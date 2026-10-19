Moto3

En KTM no están convencidos con el cambio que sufrirá Moto3 a partir de 2028

Desde 2028, Moto3 se convertirá en una categoría monomarca de Yamaha; esto pondrá a KTM entre la espada y la pared con respecto a su Rookies Cup. Pit Beirer considera que el motor de 700cc es tomar un camino equivocado.

Gerald Dirnbeck

Publicado: 19 oct 2026, 14:32

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Red Bull Rookies Cup

Foto de: Gold and Goose Red Bull Content Pool

Las categorías inferiores del Mundial de Motociclismo, y en definitiva el 'Road to MotoGP', va a sufrir una importante reestructuración de cara al futuro. A partir de 2028, el Mundial de Moto3 será una categoría monomarca, exclusivamente de motos Yamaha.

Recuerda:

El corazón de la nueva máquina será el motor CP2, que la casa de Iwata utiliza, por ejemplo, en los modelos de serie MT-07, R7 y Tenere 700. La unidad de potencia tiene una cilindrada de 689 centímetros cúbicos y, en su versión para Moto3, alcanzará unos 95 caballos de potencia.

El motor será el único componente procedente de la gama de motos de serie. Por lo demás, Yamaha está desarrollando un nuevo prototipo para Moto3. Al haber un único fabricante, se eliminará la carrera de desarrollo entre marcas, lo que debería abaratar los costes, según esperan desde la organización.

Además, a partir de 2029, la Yamaha de Moto3 se convertirá también en la moto estándar del JuniorGP. En los años siguientes, se prevé que otras competiciones regionales de jóvenes talentos adopten la misma máquina.

Por ello, surge la pregunta sobre el futuro de la Red Bull Rookies Cup, gestionada por KTM. Básicamente, en ella se utiliza una KTM de Moto3 ligeramente modificada, con un motor monocilíndrico de 250cc. Muchos pilotos compiten simultáneamente en el JuniorGP y en la RBRC. Dado que, en el futuro, la Yamaha con el motor bicilíndrico de mayor cilindrada será la moto para los jóvenes pilotos, la Rookies Cup podría quedar obsoleta en su formato actual.

"Actualmente estamos reflexionando y debatiendo cómo podría o debería ser la Red Bull Rookies Cup en el futuro", afirma Pit Beirer, director deportivo de KTM. "Tenemos que adaptar la moto".

"Personalmente, considero que una cilindrada de 700cc es demasiado grande como para que los pilotos se inicien en este deporte. Por eso, no soy muy partidario del motor de 700 centímetros cúbicos en Moto3, pero es una decisión ya tomada y ya no se debate. No me convence del todo que, desde Moto3 hasta MotoGP, todo se comprima en un rango de 700 a 850cc, es decir, apenas 150 centímetros cúbicos de diferencia para toda la escalera del Mundial".

Pit Beirer y el director general de KTM, Gottfried Neumeister

Foto: Qian Jun/MB Media/Getty Images

El motor de Moto3 tendrá, como ya se ha mencionado, dos cilindros y 689 centímetros cúbicos. Cabe recordar que Moto2 corre con un motor de tres cilindros de Triumph con una cilindrada de 765cc. Mientras tanto, MotoGP se prepara para contar desde 2027 con un motor de cuatro cilindros y 850cc. Mientras que los motores de Moto3 y Moto2 se basan en unidades de potencia de serie, en MotoGP se trata de prototipos puros.

Debate abierto

"En cuanto a la Rookies Cup, en la que los jóvenes se inician en este deporte a los 15 años, opino claramente que no deberían montarse directamente en una moto de 700cc", afirma Beirer. "Esto da pie a un debate de fondo. De momento, no tenemos una respuesta para esto. Porque además está el JuniorGP: ¿dónde se sitúa? ¿Viene después de la Rookies Cup y antes de Moto3, o debería situarse la Rookies Cup por encima?"

"De alguna manera, estas categorías deben preparar de forma óptima para Moto3. Tenemos que averiguar cuál es la base más adecuada", siguió. Por ello, es probable que KTM tenga que fabricar una nueva moto para la RBRC.

"Las motos de 250cc extremadamente ligeras que utilizamos hoy en día quizá ya no preparen a los pilotos de forma óptima para una Moto3 de 700cc. Por lo tanto, también debemos tomar medidas en la Rookies Cup", afirma Beirer, que destaca que a la casa de Mattighofen le sigue "llegando al corazón" la tarea de promover a las nuevas generaciones de pilotos, y que le proporciona "mucha satisfacción". El equipo de Aki Ajo también recibirá apoyo en Moto3 y Moto2 en el futuro.

"Simplemente resultará un poco extraño pegar nuestra pegatina en una Yamaha", admite Beirer para cerrar. "Nuestra filosofía de fomentar el talento, de acompañar a los pilotos a través de Moto3 y Moto2 y, de este modo, formar a nuestros futuros pilotos de MotoGP, no ha perdido en absoluto su vigencia".

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