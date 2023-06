Deniz Öncü vuela y consigue una pole incontestable en Mugello

Deniz Öncü no falló a su cita con la pole. Tras dominar durante todo el fin de semana, el piloto turco de KTM voló en la Q2 del Gran Premio de Italia de Moto3, hasta el 1:56.020, para conseguir una pole incontestable. Así, encabezará una parrilla repleta de sanciones pues Iván Ortolá, Diogo Moreira, Xavi Artigas, Joel Kelso, Lunetta, Stefano Nepa, David Salvador y Vicente Pérez fueron sancionados durante el viernes y el sábado por conducción irresponsable y tendrán que salir desde el fondo de la parrilla.

La Q1 arrancó con el tiempo algo revuelto, nublado en algunas zonas del circuito, como por ejemplo en la recta de meta, pero también soleado en otros puntos, dejando abierta la incógnita de si iba a llover o no.

El primer mejor tiempo de la sesión fue de David Salvador, aunque lento, de 1:57.628, para colarse delante de Veijer y de Nepa. Ryusei Yamanaka se coló segundo mediada la sesión, quedándose a 3 centésimas solamente del registro del español. Después, el piloto japonés siguió apretando para colocarse primero, aunque le cancelaron la vuelta y no pudo mejorar.

Quien sí consiguió hacerlo fue Joel Kelso. El #66, precisamente enganchado a Yamanaka, marcó un 1:57.282 a poco más de 3 minutos para el final. Varios pilotos trataron de batirle, pero no lo consiguieron.

El australiano dominó, y con él pasaron a la Q2 Furusato, que se quedó a 32 milésimas, Stefano Nepa, que se quedó a 75, y Vicente Pérez, que superó en el último momento a José Antonio Rueda, 5º, y David Salvador, 6º. El resto de la clasificación fue para Yamanaka, Fenati, Veijer, Farioli, Lunetta, Aji, Whatley y Ana Carrasco.

Ya en la Q2, se notó que Kelso venía enchufado de la primera fase de la sesión y marcó la primera referencia, de 1:56.558. Detrás, se colocaron Diogo Moreira, Ayumu Sasaki, Jaume Masià y Xavi Artigas, pasados los 7 minutos en el crono.

Quien dio el paso adelante no estaba en ese grupo, sin embargo. A 4 minutos del final, Deniz Öncü, tras entrar en boxes y cambiar sus neumáticos, se colocó primero con un 1:56.135. Pero la cosa no quedaría ahí. El turco seguiría subiendo el listón, bajando hasta el 1:56.020, luchando contra varios sustos en ese giro. El piloto de KTM quería romper la barrera del 1:56, pero no lo consiguió, a pesar de que llevó a cabo un tercer intento.

Así, Öncü conseguiría la pole por delante de Kelso y de Sasaki, aunque la parrilla cambiaría por las sanciones. Aplicándolas, la primera fila era para Deniz Öncü, Ayumu Sasaki y Daniel Holgado, por delante de Bertelle (con el 6º tiempo), Rossi (con el 9º) y Masià (con el 11º).

Resultados de la Q2 de Moto3 del GP de Italia 2023 en Mugello

Resultados de la Q1 de Moto3 del GP de Italia 2023 en Mugello

Cla Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo 1 Joel Kelso CF MOTO 6 1'57.282 2 Taiyo Furusato Honda 5 1'57.314 0.032 0.032 3 Stefano Nepa KTM 5 1'57.357 0.075 0.043 4 Vicente Perez KTM 4 1'57.436 0.154 0.079 5 Jose Antonio KTM 7 1'57.494 0.212 0.058 6 David Salvador KTM 7 1'57.628 0.346 0.134 7 Ryusei Yamanaka GASGAS 6 1'57.665 0.383 0.037 8 Romano Fenati Honda 7 1'57.854 0.572 0.189 9 Collin Veijer Husqvarna 6 1'57.861 0.579 0.007 10 Filippo Farioli KTM 7 1'57.931 0.649 0.070