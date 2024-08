La fiesta en Cheste, en la última carrera del año, será grande para David Alonso y el equipo valenciano propiedad de Jorge Martínez Aspar; por celebrar un título que difícilmente se puede escapar ya, y por tratarse de la última carrera en la categoría pequeña para la nueva perla del motociclismo mundial, que en 2025 dará el salto a la categoría intermedia.

Los expertos coinciden en que el joven Alonso tiene algo que le convierte en un piloto especial y no son poco los que aseguran que es 'el próximo', uno que llegará a la clase reina para dominar. "Ojalá Marc Márquez aguante aún unos años en activo y pueda coincidir con él en pista", aseguraba no hace mucho el corredor hispano colombiano en el Podcast 'Por Orejas'.

El pasado domingo, tras una nueva y espectacular victoria en el Gran Premio de Austria, muy trabajada, sobre todo porque el piloto de Aspar tuvo que cumplir con una pena de vuelta larga que, sin embargo, no le impidió acabar ganando la carrera, Motorsport. com entrevistó al piloto de Guadalajara.

-Siete victoria y ocho podios, líder destacado del Mundial. Esto ya son números serios.

"Sí, estoy muy contento de la carrera que hice en Austria. Estuve concentrado en todo momento, te puede salir bien o mal, pero estuve muy enfocado en la última vuelta para hacer todo lo que depende de mi para conseguir la victoria. Y más después del error del sábado (fue sancionado por ir lento en la pista en la Q2), el equipo no se merece que haga este tipo de fallos y el domingo les debía la victoria".

-Al margen de la carrera del Red Bull Ring, importante para David que es piloto Red Bull salido de la rookies (que ganó), lo realmente remarcable es que ha ganado siete de las once carreras disputadas, igual que Pecco Bagnaia, y aún hay ocho grandes premios por delante para inflar mucho más ese registro, incluso batir el récord de triunfos en una temporada.

David Alonso, CFMOTO Aspar Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Me he dado cuenta que cuando lucho por una victoria pensando en batir un récord en establecer una marca o, simplemente, hacer una cifra, no me sale, por lo que sea. Cuando lucho en una carrera por el amor que le tengo a este deporte, porque disfruto encima de la moto, porque es lo que me gusta, y por mi, entonces me salen las cosas. Entonces trato de estar siempre en esa balanza, es difícil no irse de un lado para el otro, así que intento siempre estar en el lado bueno".

-Al principio de la carrera, Alonso tuvo que hacer una long lap que puso en peligro sus opciones, aunque el fuerte ritmo marcado por el piloto de Aspar le permitió volver a la cabeza de la carrera. La ejecución del penalty, sin duda, fue perfecta y se veía estudiada previamente.

"Teníamos claro de hacer la long lap al principio, en el mismo momento que la marcaran ejecutarla, para disponer del máximo de vueltas posibles después para intentar llegar al grupo de delante. Salió bien".

-Un dato curioso es que al poleman, Iván Ortolá, se le paró la moto justo unos segundos antes de iniciar la carrera, por lo que tuvo que salir desde la calle del pitlane, todo un regalo para el resto, incluido Alonso que salía desde la segunda fila, sexto.

"Sí, no me escondo, lógicamente en cuanto lo vi pensé que era una buena oportunidad para hacer los máximos puntos posibles, y si se podía ganar, mejor. Es lo que he pensé, sinceramente, cuando lo vi salir de la parrilla".

David Alonso, CFMOTO Aspar Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

-Con once carreras disputadas y 71 puntos de ventaja sobre el segundo en la general, ¿Pensar en el título ya se puede?

"Bueno, lógicamente el campeonato siempre está en mente. Este año corremos con el objetivo de ganar el título, pero cuando estoy en carrera trato de no pensar en eso, de olvidarme y dejarlo atrás. Para poder adelantar a los otros pilotos o frenar fuerte, con confianza, no puedo estar pensando, ni estar con el cuerpo rígido, por pensar en el título u otras cosas. Un poco, lo que intento, es saber en qué momento pensar y cuando no, en el campeonato".

-Sé perfectamente que es un tema que no te preocupa, pero ya hay algunos pilotos de Moto3 que han sido anunciados para correr en Moto2 en 2025. ¿Te gustaría que se diera ya oficialidad a tu paso a la clase intermedia?

"Molan los juegos de esta parte de la temporada a ver quién sube y quién no (risas). A mi, la verdad, no me preocupa y no tengo ninguna prisa. No tengo ese afán porque se anuncie ya de forma oficial".

Ese anuncio oficial de la promoción al equipo Aspar de Moto2 se espera para el fin de semana del GP de Aragón, tanto el de David como quién será su nuevo compañero de box, otro rookie que sube de clase.