Moto3 Tailandia: David Almansa arrasa para llevarse la primera pole de 2026

David Almansa ha empezado de manera inmejorable la temporada 2026 de Moto3. El manchego, fichaje del Intact GP para este nuevo curso, se ha cargado el récord de la pista en Tailandia, dejándolo en 1:40.088, para llevarse la pole por nada menos que 4 décimas de ventaja sobre Álvaro Carpe. Ambos han encabezado un Top 4 español en Buriram, con Adrián Fernández tercero y Máximo Quiles cuarto.

La primera cronometrada de la temporada en la categoría pequeña iba a disputarse con buenas condiciones climatológicas, con el sol brillando sobre el circuito de Chang en Buriram, y aparentemente sin que la lluvia fuera a caer sobre la pista tailandesa.

En la Q1, un total de 12 pilotos iban a buscar las últimas cuatro plazas que daban acceso a la lucha por la pole. Muchos ojos estaban puestos en David Muñoz, uno de los pilotos más rápidos de Moto3 en 2025, afectado por una lesión en la pierna de la que ha tenido que operarse cuatro veces, la última hace unos días, lo que le ha hecho llegar a Tailandia de milagro.

Sin embargo, el sevillano no fue la referencia de primeras. Tras el primer stint, fue el británico Eddie O'Shea el que se colocó en primera posición, con un crono de 1:41.856, por delante del australiano Joel Kelso, del italiano Matteo Bertelle y del español Adrián Cruces, con Muñoz quinto.

Ya con neumáticos nuevos, los cronos de todos los pilotos se rebajaron. Y el más rápido fue otro piloto: Hakim Danish. El piloto malasio del MT Helmets - MSi se plantó en su segundo intento en 1:41.476 y encabezó el pase a la Q2. Lo hizo delante de David Muñoz, que finalmente bajó al 1:41.565 y se quedó a 89 milésimas. Kelso y Rico Salmela completaron el corte. Fuera, se quedaron Cormac Buchanan, O'Shea, Bertelle, Cruces, Leo Rammerstorfer, Nicola Carraro, Ruche Moodley y Zen Mitani.

Ya en la Q2, las hostilidades comenzaron muy pronto. Y es que Álvaro Carpe no se anduvo con chiquitas al marcar la primera referencia de la sesión: el piloto murciano empezó por todo lo alto, con un crono de 1:40.518 con el que dejó atrás a Adrián Fernández, por cuatro décimas, y a Máximo Quiles, por más de medio segundo. Unos segundos más tarde, también marcó un crono David Almansa, quedando segundo pero también lejos del corredor del Red Bull KTM Ajo, a tres décimas.

Tras ello, todos volvieron a sus garajes para montar gomas nuevas, y salir lo más preparados posibles al stint final que iba a decidir al primer 'poleman' del curso 2026, y en el que la mayoría de pilotos iba a rodar en grupo, en fila india. El más rápido entre ellos iba a ser David Almansa.

El piloto manchego se sacó en su primer intento un auténtico vueltón, de 1:40.088, con el que se cargó por más de dos décimas el récord de la pista, logrado por el campeón José Antonio Rueda en 2025. Nadie pudo acercarse al corredor del Intact GP, puesto que Álvaro Carpe mantuvo su crono anterior, para quedar a 430 milésimas del #22. Adrián Fernández fue tercero, a 6 décimas.

Máximo Quiles completó un Top 4 completamente español, al quedar a 609 milésimas de Almansa. El Top 10 se cerró con Veda Pratama, David Muñoz, en un meritorio sexto lugar, Ryusei Yamanaka, Scott Ogden, Guido Pini y Casey O'Gorman. Fueron Marco Morelli, Brian Uriarte, Rico Salmela, Valentín Perrone, que sufrió una pequeña caída, Hakim Danish, Joel Kelso, Jesús Ríos y Joel Esteban quienes completaron la tabla de tiempos.

Resultados de la Q2 de la clasificación de Moto3 2026 en Tailandia

Resultados de la Q1 de la clasificación de Moto3 2026 en Tailandia