Moto3 Montmeló: Ortolá sorprende a sus rivales y logra su primera pole

Iván Ortolá consiguió este sábado en Montmeló su primera pole en la categoría de Moto3. El valenciano del MT Helmets - MSi no apuntaba de primeras entre los favoritos, pero, rodando solo, en su última vuelta bajó hasta el 1:46.749 con el que superó a Collin Veijer y a José Antonio Rueda. El líder de la general, Daniel Holgado, sufrió una caída que le dejó noveno, y su bandera amarilla no pudo evitarla su rival por el título, David Alonso. Al hispano-colombiano le cancelaron su mejor vuelta, de primera fila, y saldrá sexto pese a tener el mejor ritmo, lastrado por no querer que otros pilotos le cogieran rueda durante la sesión.

La clasificación de la categoría pequeña en Montmeló se disputó con muy buen tiempo, siguiendo la misma tónica del fin de semana en la segunda prueba de casa del calendario, con el cielo soleado y ya con calor en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con casi 40 grados en la pista.

Hasta 13 pilotos disputaron la primera fase de la 'qualy', la Q1. Y la referencia fue Matteo Bertelle. En su último intento cronometrado, el piloto italiano del Rivacold Snipers Team bajó hasta el 1:47.766 para colocarse en la primera posición de la tabla de tiempos, superando por 107 milésimas a David Muñoz.

El español del BOE Motorsports luchó toda la sesión para que no le cogieran la rueda, y en su penúltimo intento, estando fuera del corte, tuvo que desistir de su mejor giro en la parte final cuando venía mejorando. Sin embargo, se lo jugó a una carta y le salió bien, pasando a la Q2 y casi con el mejor registro.

Junto a ellos, superaron el corte Luca Lunetta y Jacob Roulstone, ya en tiempos de 1:48. Fuera, se quedaron Scott Ogden, Filippo Farioli, Tatsuki Suzuki, Tatchakorn Buasri, Xabi Zurutuza, Noah Dettwiler, Nicola Carraro, Joshua Whatley y Arbi Aditama.

Matteo Bertelle, Rivacold Snipers Team

Y tras ello, llegó la pelea por la pole, con David Alonso de nuevo como máximo favorito después de rodar rapidísimo en los entrenamientos. Sin embargo, el hispano-colombiano tardó en salir, sabiendo que muchos tratarían de cogerle la referencia. Mientras tanto, quien sí salió fue su rival por la corona, Daniel Holgado, que empezó con una vuelta de 1:47.6.

Pero, tras ello, quien subió el listón fue Collin Veijer, plantándose en 1:47.089, metiéndole cuatro décimas al valenciano, a pesar de que volvió a mejorar. Después, llegó Alonso. El de Aspar se vio molestado por Iván Ortolá, que estaba delante y rodando más lento, y con varios pilotos a su rueda. Pero se las arregló para ponerse segundo, entre Veijer y Holgado. Eso sí, el neerlandés no se quedó en su tiempo, y en su siguiente giro volvió a mejorar hasta el 1:46.768, dejando atrás al #80 por medio segundo.

Todos los pilotos volvieron a boxes entonces para salir después y jugárselo todo a una carta. Y en esas circunstancias, quien se llevó la pole fue Iván Ortolá. El español sorprendió a todos sus rivales y consiguió un registro de 1:46.749, batiendo por 19 milésimas a Veiker y logrando evitar una bandera amarilla en pista.

Y es que, en su giro definitivo, se fue al suelo el líder de la general, Holgado, en la curva 10, lo que le condenó a no mejorar el tiempo. David Alonso, sin embargo, sí se encontró con lo sucedido, lo que hizo que le cancelaran su mejor registro, que le había metido en la primera fila de la parrilla.

Así, a Ortolá le acompañaron Veijer y José Antonio Rueda, con muy buen final rodando solo, en la primera fila. El Top 10 fue para Taiyo Furusato, Ryusei Yamanaka, David Alonso, David Muñoz, Adrián Fernández, Adrián Holgado y Luca Lunetta. El resto de la clasificación quedó con Stefano Nepa, Bertelle, Ángel Piqueras, Joel Kelso, Joel Esteban, Roulstone, David Almansa y Ricardo Rossi.

