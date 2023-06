David Muñoz sorprende en Assen y logra su primera pole en Moto3

No se le olvidará este sábado a David Muñoz. El piloto andaluz ha conseguido en la Catedral la primera pole de su vida en el Mundial de Moto3. Aprovechando la rueda de Jaume Masià, cuadró un gran último giro en el que bajó hasta el 1:41.181, con el que batió el récord de McPhee. Saldrá por delante de Joel Kelso, Ricardo Rossi, Ayumu Sasaki y Deniz Öncü, aunque otro foco tendrá que estar en el líder del Mundial, Daniel Holgado, que tendrá que partir desde la última posición.

La Q1 de Moto3 fue una de las de mayor nivel del año, pues varios de los pilotos más fuertes de la categoría no pudieron conseguir el pase directo durante los entrenamientos. Por ejemplo, la disputaron el líder del Mundial, Daniel Holgado, el ganador de la última carrera en Sachsenring, Deniz Öncü, y otros rivales importantes como Xavier Artigas, Diogo Moreira o Iván Ortolá. Muchos contendientes a únicamente cuatro plazas.

Ortolá fue precisamente quien marcó la primera referencia, un 1:42.271, que unos instantes después rebajó Öncü por 4 milésimas. El valenciano sufrió además algunos problemas con su moto, que empezó a expulsar algo de humo. Adrián Fernández y Ryusei Yamanaka les siguieron de cerca, aunque la mayoría de pilotos optaron por volver a boxes después de este primer stint para preparar el 'time attack' final.

Los pilotos apuraron mucho para regresar a la pista, tanto que no lo hicieron hasta que quedaron 2 minutos y medio, viéndose obligados a jugárselo todo a una vuelta. La mayoría optaron por seguir a Holgado, aunque el español tuvo que detenerse en pista para que no le cogieran la rueda. Sin embargo, no pudo evitarlo y pasó por meta comandando el grupo. Quien no estuvo en el pelotón fue Ortolá por sus problemas mecánicos.

Y quien destacó en este intento final de la primera fase fue Taiyo Furusato. El japonés bajó hasta el 1:42.036 para colarse primero hacia la Q2. Con él, superaron el corte Adrián Fernández, Deniz Öncü y Kaito Toba, todos ellos con un 1:42.1. Detrás, terminaron Artigas, Ortolá, Filippo Farioli, Moreira, Joshua Whatley, Mario Aji, Ryusei Yamanaka, Ana Carrasco... y Dani Holgado.

El #96 venía bastante rápido en su giro a pesar de encabezar el pelotón, pero se vio condenado por un mal final de vuelta. El de KTM pisó el verde antes de la chicane de meta, lo que automáticamente le canceló la vuelta. Además, se dejó ir en los metros finales. Así, el líder de la general partirá último y tendrá que buscar la remontada.

Daniel Holgado

Ya en la Q2, los pilotos salieron a tope desde los primeros instantes. Y quien aprovechó que venía a tope desde la ronda anterior fue Öncü. El turco apretó y marcó un primer intento de 1:41.987, que le dejó primero de la clasificación. En su segundo intento estuvo a punto de batirlo, pero finalmente no pudo hacerlo tras perder algo de tiempo en el último parcial.

Justo tras él, se colocaron en primera instancia Stefano Nepa, David Salvador, Joel Kelso y Ayumu Sasaki. Quien tuvo una caída en esos momentos fue David Alonso, aunque fue capaz de marcar un tiempo que le metió en el Top 10.

Posteriormente, fue el turno de Sasaki. Tanto él como Collin Veijer salieron antes de que empezara el 'time attack', rodaron juntos y mejoraron sus tiempos. Por un lado, el nipón marcó un 1:41.512 que le dejó primero. El neerlandés, por su parte, subió hasta la cuarta plaza.

Así, después comenzaron los intentos finales... Y quien sorprendió fue David Muñoz. El sevillano de 17 años consiguió coger la rueda de Jaume Masià, la mantuvo durante todo su giro cronometrado, le adelantó en los metros finales y bajó hasta el 1:41.181. Batiendo el récord de la pole de John McPhee, el español consiguió la primera pole de su vida en el Mundial.

Tras él, se metieron en la primera fila Joel Kelso y Ricardo Rossi, con una buena última vuelta en ambos casos, aunque se quedaron a unas 3 décimas. Tras ellos, finalizaron Ayumu Sasaki, Deniz Öncü, Nepa, Kaito Toba, Jaume Masià, que se cayó al final, Veijer y Romano Fenati. José Antonio Rueda, Andrea Migno, Scott Ogden, David Salvador, Fernández, Bertelle, Alonso y Furusato cerraron la tabla.

