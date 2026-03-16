David Muñoz, baja en Moto3 para Brasil para seguir recuperándose de su lesión

El Mundial de Moto3 contará con una baja sensible en la segunda cita de la temporada 2026, el Gran Premio de Brasil de este fin de semana: la de David Muñoz. El piloto español, ganador de tres carreras en 2025, se verá obligado a parar, pese a arrancar el curso en Tailandia a finales de febrero, para continuar recuperándose de la grave lesión en la pierna que sufrió en los últimos compases de la pasada campaña.

El sevillano arrastra un problema en su pierna izquierda desde el pasado mes de octubre, cuando se fracturó el fémur de la pierna, en el Gran Premio de Indonesia, tras un accidente con Adrián Fernández. Se perdió todo el final de temporada, y desde entonces ha pasado varias veces por quirófano, la última justo a las puertas del GP de Tailandia 2026, al que reconoció que llegó de milagro. Sin embargo, tiró de garra y pudo dejar Buriram con un más que meritorio décimo lugar en la primera carrera del año.

Y es que a Muñoz le vieron tras la primera intervención quirúrgica, que tuvo lugar en Indonesia, una rotación en el hueso, al estilo de lo que tenía Marc Márquez en el hombro derecho. En España, se ha sometido a más operaciones para corregir ese problema. Pero ahora, ha tenido que hacer frente a una infección en la zona, según ha confirmado el propio Muñoz en sus redes sociales. Tras ello, el Dynavolt Intact GP ha confirmado que su corredor no viajará al estreno del circuito de Goiânia en el calendario mundialista en la era MotoGP.

"Hola a todos. Quería contaros que no podré estar en el próximo Gran Premio de Brasil. En una revisión médica han encontrado una cápsula de infección en la parte superior del fémur izquierdo; he tenido que pasar por quirófano para limpiar toda esa zona, así que por recomendación de los médicos tengo que parar y empezar con un tratamiento", empezó escribiendo el #64 en un post en Instagram.

"Sinceramente, es un golpe duro, porque tenía muchas ganas de volver a pista y seguir luchando con el equipo. Pero ahora lo más importante es recuperarme bien para poder volver lo antes posible, y al 100%. Gracias de corazón a todos los que siempre estáis ahí apoyando, en los buenos momentos y también en los difíciles. Trabajaremos al máximo para volver más fuerte".

De esta manera, el Intact GP se presentará en Brasil con un único piloto titular, David Almansa, que este año parte como una de las grandes referencias de la categoría pequeña. Tras su salida del Leopard Racing, el castellano-manchego quiere luchar por el Mundial, y arrancó 2026 de manera fulgurante, venciendo la primera carrera en Buriram, en un duelo al límite con Máximo Quiles.

Cabe recordar que no será un fin de semana fácil para la escudería en cualquier caso, pues tendrán que hacer frente al primer gran premio sin Roberto Lunadei, técnico de Senna Agius en el Mundial de Moto2, que ha trabajado con pilotos como Enea Bastianini, y que falleció hace unos días por un accidente de tráfico.