Fenati le quita la pole al accidentado Suzuki en Austria

El piloto japonés Tatsuki Suzuki fue el primero en marcar el ritmo en la Q2 con tiempo de 1:35.921 a falta de 11 minutos. Sin embargo, en su siguiente vuelta, fue derribado por Gabri Rodrigo en la curva 9 cuando intentó meterse por el interior donde no había hueco.

El argentino, que marchaba segundo en ese momento, saldrá el domingo desde el pit lane –si no le cae una sanción mayor por la acción con Suzuki– por otro incidente por la mañana en el FP3. El nipón se llevó la peor parte. Acabó en el Centro Médico y no realizó el resto de la Q2, pero le dieron finalmente el OK para correr.

El tiempo de Suzuki costó rebajarlo. Cuando quedaban cinco minutos para acabar, Pedro Acosta se colocó segundo, aunque a casi tres décimas de la pole.

Ayumu Sasaki fue quien subió a la segunda plaza cuando faltaban dos minutos. Casi a la par, Romano Fenati marcó rodando en solitario el definitivo 1:35.850 que le dio la pole.

Con el reloj a cero mejoraron Jeremy Alcoba, Jaume Masiá y Deniz Öncü, que saldrán tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

Sasaki cerrará la segunda fila (sexto), con el líder del campeonato Pedro Acosta abriendo la tercera (séptimo). Rodrigo acabó octavo, pero saldrá desde la calle de boxes. Dennis Foggia y Stefano Nepa, que acabaron noveno y décimo, ganarán una plaza en la parrilla de salida en el Red Bull Ring.

Cla Piloto Moto Tiempo Diferencia Intervalo 1 Riccardo Rossi KTM 1'36.451 2 Carlos Tatay KTM 1'36.472 0.021 0.021 3 Stefano Nepa KTM 1'36.476 0.025 0.004 4 Kaito Toba KTM 1'36.568 0.117 0.092