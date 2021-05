Jason Dupasquier (Bulle, Suiza, 7 de septiembre de 2001) se fue al suelo a la salida de la curva 9 del Circuito de Mugello, con el reloj ya a cero en la Q2 de Moto3. El suizo rodaba a rueda de Stefano Nepa y Sergio García Dols cuando perdió el control de la rueda trasera y sufrió un highside, quedando tirado en mitad la trazada.

Unos pocos metros por detrás venía Ayumu Sasaki, que se lo encontró en medio del asfalto y no pudo evitar golpearle. El japonés, que salió catapultado al pisar la moto y también se fue al suelo, abandonó la Clinica Mobile cojeando.

"Ha sido una clasificación loca. Hemos conseguido hacer una vuelta y en la última estábamos mejorando, pero un piloto se ha caído delante de mí. Su moto ha quedado en la pista y no he podido evitarla. Golpeé su moto y tuve una caída muy fuerte. Afortunadamente, estoy bien. Me duele todo y sobre todo el pie, pero no está roto", explicó Sasaki.

Jeremy Alcoba también se vio involucrado en el accidente y los comisarios mostraron la bandera roja.

En ese momento, las asistencias entraron a la pista. El piloto no reaccionó y minutos después el helicóptero se acercó hasta ese punto del circuito.

Tras intentar reanimarle durante más de media hora en el asfalto, Dupasquier fue subido al helicóptero y trasladado a un hospital de Florencia para hacerle más pruebas.

El accidente, que obligó a retrasar el resto de las sesiones de la jornada, dejó en vilo a todo el paddock de MotoGP, más pendiente desde ese momento de la evolución del piloto que de lo que ocurría sobre el asfalto.

Hijo del expiloto de motocross Phillipe Dupasquier, el de Bulle debutó el mundial de Moto3 en 2020 con el equipo CarXpert PruestelGP, después de ser 8º un año antes en la Red Bull Rookies Cup. Esta temporada marcha 10º en la clasificación y en los 20 grandes premios que ha disputado en total su mejor resultado es la séptima plaza que logró en el pasado Gran Premio de España celebrado en Jerez.

Las fotos de la temporada 2021 de Jason Dupasquier en Moto3

