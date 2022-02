Entrevista a Ana Carrasco: "Este año sé que no puedo luchar por el título"

Cargar el reproductor de audio

Tras cinco años en Supersport 300, el destino de Ana Carrasco ha vuelto a reencontrarse con el Mundial de Moto3. Han sido siete victorias, doce podios, tres poles y doce vueltas rápidas los artífices del nuevo capítulo de la murciana en el mundo de la competición, encargados de poner de manifiesto el talento de Ana y devolver su nombre a la hoja de inscritos de la categoría junior del Mundial de MotoGP.

Pregunta: Después de un idilio de cinco temporadas con Kawasaki, ¿cómo definiría este paso emocional que estás a punto de dar?

Respuesta: Mi plan era seguir un año más en 300, así que tengo mucho que agradecer a Kawasaki, porque dejar un proyecto de última hora que ya estaba empezado no es fácil. Sin embargo, todo el mundo me ha entendido muy bien a la hora de tomar esta decisión. A veces llegan oportunidades que hay que aprovechar, y la carrera deportiva de los pilotos es corta, así que hay que intentar conseguir todo lo que se pueda y aprovechar todas las oportunidades.

P. Fue una noticia de última hora, ¿cuál fue la naturaleza del plan? ¿Cuándo surgió y por qué se decidió anunciar después de los test?

R. Mi plan era seguir un año más en Supersport 300 y preparar el salto a Supersport 600 en 2023. Ha sido un cambio muy rápido, porque el proyecto que tenía en 2022 era seguir otro año con ellos como el año pasado, pero me llegó la oportunidad en el último momento. Al conocer al equipo, porque ya corrí con ellos en el pasado, y saber que las motos son competitivas, me ayudó mucho a tomar la decisión. Al tener una oportunidad así, es muy difícil dejarla pasar.

P. ¿Cuáles han sido las primeras sensaciones al regresar a la moto? ¿Cómo se siente?

R. Estoy contenta. Es cierto que ahora mismo estoy muy lejos de los primeros y de los tiempos de cabeza, pero creo que ha sido un test positivo. Llevaba cinco o seis años sin subirme a una Moto3 y vengo de una moto totalmente diferente y necesito mi tiempo en el proceso de adaptación. Pero las sensaciones han sido buenas y con el equipo me he encontrado muy cómoda. Espero ponerme en el sitio antes de la primera carrera.

"Lo que tenía en el WSBK no lo voy a tener en ningún sitio"

P. Esto es una noticia maravillosa, pero al final, como todo en la vida, elegir es renunciar. ¿Con qué cosas se queda del WSBK que cree que no volverá a tener en Moto3? ¿A qué cosas renuncia dando este paso?

R. Renuncias a todo. Para mí, SBK ha sido mi casa. Con Kawasaki, con mi equipo. Al final, la relación iba mucho más allá de lo profesional. Para mí, dejar el equipo y el campeonato ha sido difícil. Sé que lo que tenía en SBK y con mi equipo, no lo voy a tener en ningún sitio.

P. Va a pasar de una moto de calle a un prototipo. ¿Qué cree que es lo que más le va a costar en su regreso y cómo está preparando el cambio física y mentalmente?

R. La verdad es que físicamente está siendo fácil. Vengo de competir con una moto que pesaba 150kg a competir con una Moto3 que son 84kg. En ese sentido es fácil, pero lo que más cambia son las sensaciones. Una moto de calle es mucho más dócil, más suave. La Moto3 es más nerviosa y más rígida. El proceso de adaptación es normalizar esas sensaciones y encontrar el límite de esta moto.

P. ¿Su principal rival este año?

R. Creo que [Dennis] Foggia y [Andrea] Migno serán los más fuertes, porque ya lo fueron en el pasado y creo que van a poder pelear por el mundial. Creo que nosotros, a día de hoy, no estamos preparados para luchar por el título. Así que nuestro objetivo es acercarnos a los pilotos de referencia durante el año e intentar luchar con ellos de cara a la segunda mitad de temporada. Así que, ahora mismo, para mí, rivales son todos.

P. ¿Qué ventajas cree que tiene en la categoría respecto a los recién llegados?

R. Yo creo que, al final, toda la experiencia que tengo y el haber competido en Moto3 aunque haya pasado mucho tiempo, ayuda. Casi todos llegan de categorías como el CEV, o la Rookies Cup, que ya conocen la moto. La que menos conoce la moto soy yo, pero tengo más experiencia y muchos años compitiendo. Creo que eso me ayudará.

P. Va a ser la compañera de David Muñoz, al que le va a poder aconsejar debido a su experiencia, pero, ¿qué cree que puede aprender de él?

R. David es muy joven, sube sin tener aún la edad mínima. Se va a perder las primeras carreras, pero cuando se pueda incorporar será un buen compañero. De alguna forma yo tengo mi camino y él el suyo. Creo que podríamos ser un buen equipo, porque nos llevamos bien, nos entendemos bien y creo que será fácil trabajar juntos para conseguir buenos resultados para el equipo, que al final es el objetivo.

P. Alvaro Bautista ha sido uno de los varios pilotos que ha hablado sobre las diferencias entre ambos campeonatos, pero, ¿cree que WSBK es la segunda liga de MotoGP, como mucha gente afirma?

R. Para mí, es un campeonato diferente. WSBK lo que intenta es poner el límite a la moto y que la gente quiera comprarla en su día a día. El nivel de una Superbike es muy alto y no creo que sea una segunda liga.

P. Va a compartir asfalto con los pilotos de MotoGP, ¿por quién apuesta este año?

R. Va a estar muy apretado este año. Como favorito te diría Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia porque hicieron una temporada muy fuerte el año pasado, pero creo que Márquez también estará al nivel de pelear por el título. Este año va a haber mucha gente luchando por el Mundial y me parece que ellos tres serán los más fuertes.

P. En 2020 sufrió una fractura de dos vértebras, dos años antes, fue campeona del mundo. ¿Se siente identificada con Marc Márquez?

R. Hemos tenido lesiones paralelas. Entiendo que es muy difícil competir si no estás al cien por cien. A día de hoy yo me encuentro bien, pero sigo teniendo algunas secuelas en la espalda. Pasar periodos así y volver a competir no es nada fácil y Marc es un ejemplo. Siempre que vuelve, vuelve mejor de lo que era antes.

P. ¿Qué opina de las ocho Ducati en parrilla? ¿Cree que da un aspecto de campeonato monomarca o considera que eso va a aumentar la expectación?

R. Yo creo que Ducati está siendo un ejemplo de trabajo bien hecho. Tiene muchas motos en parrilla y eso les ayuda a tener mucha información de pilotos diferentes. Pueden evolucionar mucho la moto y yo considero que está siendo la moto más completa. Su forma de trabajar favorece mucho. Quizá son demasiadas motos en parrilla, pero creo que ayudará que otras marcas se involucren cuando vean que esa forma de trabajar funciona.

P. ¿Cree que Ana Carrasco puede ser la próxima campeona del mundo de MotoGP? ¿Tiene prisa?

R. Ojalá que sí. Mi sueño es volver a ser campeona. Prisa no tengo, ganar un mundial depende de algo más que del piloto. Quiero hacer mi trabajo lo mejor posible y, después, ver qué pasa. Este año soy consciente de que luchar por el título no es el objetivo, pero quiero hacerlo en dos o tres años, o al menos poder luchar por ganar.