Dupasquier, sometido a una cirugía torácica, sigue en estado crítico

Dupasquier, de 19 años, sufrió una fuerte caída durante la sesión de clasificación de Moto3 del Gran Premio de Italia, celebrada el sábado, siendo evacuado en helicóptero al Hospital Careggi de Florencia.

Como informa la agencia de noticias italiana ANSA, el piloto suizo fue intervenido durante la pasada noche en el citado centro por un equipo de Traumatología, que le sometió a una cirugía torácica por lesión vascular.

Según fuentes sanitarias citadas por ANSA, se supo que Dupasquier permanece en estado muy grave ingresado en la unidad de cuidados intensivos, con graves daños cerebrales.

Los promotores del campeonato piden paciencia y recomiendan “esperar” noticias por parte de los médicos del centro hospitalario.

El equipo de Dupasquier, el PrüstelGP anunció a través de sus redes sociales que ha “decidido no correr el GP de Italia. La situación de Jason sigue siendo crítica y todos nuestros pensamientos están con él".

El que también ha decidido no seguir adelante con el fin de semana es el suizo Thomas Luthi, que no participó en el Warm Up de Moto2 y se trasladó hasta el Hospital Careggi para estar junto al joven Dupasquier y su familia.

