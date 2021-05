Después de una Q1 disputada completamente sobre seco, la lluvia hizo acto de presencia sobre el Circuito de Le Mans justo al inicio de la Q2. Eso provocó que los pilotos tuvieran que volver a boxes para calzar los neumáticos de mojado.

Sin embargo, después de ver que el agua no había empapado el asfalto, Migno prefirió seguir con los slicks y se llevó la pole con más de dos segundos de margen.

"Cuando ha llegado la lluvia he dicho 'quiero hacer otra vuelta porque hasta la curva 10 estaba todo seco'. Después fui al box, pero como había poca agua, he dicho 'tranquilos'. He salido con las gomas de seco y al final ha sido la opción que me ha dado la pole", explicó Migno

Esa misma apuesta hizo el segundo clasificado, Riccardo Rossi. En su caso fue porque se cayó al comienzo de la segunda sesión –embistió a Niccolò Antonelli– y de perdidos al río. Jaume Masià cerrará la primera fila para una carrera en la que los pilotos tendrán que estar muy pendientes del cielo y en la que la que una apuesta como la de Migno puede valer una victoria.

En una Q2 en la que la que casi todos los pilotos prefirieron seguir en pista, ya que el asfalto mejoraba vuelta a vuelta, John McPhee se clasificó cuarto, Gabri Rodrigo, quinto, y Antonelli, sexto.

La tercera fila estará compuesta por Filip Salac (séptimo) –otro de los que se cayó–, Sergio García (octavo) y Tatsuki Suzuki (noveno), mientras que Romano Fenati completó el top 10.

El líder del campeonato, Pedro Acosta, no pudo pasar de la Q1. El murciano saldrá 21º después de que apostase por tirar en su última tanda y los pilotos que vinieron por detrás pudieran aprovechar su rebufo.

Top 10 de la Q2 del GP de Francia 2021 de Moto3

Top 4 de la Q1 del GP de Francia 2021 de Moto3

Cla Piloto Moto Tiempo Diferencia 1 Tatsuki Suzuki Honda 1'43.020 2 Dennis Foggia Honda 1'43.138 0.118 3 Filip Salač Honda 1'43.188 0.168 4 Jeremy Alcoba Honda 1'43.263 0.243

