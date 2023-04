David Almansa, el sueño truncado de un extra que fue actor principal

Cargar el reproductor de audio

David Almansa (Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real, 22/1/2006) recibió una llamada de teléfono a principios de la pasada semana: 'Prepara la maleta, que te vas a Argentina'.

La lesión de Joel Kelso tras la carrera del Gran Premio de Portugal de Moto3, cuando chocó por detrás con el ganador (Dani Holgado) apenas unos metros después de cruzar la meta, llevó a los responsables del equipo Pruestel a buscar un sustituto, y el elegido fue el jovencísimo piloto manchego, que pese a haber disputado solo una carrera del Mundial en su vida, la de Valencia el pasado año (acabó 25º) había demostrado su calidad y talento tras ser el mejor debutante de KTM en el FIM JuniorGP World Championship 2022 con el equipo Finetwork Mir Racing Team.

Para Almansa, que solo hace dos meses que cumplió los 17 años, la llamada fue un premio, una alegría y una oportunidad de disfrutar sobre la moto, de ninguna manera se esperaba lo que iba a suceder sobre el embarrado asfalto de Termas de Río Hondo.

"Estoy muy contento de poder disputar el Gran Premio de Argentina de Moto3 con el CFMOTO Racing PruestelGP. Me encuentro muy motivado y con ganas de disfrutar y aprender de los mejores pilotos del mundo", decía tímidamente David en la previa.

Pero el chico de Argamasilla, que había sido reclutado como extra para la película del fin de semana, decidió convertirse en el protagonista principal. Tras no clasificarse directamente a la Q2 por muy poco, Almansa terminó 11º en la Q1 y eso le llevó a la 25ª casilla de la parrilla de salida, peor aún que en su debut en Valencia el año anterior, cuando salió el 22º.

Sin embargo, el domingo amaneció fresco y húmedo en Termas, había llovido durante la noche y había ligeras lloviznas intermitentes que impedían al asfalto secarse. Una lluvia que embarraba la pista.

En esas condiciones tan delicadas, en las que cualquier movimiento en falto te lleva al suelo y hay que ser muy fino en la frenada, Almansa salió como un cohete tras apagarse el semáforo. En el primer paso por meta ya iba 11º, en la segunda vuelta estaba ya el 8º, en la tercera cruzó por meta 5º, bajó al tercer puesto en el cuarto giro, ya en posición de podio, y en el quinto estaba segundo, liderando el grupo que perseguía al líder destacado de la carrera, el nipón Tatsuki Suzuki.

Pese a su juventud y falta de experiencia, el chaval no se puso nervioso, no cometió errores ni protagonizó maniobras extrañas. Fue imponiendo su ritmo y manteniéndose en el grupo delantero. Con Suzuki escapado desde las primeras vueltas, el máximo botín al que se podía aspirar era el segundo escalón del podio. Almansa no bajó en toda la carrera de las tres primeras posiciones, ofreciendo una exhibición de pilotaje impropia para un chicho tan joven y en solo su segundo carrera en el campeonato.

En la última vuelta, cuando el manchego lideraba el grupo y tenía el podio en el bolsillo, una maniobra absurda de Scott Ogden acabó con el chico por los suelos y con sus sueños arruinados. La imagen de David levantando la moto de la gravilla (cruzó la meta 17º) y llegando al box, llorando desconsolado, fue tan intensa que varios pilotos fueron a tratar de animarle, entre ellos Alex Márquez, que dejó unos instantes su preparación para la carrera de MotoGP tratando de consolar al joven Almansa. También Ogden, fue a disculparse tras acabar quinto la carrera.

"Sin duda ha sido la mejor carrera de toda mi vida deportiva", reconoció Almansa cuando logró recuperarse de la rabia por lo sucedido. "Salir desde el fondo de la parrilla y estar luchando por el podio pocas vueltas después, en mi segunda carrera en el mundial, es algo que refleja el gran trabajo que hemos hecho durante todo el fin de semana. Aparte, nunca había rodado en agua con la Moto3 y el circuito era nuevo para mí. Una lástima que me hayan tirado en la última vuelta cuando veníamos para hacer podio, pero me quedo con el gran trabajo realizado", dijo.

"Da mucha rabia llegar a la última vuelta, con la carrera controlada y que te tiren. Pero son cosas que pasan, un lance de carrera, tampoco me estoy jugando el campeonato, fui a Argentina sin presión y a pasármelo bien", zanjó el chico de Argamasilla de Calatrava, demostrando que además de velocidad, tiene cerebro.

David Almansa, Prustel GP 1 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images David Almansa, Prustel GP 2 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images David Almansa, Prustel GP 3 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images David Almansa, Prustel GP 4 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images David Almansa, Prustel GP 5 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images David Almansa, Prustel GP 6 / 6 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images