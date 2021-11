Foggia: "Binder irá a MotoGP, pero esto no es un gran currículum para él"

Portimao fue el escenario de la consagración de Pedro Acosta, que se llevó el título de Moto3 superando a Dennis Foggia, que perdió cualquier posibilidad de luchar por él en la última vuelta por una caída provocada por Darryn Binder.

El italiano y el murciano mantuvieron un duelo durante casi toda la carrera, pero el árbitro del campeonato fue Binder, que en la frenada de la curva 2 volvió a hacer una maniobra que fue más allá del límite y tiró a Foggia.

Binder fue descalificado por Dirección de Carrera, pero eso no cambió el resultado del campeonato. El del Leopard Honda solo pudo ver desde el box la celebración de su rival. El corredor del Petronas, que en 2022 dará el salto directamente a MotoGP con el RNF Yamaha, ya había tocado a Foggia al principio de la prueba, pero en la última maniobra ya no pudo defenderse y mantenerse sobre la moto.

"Es una pena, en esta carrera sabía que tenía muy buen ritmo y podía escaparme", comentó Foggia. Si yo era primero, Pedro podía ser segundo o tercero y eso no era suficiente. Así que preferí quedarme en el grupo, para que se acercara y pudiéramos tener un poco de pelea. Binder me golpeó una vez y en la segunda no pude aguantar. Me sorprende porque el año que viene estará en MotoGP. No es la primera vez que ocurre con él. No es un gran curriculum para él. El hecho es que yo me estaba jugando el campeonato. Sabía dónde adelantar a Pedro, dónde era más rápido, pero no se lo enseñé porque me señalaron que estaba detrás, así que no le mostré dónde era más fuerte."

"Me hubiera gustado ponerle las cosas más difíciles a Pedro, pero por causa mayor no pude hacerlo. Esperaba que al menos hubiera sido una KTM, no una Honda".

"Tal vez me hubiera ganado de todos modos, pero habríamos luchado hasta el final y sin duda le habría metido la moto de nuevo, aunque eso significara hacer lo imposible, porque él me ganó en la primera carrera aquí, pero podría haberlo hecho hoy. No puedo asegurarlo, pero podría haberlo hecho".

(Antes de seguir leyendo, haz click en este enlace o en la foto para ver la celebración del título de Moto3 de Pedro Acosta)

Leopard: "Darryn Binder ha tirado por la borda todo nuestro esfuerzo este año"

Nada más acabar la carrera, Binder fue al box del Leopard para disculparse por su maniobra, pero el equipo no le dejó entrar, tratando de proteger a Foggia, que estaba nervioso y decepcionado por el resultado.

En redes sociales, Leopard Racing colgó un post en el que dijo: "No queríamos la presencia de Darryn Binder en el box porque es obvio que después de acabar con las posibilidades de Dennis Foggia en la lucha por el campeonato, debería ser razonable y pensar que el momento no era el adecuado".

"Darryn Binder ha tirado por la borda todo el esfuerzo y el trabajo de nuestro equipo este año. No fue solo un incidente de carrera. Lo más importante es que Dennis Foggia está bien después del accidente".