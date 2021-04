El español y el británico circulaban en el grupo de cabeza cuando en la vuelta 15 llegaron a la curva 1 luchando por el liderato y ambos acabaron en el suelo. Alcoba calculó mal la frenada y tocó con la rueda de la moto de Darryn Binder. El piloto de Tortosa fue descabalgado y su Honda salió rebotada, chocando contra la de McPhee y golpeándole en la cabeza.

Los dos pilotos aterrizaron en la escapatoria y pudieron levantarse por su propio pie. El de Oban lo hizo completamente encendido y sin mediar palabra se dirigió hacia Alcoba, propinándole varios empujones y una patada, a lo que el de Gresini respondió.

El panel de comisarios de la FIM, compuesto por Freddie Spencer, Bill Cumbow y Andrés Somolinos, analizó el incidente y decidió castigar a los dos.

Tanto McPhee como Alcoba tendrán que pagar 1000 euros de multa y saldrán desde el pitlane en la carrera del Gran Premio de Portugal del 18 de abril por "realizar una acción que va en contra de los intereses del deporte". En el caso del piloto de Gresini deberá esperar 5 segundos en el pitlane desde que se apague el semáforo, y 10 el del Petronas.

Este lunes, McPhee emitió un comunicado disculpándose por la vergonzosa acción que protagonizó.

"Me dejé llevar por mis emociones en Qatar, al ser tirado por segunda semana consecutiva por culpa del error de otro piloto", señaló McPhee. "Debo pedir disculpas por mi conducta, no reaccioné bien ante el incidente. Es un deporte lleno de adrenalina, con un peligro inherente evidente; que la moto de un competidor golpee mi cabeza desencadenó una respuesta fuera de lo normal y me gustaría pedir disculpas a los aficionados, a mi equipo, a Petronas y a nuestros patrocinadores. Acepto la penalización y seguiré adelante en Portimao centrado en la tarea que tengo entre manos".

Las fotos de la carrera del GP de Doha de Moto3

Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Adrian Fernadez 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carlos Tatay, Reale Avintia Moto3 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Carlos Tatay, Reale Avintia Moto3 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cámara de TV 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dennis Foggia, Leopard Racing 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Filip Salac, Rivacold Snipers Team 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Filip Salac, Rivacold Snipers Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Gabriel Rodrigo, Team Gresini Moto3 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jeremy Alcoba, Team Gresini Moto3 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kaito Toba, Cip Green Power 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sergio Garcia, Aspar Team Moto3 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefano Nepa, BOE OwlRide 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tatsuki Suzuki, SIC58 Squadra Corse 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tatsuki Suzuki, SIC58 Squadra Corse 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tatsuki Suzuki, SIC58 Squadra Corse 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Xavier Artigas, Leopard Racing 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Xavier Artigas, Leopard Racing 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Xavier Artigas, Leopard Racing 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Xavier Artigas, Leopard Racing 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niccolo Antonelli, Reale Avintia Moto3 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niccolo Antonelli, Reale Avintia Moto3 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niccolo Antonelli, Reale Avintia Moto3 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing y Niccolo Antonelli, Reale Avintia Moto3 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, Darryn Binder, Petronas Sprinta Racing y Niccolo Antonelli, Reale Avintia Moto3 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jaume Masia, Red Bull KTM Ajo 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jaume Masia, Red Bull KTM Ajo 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images John Mcphee, Petronas Sprinta Racing 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niccolo Antonelli, Reale Avintia Moto3 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niccolo Antonelli, Reale Avintia Moto3 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Niccolo Antonelli, Reale Avintia Moto3 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Yuki Kunii, Honda Team Asia 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images