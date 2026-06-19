Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Resumen de la jornada
Moto3

Moto3 en Brno - Resultados y resumen de cada sesión

Mira todos los resultados y todo lo que ocurra este fin de semana en Moto3, en el Gran Premio de la República Checa en el Autódromo de Brno.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Hakim Danish, MT Helmets

El Autódromo de Brno acoge este fin de semana, del 19 al 21 de junio, la novena ronda de la temporada 2026 de Moto3, la del Gran Premio de la República Checa. Tras una nueva victoria en Hungría, Máximo Quiles buscará repetir para seguir con su camino al título. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de la categoría pequeña en Brno.

La anterior ronda, en Balaton Park:

FP1 de Moto3 en Brno

Hakim Danish lideró la primera sesión del fin de semana por delante de David Almansa y Álvaro Carpe. El malasio de MT Helmets se impuso batiendo el récord de la categoría en el circuito checo, un 2:04.938 que dejó a su rival más cercano a tres décimas y al resto, a más de medio segundo.

La sesión empezó de manera muy activa, y Marco Morelli empezó comandando la tabla, y ahí seguía cuando, antes de cumplirse los primeros 10 minutos, Guido Pini se fue al suelo sin mayores consecuencias entre las curvas 7 y 8. Más aparatosa fue la caída de Matteo Bertelle en la curva 14. Aún quedaban 16 minutos y un 2:06.244 de Máximo Qiles era el tiempo de referencia, pero Morelli bajó nuevamente a 2:06.108 para recuperar la primera plaza.

Joel Esteban bajó a 2:05.7, como Álvaro Carpe, pero en los últimos minutos Danish dio un paso al frente y rodó en 2:05.421. Pero aún quedaba un golpe más, y a falta de un minuto y cuarto, Danish estableció el 2:04.938 récord que le dejaba primero y de hecho como único piloto en romper la barrera del 2:05.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Brno

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1
H. Danish MT Helmets - MSI
 13 KTM 14

2'04.938

   155.683 225
2
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 22 KTM 13

+0.308

2'05.246

 0.308 155.300 226
3
Á. Carpe KTM
 83 KTM 14

+0.521

2'05.459

 0.213 155.037 226
4 Australia J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 13

+0.794

2'05.732

 0.273 154.700 227
5
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
 28 KTM 13

+0.798

2'05.736

 0.004 154.695 226
6
J. Esteban LEVELUP - MTA
 78 KTM 13

+0.857

2'05.795

 0.059 154.622 229
7
C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse
 67 Honda 14

+0.967

2'05.905

 0.110 154.487 225
8 United Kingdom S. Ogden CIP 19 KTM 15

+1.066

2'06.004

 0.099 154.366 225
9
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
 97 KTM 17

+1.093

2'06.031

 0.027 154.333 229
10
A. Fernández González Leopard Racing
 31 Honda 15

+1.207

2'06.145

 0.114 154.193 225
Ver resultados

Práctica de Moto3 en Brno

La Práctica de Moto3 en Brno es este viernes, de 13:15 a 13:50 horas de la tarde. Como sucede habitualmente, los 14 pilotos más rápidos de la sesión se clasificarán directamente para la Q2 del sábado.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Brno

No disputado

FP2 de Moto3 en Brno

Los Libres 2, la última sesión de entrenamientos de Moto3 en Brno, tendrá lugar el sábado por la mañana, de 08:40h a 09:10h.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Brno

No disputado

Clasificación de Moto3 en Brno

La clasificación de Moto3 en Brno será el sábado, 20 de junio, con la Q1 de 12:45h a 13:00h y la Q2 de 13:10h a 13:25h, para decidir la pole y conformar la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Brno

Por disputarse

Carrera de Moto3 en Brno

La carrera de Moto3 en Brno, la novena de la temporada 2026, será este domingo, 21 de junio, a las 11:00 horas de la mañana, completándose un total de 16 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto3 en Brno

Por disputarse

Así está el campeonato de Moto3 antes de Brno

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary
1
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
 170 20/2 25 20/2 25/1 25/1 25/1 5/11 25/1
2
Á. CarpeKTM
 111 13/4 13 16/3 13/4 - 20/2 20/2 16/3
3
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
 77 9/7 20 5/11 16/3 4/12 11/5 3/13 9/7
4
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 76 25/1 - - 9/7 9/7 13/4 - 20/2
5
B. UriarteKTM
 72 10/6 6 10/6 6/10 2/14 - 25/1 13/4
6
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
 71 11/5 16 - 11/5 16/3 9/7 8/8 -
7
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
 60 16/3 9 13/4 10/6 6/10 6/10 - -
8 SpainD. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP 52 7/9 - - 20/2 - 16/3 9/7 -
9
G. PiniLeopard Racing
 48 - 11 25/1 - 11/5 - 1/15 -
10
H. DanishMT Helmets - MSI
 48 - 7 4/12 4/12 7/9 10/6 16/3 -

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Horarios de Moto2 y Moto3 en Brno y cómo verlo

Mejores comentarios
Más de
Redacción Motorsport.com

Norris y Rossi, juntos en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026

Festival de la Velocidad de Goodwood
Festival de la Velocidad de Goodwood
Norris y Rossi, juntos en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026

Test de Pirelli: Ferrari y Cadillac ponen a prueba el futuro de la F1 en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de Pirelli: Ferrari y Cadillac ponen a prueba el futuro de la F1 en Barcelona

Test de Pirelli: Ferrari, Aston Martin y Cadillac recorren más de 1.500 km en la primera jornada

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de Pirelli: Ferrari, Aston Martin y Cadillac recorren más de 1.500 km en la primera jornada

Últimas noticias

MotoGP en DIRECTO: la Práctica de Brno (GP de Chequia), con Live Timing

MotoGP
MGP MotoGP
GP de República Checa
MotoGP en DIRECTO: la Práctica de Brno (GP de Chequia), con Live Timing

Alex Márquez y Raúl Fernández reciben luz verde para seguir adelante en Brno

MotoGP
MGP MotoGP
GP de República Checa
Alex Márquez y Raúl Fernández reciben luz verde para seguir adelante en Brno

MotoGP y los fabricantes celebran finalmente su 'Pacto de la Concordia'

MotoGP
MGP MotoGP
GP de República Checa
MotoGP y los fabricantes celebran finalmente su 'Pacto de la Concordia'

Márquez lidera el FP1 de Brno antes de sufrir una caída sin consecuencias

MotoGP
MGP MotoGP
GP de República Checa
Márquez lidera el FP1 de Brno antes de sufrir una caída sin consecuencias