Migno: “Es feo decirlo, pero fue una caída casi mortal”

La carrera de Moto3 del Gran Premio de las Américas se paró por bandera roja cuando se habían completado siete de las 17 vueltas programas. Las asistencias no pudieron retirar a tiempo a Filip Salac, que había sufrido una dura caída en la curva 11, por lo que los comisarios tuvieron que parar la prueba antes de que los corredores volvieran a pasar por ese punto, al estar atendiendo a Salac en el mismo borde del asfalto.

Al no haberse cumplido los tres cuartos de carrera, se programó una nueva salida a cinco giros, una verdadera “ruleta rusa”, como criticó Valentino Rossi tras todo lo sucedido.

Los cinco giros al sprint no se completaron, al producirse a falta de tres para el final un toque entre Deniz Oncu, que fue duramente sancionado por su acción, y Jeremy Alcoba en plena recta a fondo, que acabó con la moto del catalán por el suelo, impactando en ella con espectacular virulencia por detrás Pedro Acosta, líder del Mundial, y el corredor italiano de la VR46 Academy Andrea Migno.

La imágenes fueron escalofriantes. Tanto Acosta como Migno chocaron con la moto caída y salieron volando. El español se fue contra la barrera, impactando con la espalda en el muro y dando varias volteretas por la arena del lateral de la pista.

El golpe de Migno contra el suelo fue, igualmente, de gran violencia como se podía apreciar en el mono del corredor, absolutamente destrozado de arriba abajo. Por fortuna, y pese a venir por detrás un pelotón de corredores a toda velocidad, no hubo atropellos.

“Afortunadamente la caída se ha saldado solo con un gran susto, he tenido miedo. Ha sido una caída que, es feo decirlo, pero ha sido casi mortal”, dijo Migno pocos minutos después del accidente a los micrófonos de DAZN.

“El tema es que no se puede correr así, no tienen que pasar más desgracias para cambiar algo ahora. Los que tienen que hacer algo, deben hacerlo ahora mismo, para esta y para otras categorías. No se puede esperar más”, reflexionó el corredor italiano de 25 años, a la vista de los accidentes que están azotando este año en las categorías pequeñas del motociclismo y que solo una semana antes segaron la vida del jovencísimo Dean Berta Viñales en Jerez.

“Se ha vuelto a ver que es muy peligroso correr así, no sé que es lo que tenemos que cambiar, lo buscaré, yo quiero cambiar algo por todos. Afortunadamente hoy solo pasé miedo por la caída, pero podría haber pasado algo mucho peor”, convino el de Cattolica, precisamente el mismo lugar de nacimiento que Marco Simoncelli, víctima de un accidente mortal en la carrera de MotoGP de Sepang 2011, hace justamente diez años.

El accidente de Moto3 1 / 7 Andrea Migno, Rivacold Snipers Team 2 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Migno, Rivacold Snipers Team 3 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Migno, Rivacold Snipers Team 4 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Migno, Rivacold Snipers Team 5 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Migno, Rivacold Snipers Team 6 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Migno, Rivacold Snipers Team 7 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images