Moto3 en Brno - Resultados y resumen de cada sesión
Mira todos los resultados y todo lo que ocurra este fin de semana en Moto3, en el Gran Premio de la República Checa en el Autódromo de Brno.
El Autódromo de Brno acoge este fin de semana, del 19 al 21 de junio, la novena ronda de la temporada 2026 de Moto3, la del Gran Premio de la República Checa. Tras una nueva victoria en Hungría, Máximo Quiles buscará repetir para seguir con su camino al título. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de la categoría pequeña en Brno.
FP1 de Moto3 en Brno
Hakim Danish lideró la primera sesión del fin de semana por delante de David Almansa y Álvaro Carpe. El malasio de MT Helmets se impuso batiendo el récord de la categoría en el circuito checo, un 2:04.938 que dejó a su rival más cercano a tres décimas y al resto, a más de medio segundo.
La sesión empezó de manera muy activa, y Marco Morelli empezó comandando la tabla, y ahí seguía cuando, antes de cumplirse los primeros 10 minutos, Guido Pini se fue al suelo sin mayores consecuencias entre las curvas 7 y 8. Más aparatosa fue la caída de Matteo Bertelle en la curva 14. Aún quedaban 16 minutos y un 2:06.244 de Máximo Qiles era el tiempo de referencia, pero Morelli bajó nuevamente a 2:06.108 para recuperar la primera plaza.
Joel Esteban bajó a 2:05.7, como Álvaro Carpe, pero en los últimos minutos Danish dio un paso al frente y rodó en 2:05.421. Pero aún quedaba un golpe más, y a falta de un minuto y cuarto, Danish estableció el 2:04.938 récord que le dejaba primero y de hecho como único piloto en romper la barrera del 2:05.
Resultados de la FP1 de Moto3 en Brno
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
H. Danish MT Helmets - MSI
|13
|KTM
|14
|
2'04.938
|155.683
|225
|2
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|13
|
+0.308
2'05.246
|0.308
|155.300
|226
|3
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|14
|
+0.521
2'05.459
|0.213
|155.037
|226
|4
|J. Kelso GRYD - Mlav Racing
|66
|Honda
|13
|
+0.794
2'05.732
|0.273
|154.700
|227
|5
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|13
|
+0.798
2'05.736
|0.004
|154.695
|226
|6
|
J. Esteban LEVELUP - MTA
|78
|KTM
|13
|
+0.857
2'05.795
|0.059
|154.622
|229
|7
|
C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse
|67
|Honda
|14
|
+0.967
2'05.905
|0.110
|154.487
|225
|8
|S. Ogden CIP
|19
|KTM
|15
|
+1.066
2'06.004
|0.099
|154.366
|225
|9
|
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
|97
|KTM
|17
|
+1.093
2'06.031
|0.027
|154.333
|229
|10
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|15
|
+1.207
2'06.145
|0.114
|154.193
|225
|Ver resultados
Práctica de Moto3 en Brno
La Práctica de Moto3 en Brno es este viernes, de 13:15 a 13:50 horas de la tarde. Como sucede habitualmente, los 14 pilotos más rápidos de la sesión se clasificarán directamente para la Q2 del sábado.
Resultados de la Práctica de Moto3 en Brno
No disputado
FP2 de Moto3 en Brno
Los Libres 2, la última sesión de entrenamientos de Moto3 en Brno, tendrá lugar el sábado por la mañana, de 08:40h a 09:10h.
Resultados de la FP2 de Moto3 en Brno
No disputado
Clasificación de Moto3 en Brno
La clasificación de Moto3 en Brno será el sábado, 20 de junio, con la Q1 de 12:45h a 13:00h y la Q2 de 13:10h a 13:25h, para decidir la pole y conformar la parrilla de salida para la carrera del domingo.
Resultados de la clasificación de Moto3 en Brno
Por disputarse
Carrera de Moto3 en Brno
La carrera de Moto3 en Brno, la novena de la temporada 2026, será este domingo, 21 de junio, a las 11:00 horas de la mañana, completándose un total de 16 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto3 en Brno
Por disputarse
Así está el campeonato de Moto3 antes de Brno
(Haz click aquí para ver la tabla completa)
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
|170
|20/2
|25
|20/2
|25/1
|25/1
|25/1
|5/11
|25/1
|2
|
Á. CarpeKTM
|111
|13/4
|13
|16/3
|13/4
|-
|20/2
|20/2
|16/3
|3
|
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
|77
|9/7
|20
|5/11
|16/3
|4/12
|11/5
|3/13
|9/7
|4
|
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|76
|25/1
|-
|-
|9/7
|9/7
|13/4
|-
|20/2
|5
|
B. UriarteKTM
|72
|10/6
|6
|10/6
|6/10
|2/14
|-
|25/1
|13/4
|6
|
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
|71
|11/5
|16
|-
|11/5
|16/3
|9/7
|8/8
|-
|7
|
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
|60
|16/3
|9
|13/4
|10/6
|6/10
|6/10
|-
|-
|8
|D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|52
|7/9
|-
|-
|20/2
|-
|16/3
|9/7
|-
|9
|
G. PiniLeopard Racing
|48
|-
|11
|25/1
|-
|11/5
|-
|1/15
|-
|10
|
H. DanishMT Helmets - MSI
|48
|-
|7
|4/12
|4/12
|7/9
|10/6
|16/3
|-
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