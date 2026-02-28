Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Crónica de clasificación
Moto3

Moto3 Tailandia: David Almansa arrasa para llevarse la primera pole de 2026

David Almansa destrozó el récord de la pista para llevarse la pole en el GP de Tailandia de Moto3 2026, por 4 décimas sobre Carpe, y en una cronometrada con Top 4 español.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
David Almansa, Tailandia

David Almansa ha empezado de manera inmejorable la temporada 2026 de Moto3. El manchego, fichaje del Intact GP para este nuevo curso, se ha cargado el récord de la pista en Tailandia, dejándolo en 1:40.088, para llevarse la pole por nada menos que 4 décimas de ventaja sobre Álvaro Carpe. Ambos han encabezado un Top 4 español en Buriram, con Adrián Fernández tercero y Máximo Quiles cuarto.

Así llega el Mundial de Moto3 a 2026:

La primera cronometrada de la temporada en la categoría pequeña iba a disputarse con buenas condiciones climatológicas, con el sol brillando sobre el circuito de Chang en Buriram, y aparentemente sin que la lluvia fuera a caer sobre la pista tailandesa.

En la Q1, un total de 12 pilotos iban a buscar las últimas cuatro plazas que daban acceso a la lucha por la pole. Muchos ojos estaban puestos en David Muñoz, uno de los pilotos más rápidos de Moto3 en 2025, afectado por una lesión en la pierna de la que ha tenido que operarse cuatro veces, la última hace unos días, lo que le ha hecho llegar a Tailandia de milagro.

Sin embargo, el sevillano no fue la referencia de primeras. Tras el primer stint, fue el británico Eddie O'Shea el que se colocó en primera posición, con un crono de 1:41.856, por delante del australiano Joel Kelso, del italiano Matteo Bertelle y del español Adrián Cruces, con Muñoz quinto.

Ya con neumáticos nuevos, los cronos de todos los pilotos se rebajaron. Y el más rápido fue otro piloto: Hakim Danish. El piloto malasio del MT Helmets - MSi se plantó en su segundo intento en 1:41.476 y encabezó el pase a la Q2. Lo hizo delante de David Muñoz, que finalmente bajó al 1:41.565 y se quedó a 89 milésimas. Kelso y Rico Salmela completaron el corte. Fuera, se quedaron Cormac Buchanan, O'Shea, Bertelle, Cruces, Leo Rammerstorfer, Nicola Carraro, Ruche Moodley y Zen Mitani.

 

Ya en la Q2, las hostilidades comenzaron muy pronto. Y es que Álvaro Carpe no se anduvo con chiquitas al marcar la primera referencia de la sesión: el piloto murciano empezó por todo lo alto, con un crono de 1:40.518 con el que dejó atrás a Adrián Fernández, por cuatro décimas, y a Máximo Quiles, por más de medio segundo. Unos segundos más tarde, también marcó un crono David Almansa, quedando segundo pero también lejos del corredor del Red Bull KTM Ajo, a tres décimas.

Tras ello, todos volvieron a sus garajes para montar gomas nuevas, y salir lo más preparados posibles al stint final que iba a decidir al primer 'poleman' del curso 2026, y en el que la mayoría de pilotos iba a rodar en grupo, en fila india. El más rápido entre ellos iba a ser David Almansa.

El piloto manchego se sacó en su primer intento un auténtico vueltón, de 1:40.088, con el que se cargó por más de dos décimas el récord de la pista, logrado por el campeón José Antonio Rueda en 2025. Nadie pudo acercarse al corredor del Intact GP, puesto que Álvaro Carpe mantuvo su crono anterior, para quedar a 430 milésimas del #22. Adrián Fernández fue tercero, a 6 décimas.

Máximo Quiles completó un Top 4 completamente español, al quedar a 609 milésimas de Almansa. El Top 10 se cerró con Veda Pratama, David Muñoz, en un meritorio sexto lugar, Ryusei Yamanaka, Scott Ogden, Guido Pini y Casey O'Gorman. Fueron Marco Morelli, Brian Uriarte, Rico Salmela, Valentín Perrone, que sufrió una pequeña caída, Hakim Danish, Joel Kelso, Jesús Ríos y Joel Esteban quienes completaron la tabla de tiempos.

Resultados de la Q2 de la clasificación de Moto3 2026 en Tailandia

Resultados de la Q1 de la clasificación de Moto3 2026 en Tailandia

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Máximo Quiles, favorito en Moto3: "Tendré más presión que el resto, me gusta"

Mejores comentarios

Más de
Rubén Carballo Rosa

Directo MotoGP: la carrera al sprint del GP de Tailandia 2026 en Buriram

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Directo MotoGP: la carrera al sprint del GP de Tailandia 2026 en Buriram

Moto2 Tailandia: Agius evita las banderas amarillas y se lleva la pole

Moto2
Moto2
Moto2 Tailandia: Agius evita las banderas amarillas y se lleva la pole

La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
La parrilla de salida de MotoGP en Tailandia: filas y posiciones

Últimas noticias

Directo MotoGP: la carrera al sprint del GP de Tailandia 2026 en Buriram

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Tailandia
Directo MotoGP: la carrera al sprint del GP de Tailandia 2026 en Buriram

Moto2 Tailandia: Agius evita las banderas amarillas y se lleva la pole

Moto2
MOT2 Moto2
Moto2 Tailandia: Agius evita las banderas amarillas y se lleva la pole

Moto3 Tailandia: David Almansa arrasa para llevarse la primera pole de 2026

Moto3
MOT3 Moto3
Moto3 Tailandia: David Almansa arrasa para llevarse la primera pole de 2026

Márquez: "Para la sprint soy menos optimista que para la carrera del domingo"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Tailandia
Márquez: "Para la sprint soy menos optimista que para la carrera del domingo"