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Máximo Quiles agranda la lista de campeones de Aspar: qué pilotos han ganado con él

Jorge Martínez 'Aspar' se ha erigido como la principal referencia en la cantera del motociclismo español. Repasamos los pilotos que han sido campeones del mundo con la leyenda de Alzira.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 17 oct 2026, 15:21

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Si uno piensa en el hombre al que más cosas le debe el motociclismo español en lo que va de Siglo XXI, es inevitable pensar de manera instantánea en la persona que está dominando la cantera de forma clara en los últimos años y que más joyas, y de las que se ven cada muy poco tiempo, está sacando con más frecuencia. Hablamos, por supuesto, de Jorge Martínez 'Aspar'.

El legendario piloto valenciano, retirado en 1997 y jefe de equipo desde principios de los 2000 (de una estructura ya creada en 1992), sumó el pasado domingo en Indonesia un nuevo título a sus éxitos, cuando Máximo Quiles ganó el Mundial de Moto3 con cinco citas de antelación, una precocidad nunca antes vista en la categoría pequeña y solo similar, recientemente, a la lograda por otro de sus pupilos, David Alonso en 2024.

La historia del veterano corredor de Alzira solamente se puede explicar desde el éxito, empezando por cuando competía en las categorías pequeñas del Mundial de Motociclismo.

La carrera deportiva de Aspar, nombrado Leyenda de MotoGP en 2019 y miembro del Salón de la Fama de la FIM pese no haber corrido nunca en la categoría reina del campeonato, en una época en la que los grandes pilotos se podían especializar en una cilindrada, abarcó desde 1982 hasta 1997, en las clases de 50cc, 80cc y 125cc (además de inclusiones en 250cc), pilotando para marcas históricas como Derbi, Honda y Yamaha, y yendo de la mano de uno de los mayores prodigios de la ingeniería nacional, Antonio Cobas.

Una vida deportiva tan larga permitió a Aspar competir contra múltiples generaciones de pilotos con referencias absolutas de la historia de este deporte, comenzando por Ángel Nieto, el Maestro del motociclismo español con 12+1 títulos mundiales, y terminando por Valentino Rossi, el nueve veces campeón que cambió por completo MotoGP. Y Aspar fue capaz de destacar en esa época, con cuatro coronas: tres de 80cc (1986, 1987 y 1988) y una de 125cc (1988). En total, en 196 carreras, sumó 37 victorias y 61 podios.

Su trayectoria como piloto ya es la soñada para muchos pilotos de la historia del campeonato, pero igual de fructífera, si no más, lo es la que tiene como jefe de equipo. Como faro de los jóvenes talentos, Aspar ha conseguido que la deuda que el motociclismo español tiene con él sea incalculable. Con un método de trabajo destacado y metódico, que ahora ya se exporta por todo el mundo a través del Universo Aspar, los campeones tutelados por el valenciano desde su estructura han sido múltiples, especialmente en la última década, pero también antes de la creación de Moto3.

Así, a continuación, repasamos los campeones del mundo que el Aspar Team ha sacado a relucir desde su creación.

125cc 2006: Álvaro Bautista, primer campeón

Álvaro Bautista, entre los campeones de 2006

Foto de: Repsol Media

Los primeros años de Aspar como jefe de equipo estuvieron marcados por una relación de larga duración con la Aprilia (en la que militaba un joven Gigi Dall'Igna que acabó haciendo a la casa de Noale una fábrica ganadora en las categorías pequeñas). El Aspar Team ya venía llamando a las puertas del éxito antes de 2006, tras el subcampeonato del mundo de Sebas Porto en 125cc 2004 y el tercer puesto de Héctor Barberá en 2003. Pero en aquel año ya llegó el premio.

El de Talavera de la Reina, en su cuarta campaña en la cilindrada pequeña, firmó una actuación brillante en su llegada a Aspar, que tuvo que gestionar cinco motos ese año. Bautista empezó el año ganando en Jerez, siguió en Losail, y finalizó el curso imponiéndose en la mitad de las carreras, 8 de 16. Más impresionante fue el número de podios, 14. De hecho, el posterior bicampeón de Superbikes no logró ningún resultado peor que dos cuartos puestos, en Le Mans y Cheste. Además, Aspar también ocupó el tercer, el cuarto y el quinto puesto del Mundial, con Héctor Faubel, Mattia Pasini y Sergio Gadea (en 250cc, Alex de Angelis también fue tercero).

125cc 2007: Gábor Talmacsi

Aspar cogió el gusto a las mieles del triunfo y también protagonizó la temporada 2007 de 125cc. Y es que el húngaro Gábor Talmacsi y el español Héctor Faubel, puntas de lanza del entonces equipo Bancaja, fueron quienes lucharon por el título de manera intensa hasta la última carrera del curso.

Dos puntos separaban a ambos pilotos a mitad de temporada, y finalmente 5 decantaron la balanza en favor de Talmacsi en Cheste, en una batalla que duró hasta el último día. Solamente hubo un gran premio, el de Turquía, sin alguien de Aspar en el podio, también con la ayuda de Sergio Gadea. El año también fue positivo para la estructura en 250cc, con Alex de Angelis tercero de la general, y Bautista cuarto (sería subcampeón en 2008).

125cc 2009: Julián Simón

Julián Simón, campeón junto a Valentino Rossi e Hiroshi Aoyama

Foto de: Yamaha Motor Racing

La temporada 2009 volvió a ser cosa de dos de Aspar en la categoría de 125cc. Julián Simón y Bradley Smith fueron los grandes dominadores de la temporada en la 'categoría canalla', pero claramente el corredor manchego estuvo por delante del británico.

