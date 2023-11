Sasaki: "No puedo felicitar a Masià porque es una vergüenza"

Uno de los momentos clave del domingo de carreras en Qatar fue, sin duda, la resolución del título de Moto3 a falta de una carrera para el final de la temporada. Jaume Masia y Ayumu Sasaki llegaron a Losail como máximos candidatos, y el valenciano fue capaz de decantar la balanza a su favor para alzarse con su primera corona mundialista. Pero no sin polémica.

Y es que el español fue señalado tras la carrera después de un par de acciones agresivas. Cuando se encontró con su rival japonés en la pista, el de Algemesí le hizo hasta dos 'block and pass' en la curva 6, esto es, alargar la frenada y provocar que Sasaki perdiera la trayectoria, aparentemente para hacer que perdiera posiciones en su pelea por el título.

Si bien la primera vez pareció intencional, la segunda ya levantó más sospechas, valiéndole a Masià un aviso por parte de los comisarios por su conducta en la pista. Después del 'warning' no lo volvió a repetir, aunque la polémica siguió. Y es que, una vez que Sasaki perdió ritmo y quedó atrás con respecto al español, se encontró con la misma oposición fuerte por parte del compañero de Jaume en el Leopard Racing, Adrián Fernández. Una molestia que fue clave en que el Mundial no llegara vivo a Valencia.

Después de la carrera, los dos protagonistas hablaron de lo ocurrido. Si bien Masià hizo unas declaraciones bastante polémicas, tanto contra Sasaki como contra el Panel de Comisarios, Ayumu tampoco se mordió la lengua y, en declaraciones a DAZN, respondió al #5 en su valoración de lo ocurrido, diciendo que no podía felicitarle por el título al ser "una vergüenza".

"Masià... Una o dos veces ha sido bastante agresivo en la curva 6", empezó diciendo sobre las dos acciones. "Pero... [por] eso no pasa nada. De repente ha venido su compañero de equipo [Adrián Fernández] por el medio, lo hemos perdido todo a falta de 4 vueltas o algo así. Ha cortado gas en medio de la pista y la distancia ha aumentado con el grupo delantero".

"Quería luchar de manera correcta con Masià porque, si hubiera perdido adecuadamente, lo hubiera entendido y le hubiera felicitado, también. Si iba todo a Valencia hubiera estado todo bien. Pero perder de esta manera, creo que no he perdido adecuadamente. Por eso no lo puedo felicitar, porque esto es una vergüenza, pero es lo que es", siguió, exponiendo de forma tajante su punto.

Antes de estas declaraciones, Masià se había despachado así al hilo de lo ocurrido el domingo y en la cita previa a Qatar: "He sido consciente [del warning], mi intención era seguir dándole caña. Tenía unas ganas increíbles, pero al final me han calmado, aunque él [Sasaki] seguía haciendo también el guarro, así que me parece muy injusto".

"Ya desde Malasia, incluso, teníamos una estrategia de que Adrián Fernández [le] siguiese, y me parece vergonzoso e inaceptable que Dirección de Carrera se rebaje al nivel de decirnos que Adrián no pudiese seguir a Sasaki, diciéndonos que no podía molestarle, que era injusto, que no podía estorbarle, cuando simplemente le seguía. No sé qué pensar. Al final, les joda o no ha ganado un español y es lo que hay", dijo el español en sus primeras palabras como campeón de Moto3.