  
9
M. Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 88 KTM 16

+0.561

1'41.479

 0.084 161.128  
10
B. Uriarte KTM
 51 KTM 16

+0.588

1'41.506

 0.027 161.086  
Ver resultados

FP1 de Moto3 en Assen

Álvaro Carpe buscó el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres de Moto3 en Assen desde primera hora, con un tiempo de 1:41.777. Sin embargo, justo en el ecuador de la sesión, Joel Kelso le batió con un 1:41.545, por dos décimas. 

Ya en la segunda mitad del entreno, fue el manchego David Almansa tomó el relevo en lo más alto de la clasificación, poniendo el listón primero en 1:41.401, y después en 1:41.172. Pero, justo al final de la sesión, volvió a ser Carpe quien marcó el mejor crono. El piloto murciano se plantó en 1:40.869, para batir por 99 milésimas a un Almansa que había vuelto a mejorar. Máximo Quiles, el líder del Mundial de Moto3, acabó tercero, a 298 milésimas de la cabeza. Su compañero Marco Morelli y Joel Kelso completaron el Top 5, en un entreno sin excesivos incidentes.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Assen

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1
Á. Carpe KTM
 83 KTM 16

1'40.869

   162.103 217
2
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 22 KTM 18

+0.099

1'40.968

 0.099 161.944 216
3
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
 28 KTM 16

+0.298

1'41.167

 0.199 161.625 216
4
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
 97 KTM 20

+0.393

1'41.262

 0.095 161.474 217
5 Australia J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 15

+0.400

1'41.269

 0.007 161.463 216
6
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
 27 KTM 16

+0.417

1'41.286

 0.017 161.435 219
7
A. Fernández González Leopard Racing
 31 Honda 18

+0.422

1'41.291

 0.005 161.427 219
8 United Kingdom S. Ogden CIP 19 KTM 17

+0.433

1'41.302

 0.011 161.410 219
9
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
 73 KTM 17

+0.438

1'41.307

 0.005 161.402 216
10
R. Moodley Code Motorsports
 21 KTM 17

+0.507

1'41.376

 0.069 161.292 217
Ver resultados

FP2 de Moto3 en Assen

La FP2 será la última sesión de entrenamientos libres de Moto3 en Assen, y arrancará la jornada del sábado, de 08:40h a 09:10h de la mañana.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Assen

Por disputar.

Clasificación de Moto3 en Assen

La clasificación de Moto3 en Assen, la décima de la temporada 2026, será este sábado 27 de junio, de 12:45h a 13:00h la Q1 y de 13:10h a 13:25h la Q2 para decidir la pole y toda la parrilla de salida.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Assen

Por disputar.

Carrera de Moto3 en Assen

La carrera de Moto3 en Assen será este domingo, 28 de junio, a las 11:00 horas de la mañana. En total, se completarán 20 vueltas a 'La Catedral'.

Resultados de la carrera de Moto3 en Assen

Por disputar.

Así está el campeonato de Moto3 antes de Assen

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic
1
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
 186 20/2 25 20/2 25/1 25/1 25/1 5/11 25/1 16/3
2
Á. CarpeKTM
 121 13/4 13 16/3 13/4 - 20/2 20/2 16/3 10/6
3
B. UriarteKTM
 92 10/6 6 10/6 6/10 2/14 - 25/1 13/4 20/2
4
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 89 25/1 - - 9/7 9/7 13/4 - 20/2 13/4
5
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
 86 9/7 20 5/11 16/3 4/12 11/5 3/13 9/7 9/7
6
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
 82 11/5 16 - 11/5 16/3 9/7 8/8 - 11/5
7
H. DanishMT Helmets - MSI
 73 - 7 4/12 4/12 7/9 10/6 16/3 - 25/1
8
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
 66 16/3 9 13/4 10/6 6/10 6/10 - - 6/10
9 SpainD. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP 52 7/9 - - 20/2 - 16/3 9/7 - -
10
G. PiniLeopard Racing
 48 - 11 25/1 - 11/5 - 1/15 - -

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior OFICIAL: Moto3 será una categoría monomarca de Yamaha a partir de 2028

Mejores comentarios
Más de
Redacción Motorsport.com

F3 en Austria - Resumen y resultados - Strømsted lidera los Libres; Del Pino, 8º

FIA F3
FIA F3
Spielberg
F3 en Austria - Resumen y resultados - Strømsted lidera los Libres; Del Pino, 8º

F2 en Austria - Resumen y resultados

FIA F2
FIA F2
Barcelona
F2 en Austria - Resumen y resultados

Los pilotos más 'viejos' en hacer un podio en la F1: Alonso, Fangio, Schumacher, Hamilton...

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos más 'viejos' en hacer un podio en la F1: Alonso, Fangio, Schumacher, Hamilton...

Últimas noticias

A Esteban Ocon le importan una m***** quienes dudan de su futuro en la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
A Esteban Ocon le importan una m***** quienes dudan de su futuro en la F1

F1 en DIRECTO: entrenamientos libres 1 y 2 (FP1 y FP2) en Austria con Live Timing

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
F1 en DIRECTO: entrenamientos libres 1 y 2 (FP1 y FP2) en Austria con Live Timing

Moto3 en Assen - Kelso lidera el viernes, con Quiles 11º - Resultados y resumen

Moto3
MOT3 Moto3
Moto3 en Assen - Kelso lidera el viernes, con Quiles 11º - Resultados y resumen

Lo que los pilotos de MotoGP pudieron decir, y no, tras el primer test con la 850cc

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Países Bajos
Lo que los pilotos de MotoGP pudieron decir, y no, tras el primer test con la 850cc