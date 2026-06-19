Moto3 en Brno - Resultados y resumen de cada sesión

El Autódromo de Brno acoge este fin de semana, del 19 al 21 de junio, la novena ronda de la temporada 2026 de Moto3, la del Gran Premio de la República Checa. Tras una nueva victoria en Hungría, Máximo Quiles buscará repetir para seguir con su camino al título. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de la categoría pequeña en Brno.

La anterior ronda, en Balaton Park: Moto3 Moto3 en Hungría - Quiles arrasa en una carrera que acaba con bandera roja

FP1 de Moto3 en Brno

Hakim Danish lideró la primera sesión del fin de semana por delante de David Almansa y Álvaro Carpe. El malasio de MT Helmets se impuso batiendo el récord de la categoría en el circuito checo, un 2:04.938 que dejó a su rival más cercano a tres décimas y al resto, a más de medio segundo.

La sesión empezó de manera muy activa, y Marco Morelli empezó comandando la tabla, y ahí seguía cuando, antes de cumplirse los primeros 10 minutos, Guido Pini se fue al suelo sin mayores consecuencias entre las curvas 7 y 8. Más aparatosa fue la caída de Matteo Bertelle en la curva 14. Aún quedaban 16 minutos y un 2:06.244 de Máximo Qiles era el tiempo de referencia, pero Morelli bajó nuevamente a 2:06.108 para recuperar la primera plaza.

Joel Esteban bajó a 2:05.7, como Álvaro Carpe, pero en los últimos minutos Danish dio un paso al frente y rodó en 2:05.421. Pero aún quedaba un golpe más, y a falta de un minuto y cuarto, Danish estableció el 2:04.938 récord que le dejaba primero y de hecho como único piloto en romper la barrera del 2:05.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Brno

FP1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 H. Danish MT Helmets - MSI 13 KTM 14 2'04.938 155.683 225 2 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 13 +0.308 2'05.246 0.308 155.300 226 3 Á. Carpe KTM 83 KTM 14 +0.521 2'05.459 0.213 155.037 226 4 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 13 +0.794 2'05.732 0.273 154.700 227 5 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 13 +0.798 2'05.736 0.004 154.695 226 6 J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 13 +0.857 2'05.795 0.059 154.622 229 7 C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse 67 Honda 14 +0.967 2'05.905 0.110 154.487 225 8 S. Ogden CIP 19 KTM 15 +1.066 2'06.004 0.099 154.366 225 9 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 97 KTM 17 +1.093 2'06.031 0.027 154.333 229 10 A. Fernández González Leopard Racing 31 Honda 15 +1.207 2'06.145 0.114 154.193 225

Práctica de Moto3 en Brno

La Práctica de Moto3 en Brno es este viernes, de 13:15 a 13:50 horas de la tarde. Como sucede habitualmente, los 14 pilotos más rápidos de la sesión se clasificarán directamente para la Q2 del sábado.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Brno

No disputado

FP2 de Moto3 en Brno

Los Libres 2, la última sesión de entrenamientos de Moto3 en Brno, tendrá lugar el sábado por la mañana, de 08:40h a 09:10h.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Brno

No disputado

Clasificación de Moto3 en Brno

La clasificación de Moto3 en Brno será el sábado, 20 de junio, con la Q1 de 12:45h a 13:00h y la Q2 de 13:10h a 13:25h, para decidir la pole y conformar la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Brno

Por disputarse

Carrera de Moto3 en Brno

La carrera de Moto3 en Brno, la novena de la temporada 2026, será este domingo, 21 de junio, a las 11:00 horas de la mañana, completándose un total de 16 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto3 en Brno

Por disputarse

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 170 20 /2 25 20 /2 25 /1 25 /1 25 /1 5 /11 25 /1 2 Á. Carpe KTM 111 13 /4 13 16 /3 13 /4 - 20 /2 20 /2 16 /3 3 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 77 9 /7 20 5 /11 16 /3 4 /12 11 /5 3 /13 9 /7 4 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 76 25 /1 - - 9 /7 9 /7 13 /4 - 20 /2 5 B. Uriarte KTM 72 10 /6 6 10 /6 6 /10 2 /14 - 25 /1 13 /4 6 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 71 11 /5 16 - 11 /5 16 /3 9 /7 8 /8 - 7 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 60 16 /3 9 13 /4 10 /6 6 /10 6 /10 - - 8 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 52 7 /9 - - 20 /2 - 16 /3 9 /7 - 9 G. Pini Leopard Racing 48 - 11 25 /1 - 11 /5 - 1 /15 - 10 H. Danish MT Helmets - MSI 48 - 7 4 /12 4 /12 7 /9 10 /6 16 /3 -