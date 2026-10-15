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El equipo Leopard gana su apelación a la FIM sobre las descalificaciones de Adrián Fernández en Moto3

Adrián Fernández fue descalificado de los seis primeros grandes premios de Moto3 2026 al considerar que se habían manipulado dos motores precintados, pero Leopard ha ganado la apelación a la FIM.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 15 oct 2026, 21:16

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Adrián Fernández

Foto de: Leopard Racing

El equipo Leopard Racing ha ganado el recurso realizado ante el Tribunal Internacional de Apelación de la Federación Internacional de Motociclismo por la descalificación de uno de sus pilotos, Adrián Fernández, de los seis primeros grandes premios de la temporada 2026 de Moto3.

Al piloto español le despojaron de sus resultados en las seis primeras carreras del curso por una grave infracción técnica. Durante el Gran Premio de Hungría disputado en Balaton Park en junio, el Panel de Comisarios del Mundial de MotoGP anunció la decisión de la Federación al observar, en primera instancia, que dos de los motores Honda de la moto #31 del madrileño, que originalmente estaban precintados, habían sido abiertos y con signos de manipulación.

El organismo comandado por Simon Crafar explicó en un primer comunicado que, al término del Gran Premio de Francia, el fabricante de motores solicitó, conforme al procedimiento habitual, "que se retiraran los precintos del primer lote de motores de sus pilotos, que habían llegado al final de su vida útil. Mientras se procedía a retirar los precintos de todos los motores, se observó que los precintos de alambre del motor #810 no se ajustaban al procedimiento estándar de precintado".

"El director técnico y su equipo llevaron a cabo una inspección más detallada de las etiquetas de precintado del motor, las cuales, en su opinión, también mostraban signos de manipulación. Por lo tanto, basándose en las conclusiones del director técnico respecto a los precintos, y en el informe oficial del fabricante del motor, se determinó que el motor #810 había sido abierto sin autorización", detallaron. Dicha decisión fue válida para el motor #810, usado en Buriram, Goiania, Austin y Jerez, y para el #811, utilizado en Le Mans y Montmeló.

Como consecuencia, Adrián Fernández perdió los resultados de las seis primeras citas del curso: en total, le anularon 77 puntos, los conseguidos en los grandes premios de Tailandia (finalizó sexto), Brasil (octavo), Estados Unidos (quinto), España (segundo), Francia (segundo) y Catalunya (octavo). Sin embargo, el equipo Leopard, con Christian Lündberg a la cabeza, siempre defendió su inocencia, culpando a la FIM de querer darles "un toque de atención" y de "inventar" un problema con los precintos de los motores. La decisión de la estructura fue presentar una apelación ante la Federación.

Ahora, en la noche de este jueves 15 de octubre, cuatro meses después, se ha sabido que el recurso ha sido aceptado y que Leopard ha ganado el recurso a la FIM, lo que conllevará que a Fernández se le devuelvan los resultados en los próximos días. Actualmente, el español ocupa el 14º puesto de la general, con 71 puntos. Las 77 unidades que le faltan le harán ascender al quinto lugar del Mundial de Pilotos, con 148 puntos, dos más que Marco Morelli, del Aspar Team.

"El Tribunal Internacional de Apelación de la FIM estima los recursos del Leopard Racing. En el día de hoy, 15 de octubre de 2026, el Tribunal Internacional de Apelación de la FIM ha dictado su veredicto sobre los recursos presentados por Leopard Racing y el Sr. Adrián Fernández contra dos decisiones adoptadas por los Comisarios de Apelación de la FIM, el 5 de junio de 2026, relativas al incumplimiento de las normas por parte de los motores 810 y 811", empezó diciendo el equipo en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El Tribunal dictaminó lo siguiente: "Los recursos de apelación interpuestos por Leopard Racing y el Sr. Adrián Fernández contra las dos decisiones de los Comisarios de Apelación de la FIM, de fecha 5 de junio de 2026, dictadas en el marco de la no conformidad de los motores 810 y 811, son admitidos".

"Se estiman los recursos en cuanto al fondo y se anulan las decisiones de los Comisarios de Apelación de la FIM de fecha 5 de junio de 2026. Se ordena a las autoridades deportivas competentes que extraigan, según proceda, las consecuencias de la presente resolución".

"De conformidad con el artículo 5, apartado 3, de los Estatutos de la FIM y el artículo 75 del Código Civil suizo, podrá interponerse un recurso contra la presente resolución ante el tribunal competente del cantón de Vaud en el plazo de un mes, a partir de la fecha de recepción de la presente resolución del Tribunal Internacional de Apelación de la FIM".

"Agradecemos a todos nuestros seguidores el apoyo incondicional que nos han brindado a lo largo de este difícil periodo. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros expertos, a todos los testigos y a nuestro equipo jurídico, que han restablecido el honor y la dignidad del equipo Leopard Racing y de su piloto, Adrián Fernández", cerraron.

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