El piloto de Villacañas solamente se quedó una vez fuera del Top 5 en todas las carreras que terminó. Con siete victorias, cinco más que su rival, y 10 podios, Simón realmente no tuvo rival en una campaña en la Gadea volvió a terminar delante, en la quinta posición de la tabla general.

125cc 2011: Nico Terol

Nico Terol, en el podio con Marc Márquez y Efrén Vázquez

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ya en 2009, asomaba por allí otro de los grandes talentos de aquellos años: Nico Terol. Tercero de la general aquel año a las órdenes de Sito Pons, el valenciano fichó por la gran leyenda de su tierra de cara a la 2010. En aquel año peleó por el título frente a un precoz Marc Márquez, que ya apuntaba maneras. El #93 se alzaría con su primera corona, mientras Terol tenía que conformarse con el subcampeonato. Pero estaba listo para ir al ataque en 2011.

Y ya no hubo dudas. A pesar de un regular y correoso Johann Zarco, el español lograría su objetivo de ser campeón del mundo en una magnífica campaña, con 8 podios y 11 victorias que no dejaron lugar a dudas. Posteriormente, el salto a Moto2 resultaría más complicado para Terol. Su futuro seguiría ligado a Aspar, siendo una de las figuras clave de la estructura hoy en día, al convertirse en director deportivo y mano derecha del veterano multicampeón de Alzira.

Moto3 2020: Albert Arenas

El campeón del mundo de Moto3, Albert Arenas, Aspar Team

Foto de: Motogp.com

Tras el título de Terol y con la pérdida de las Aprilia en 125cc, el Aspar Team pasó una travesía por el desierto en la década siguiente, con problemas para adaptarse a las categorías de reciente creación de Moto3 y Moto2 (que abandonaron en 2014, hasta 2019). Esta era también estuvo marcada por los cambios de moto: en la clase pequeña, acabaron teniendo una Mahindra, claramente por detrás de la Honda y de la KTM, pero con la que talentos como Pecco Bagnaia lograron sacar grandes resultados de mucho mérito.

Aspar acabó contando con motos KTM desde 2018, lo que les permitió ganar en competitividad. Aquel año llegó al equipo un joven Albert Arenas, que fue progresando con el paso de las carreras. Sin embargo, no eran muchos los que le daban como favorito al título de cara a la temporada 2020. Pero en un año extremadamente raro, marcado por la pandemia del COVID-19 y sin el calendario originalmente planeado, el gerundense sacó su mejor versión a relucir.

En un año en el que la regularidad fue la clave, y sin un piloto que destacara por encima de los demás, Arenas encontró la llave para ser campeón. Con tres victorias y cinco podios en 15 carreras, el catalán batió en la pelea por el Mundial a Tony Arbolino y Ai Ogura, que ya se posicionaba de cara a su prometedor futuro en el Mundial. Raúl Fernández, que había sido campeón en el antiguo CEV con Aspar, también estaba por allí, cuarto.

Moto3 2022: Izan Guevara

Izan Guevara, GasGas Aspar Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aspar sentó entonces las bases para una década que está siendo absolutamente prodigiosa, y que curiosamente le está dando títulos mundiales cada año par. Y es que en 2021, Sergio García Dols solamente pudo ser tercero de la general. Parecía que 2022 podía ser su año, pero entró en escena su compañero de equipo, Izan Guevara.

El mallorquín, campeón del Mundial Junior en 2020, completó un gran primer año en Moto3 con la estructura. Pero en 2022 se erigió como la referencia absoluta. Con 7 victorias y 12 podios, Guevara no dio opción a García, cerrando el título incluso con un par de carreras de antelación, en Phillip Island.

Moto3 2024: David Alonso

David Alonso, CFMOTO Aspar Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El gran trabajo de Aspar sacando joyas de la cantera del motociclismo español se ha ido viendo en los últimos años, en las categorías más allá del Mundial, con talentos cada vez más precoces y más dominantes. La estructura encontró así uno de sus mejores diamantes en bruto en 2024, con el hispano-colombiano David Alonso.

El 'Parce', nacido en España pero corriendo bajo bandera colombiana, ya apuntaba maneras en 2023. Pero en el año siguiente destrozó los récords de la categoría pequeña. Tras una campaña sin oposición, el de Torrejón del Rey se proclamó campeón del mundo en Motegi, con cuatro grandes premios aún por delante. De 20 carreras, ganó 14, las siete últimas de manera consecutiva, batiendo así el récord de 11 triunfos de Valentino Rossi en una única temporada con las motos pequeños, que databa de la temporada 1997 de 125cc. Alonso afronta hoy su segundo año en Moto2 antes de dar el salto como piloto de fábrica de Honda a MotoGP, donde son varios los pupilos de Aspar que copan la parrilla.

Moto3 2026: Máximo Quiles

Maximo Quiles, Aspar Team

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

En otras circunstancias, sería muy difícil sacar otro corredor de la talla de Alonso en los años venideros. Pero Aspar ha tardado apenas dos temporadas, con otro piloto llamado a hacer historia en el Mundial de Motociclismo.

Murciano, protegido de los hermanos Márquez -llevan su carrera deportiva a través de su empresa Vertical Management- y, desde el pasado 11 de octubre de 2026, campeón del mundo de Moto3 con un año excelso. A Quiles le han sobrado cinco carreras para hacerse con la corona, con 10 victorias y 15 podios en 16 carreras (no corrió en Silverstone). Todo han sido Top 3, menos un undécimo puesto en Mugello. Una temporada para el recuerdo, en la que aún puede hacer más historia antes de dar el salto a Moto2 en 2027, donde tratará de romper la maldición de Aspar en la categoría.

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